Banco Santander Aktie: Steckt hier eine unterschätzte Chance?

Die Banco Santander-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 16. November 2026 liefert eine insgesamt positive Einschätzung. Analyst Alfredo Alonso bestätigt das Rating "buy" und senkt das Kursziel lediglich leicht von 13,55 auf 13,35 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 11,09 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,4 Prozent. Im Mittelpunkt der Analystenbewertung steht die robuste Entwicklung spanischer Banken. Der unerwartet schnelle Zinsanstieg sorgt nach Einschätzung von Alfredo Alonso kurzfristig für Anpassungsbedarf, stellt jedoch keinen strukturellen Gegenwind dar. Auch die jüngsten Geschäftszahlen von Banco Santander sprechen für eine hohe operative Leistungsfähigkeit. Der zurechenbare Gewinn stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 20 Prozent auf rund 12,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbesserten sich die operative Effizienz und die Ertragskraft. Allerdings mahnt die gestiegene Risikovorsorge zur Vorsicht. Für Anleger wird entscheidend sein, ob Banco Santander ihre Gewinnentwicklung auch bei veränderten Zinsen und möglichen konjunkturellen Belastungen fortsetzen kann. Die leichte Kurszielsenkung zeigt, dass Deutsche Bank Research kurzfristige Risiken berücksichtigt. Das unveränderte Rating "buy" und das Kursziel 13,35 Euro verdeutlichen jedoch, dass Alfredo Alonso die langfristigen Chancen der spanischen Großbank weiterhin positiv beurteilt. Die Banco Santander-Aktie bleibt damit ein interessanter europäischer Bankwert, bei dem solide Geschäftszahlen und ein rechnerisch attraktives Kurspotenzial auf nicht zu unterschätzende Risiken treffen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.