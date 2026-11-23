Die BHP-Aktie (Handelssymbol BHP, ISIN AU000000BHP4) rückt mit einem Großprojekt in den Fokus: Der weltgrößte Bergbaukonzern will die Kupferproduktion seiner Sparte Copper South Australia bis 2040 auf 650.000 Tonnen pro Jahr hochfahren. Das ist nach Angaben aus der Berichterstattung eine Verdopplung gegenüber dem heutigen Niveau. Die Investitionsentscheidung soll in der ersten Jahreshälfte 2027 fallen.
BHP-Aktie: Kupfer in Südaustralien soll sich bis 2040 verdoppeln – bis zu 18,1 Milliarden US-Dollar sind eingeplant
BHP will die Kupferproduktion in Südaustralien bis 2040 auf 650.000 Tonnen jährlich ausbauen. Investitionsvolumen bis 18,1 Milliarden US-Dollar, Investitionsentscheidung in der ersten Jahreshälfte 2027.
BHPBHP
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|BHP
|—
|—
|—
Was plant BHP in Südaustralien?
Nach Reuters-Angaben will BHP die Kupferproduktion in Südaustralien bis 2040 auf 650.000 Tonnen jährlich steigern und dafür zwischen 14,2 und 18,1 Milliarden US-Dollar investieren. Bereits im Quartalsbericht vom 20. Oktober hatte der Konzern einen Zielkorridor von rund 500.000 Tonnen bis 2035 und bis zu 650.000 Tonnen bis 2040 genannt. Zum Vergleich: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 lieferte Copper South Australia 60.700 Tonnen Kupfer, die Jahresprognose liegt bei 290.000 bis 320.000 Tonnen.
Zusätzlich soll die Uranverarbeitung nach Reuters-Angaben um etwa die Hälfte auf 5.000 bis 6.000 Tonnen pro Jahr wachsen. Die Ausbaupläne sind Teil einer größeren Kupferstrategie: Konzernweit peilt BHP rund 2 Millionen Tonnen Kupfer jährlich bis Mitte des nächsten Jahrzehnts an.
Wie will BHP den Ausbau bezahlen?
Laut Investing.com soll die Expansion aus dem operativen Cashflow des Kupfergeschäfts finanziert werden. Der Konzern verweist demnach auf kumulierten freien Cashflow von rund 35 Milliarden US-Dollar bis 2035. Als Nachfragetreiber nennt BHP Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz; das Angebot aus bestehenden Minen reiche dafür nicht aus.
Die Zahlen stammen aus Medienberichten über die Ankündigung am Montag; eine eigene Medienmitteilung von BHP zu dieser Ankündigung konnte die Redaktion bislang nicht einsehen.
Wie reagiert die BHP-Aktie?
An der Börse in Sydney legte die BHP-Aktie nach Reuters-Angaben zeitweise um 2,2 Prozent zu; Investing.com nennt ein Plus von 2,3 Prozent auf 52,60 australische Dollar. Das Marktumfeld bleibt angespannt, nachdem die Weltbörsen zuletzt kräftig nachgegeben hatten.
Welche Risiken bleiben für die BHP-Aktie?
Was bedeutet das für Anleger der BHP-Aktie?
Für Anleger der BHP-Aktie ist die Ankündigung ein Signal, dass der Konzern sein Wachstum stärker auf Kupfer ausrichtet. Entscheidend sind nun die Details der Investitionsentscheidung 2027, die Entwicklung des Kupferpreises und die Genehmigungslage. Eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ist damit nicht verbunden.
FAQ zur BHP-Aktie
Wofür steht das Kürzel der BHP-Aktie? Die Aktie von BHP Group Ltd. wird unter dem Kürzel BHP gehandelt; die ISIN lautet AU000000BHP4.
Wie viel Kupfer will BHP in Südaustralien fördern? Bis 2040 sollen es 650.000 Tonnen pro Jahr sein, bis 2035 zunächst rund 500.000 Tonnen.
Was soll der Ausbau kosten? Genannt werden 14,2 bis 18,1 Milliarden US-Dollar.
Wann fällt die Investitionsentscheidung? Nach Reuters-Angaben in der ersten Jahreshälfte 2027.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.