Bechtle Aktie: Hohe Nachfrage, volle Lager – JPMorgan bleibt vorsichtig

Die Bechtle-Aktie (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker: BC8) verliert 0,48 Euro beziehungsweise 1,39% auf 34,06 Euro. Trotz weiterhin hoher Nachfrage bleibt JPMorgan zurückhaltend: In seiner Bechtle-Aktienanalyse vom 13.11.2026 bestätigt Analyst Joseph George das Kursziel 38 Euro und das Rating "neutral". Im Mittelpunkt steht ein Spannungsfeld, das Anleger aufmerksam verfolgen sollten: Das Interesse der Kunden bleibt groß, doch hohe Lagerbestände belasten den freien Cashflow.