Nach Reuters-Angaben will BHP die Kupferproduktion in Südaustralien bis 2040 auf 650.000 Tonnen jährlich steigern und dafür zwischen 14,2 und 18,1 Milliarden US-Dollar investieren. Bereits im Quartalsbericht vom 20. Oktober hatte der Konzern einen Zielkorridor von rund 500.000 Tonnen bis 2035 und bis zu 650.000 Tonnen bis 2040 genannt. Zum Vergleich: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 lieferte Copper South Australia 60.700 Tonnen Kupfer, die Jahresprognose liegt bei 290.000 bis 320.000 Tonnen.

Zusätzlich soll die Uranverarbeitung nach Reuters-Angaben um etwa die Hälfte auf 5.000 bis 6.000 Tonnen pro Jahr wachsen. Die Ausbaupläne sind Teil einer größeren Kupferstrategie: Konzernweit peilt BHP rund 2 Millionen Tonnen Kupfer jährlich bis Mitte des nächsten Jahrzehnts an.