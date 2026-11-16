Die Banco Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Madrid Stock Exchange-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) steht vor einer spannenden Bewährungsprobe! Während steigende Zinsen, wirtschaftliche Unsicherheiten und Sorgen über die europäische Konjunktur die Bankenbranche beschäftigen, sendet Deutsche Bank Research ein bemerkenswert positives Signal. Analyst Alfredo Alonso bestätigt in seiner am 16. November 2026 veröffentlichten Aktienanalyse das Rating "buy" und sieht bei der spanischen Großbank weiterhin erhebliches Kurspotenzial. Allerdings senkt Deutsche Bank Research das Kursziel von 13,55 auf 13,35 Euro. Die Anpassung fällt mit rund 1,5 Prozent vergleichsweise moderat aus. Besonders interessant: Die Banco Santander-Aktie notiert aktuell auf Xetra bei 11,09 Euro und verliert 0,1 Prozent. Gegenüber dem neuen Kursziel 13,35 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,4 Prozent. Die entscheidende Frage lautet: Warum bleibt Deutsche Bank Research trotz der überraschend schnellen Zinsbewegungen optimistisch? Und könnte Banco Santander mit ihrer internationalen Aufstellung und steigenden Profitabilität zu den Gewinnern der kommenden Monate gehören?
Banco Santander Aktie: Steckt hier eine unterschätzte Chance?
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Banco Santander-Aktienanalyse: Deutsche Bank Research bestätigt Rating "buy"
Die jüngste Banco Santander-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research enthält eine klare Botschaft. Analyst Alfredo Alonso reduziert das Kursziel von 13,55 auf 13,35 Euro, bestätigt jedoch ausdrücklich das Rating "buy". Die Kurszielsenkung beträgt lediglich 0,20 Euro beziehungsweise rund 1,48 Prozent. Damit handelt es sich nicht um eine grundlegende Neubewertung der spanischen Großbank. Vielmehr berücksichtigt Deutsche Bank Research veränderte Rahmenbedingungen im europäischen Bankensektor. In seinem am 16. November 2026 verbreiteten Kommentar zum dritten Quartal verweist Alfredo Alonso auf die robuste Entwicklung spanischer Banken. Gleichzeitig sorgt der unerwartet schnelle Zinsanstieg nach seiner Einschätzung kurzfristig für einen Anpassungsbedarf. Einen strukturellen Gegenwind erkennt der Analyst darin jedoch nicht. Diese Unterscheidung ist für Anleger entscheidend. Kurzfristige Belastungen können die Gewinnentwicklung vorübergehend beeinflussen, ohne dass sich dadurch zwangsläufig die langfristigen Geschäftsperspektiven verschlechtern. Das bestätigte Rating "buy" und das Kursziel 13,35 Euro zeigen, dass Deutsche Bank Research die Chancen der Banco Santander-Aktie weiterhin positiv bewertet.
Banco Santander-Aktie bei 11,09 Euro: 20,4 Prozent bis zum Kursziel
Die Zahlen machen die Bewertung besonders interessant. Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 11,09 Euro und dem Kursziel 13,35 Euro von Deutsche Bank Research beträgt die rechnerische Differenz 2,26 Euro je Aktie. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 20,4 Prozent. Für einen international tätigen Bankenkonzern ist diese Größenordnung durchaus bemerkenswert. Allerdings sollten Anleger berücksichtigen, dass Analystenkursziele keine garantierten zukünftigen Aktienkurse darstellen. Sie beruhen auf Annahmen über die Entwicklung von Zinsen, Kreditnachfrage, Risikovorsorge und Profitabilität. Genau diese Faktoren können sich im Bankensektor schnell verändern. Deutsche Bank Research hält die Banco Santander-Aktie trotz der leicht reduzierten Bewertung weiterhin für attraktiv. Analyst Alfredo Alonso sieht offenbar genügend Potenzial, um das Rating "buy" unverändert zu bestätigen. Entscheidend wird sein, ob Banco Santander ihre operative Stärke auch in einem veränderten Zinsumfeld behaupten kann.
Deutsche Bank Research: Warum der schnelle Zinsanstieg nicht nur negativ ist
Im Mittelpunkt der Aktienanalyse von Alfredo Alonso steht die Entwicklung der Zinsen. Der unerwartet schnelle Zinsanstieg sorgt nach Einschätzung von Deutsche Bank Research kurzfristig für eine Anpassungslücke im spanischen Bankensektor. Für Banken sind Zinsbewegungen besonders wichtig, weil sie sowohl die Erträge aus Krediten als auch die Kosten für Kundeneinlagen beeinflussen. Steigende Marktzinsen können grundsätzlich die Zinserträge erhöhen. Gleichzeitig können jedoch Refinanzierungskosten steigen, während Kunden höhere Verzinsungen für ihre Einlagen verlangen. Hinzu kommen mögliche Bewertungsveränderungen bei Wertpapierbeständen und Auswirkungen auf die Kreditnachfrage. Entscheidend ist deshalb nicht allein die Richtung der Zinsen, sondern auch die Geschwindigkeit der Veränderung. Genau hier setzt die Einschätzung von Alfredo Alonso an. Der Analyst sieht kurzfristigen Anpassungsbedarf, aber keine dauerhafte strukturelle Belastung. Für die Banco Santander-Aktie könnte dies bedeuten, dass vorübergehende Unsicherheiten nicht zwangsläufig die langfristige Ertragskraft beeinträchtigen. Ob diese Einschätzung zutrifft, hängt allerdings von der weiteren Entwicklung des Zinsumfelds und der Kundenreaktionen ab.
Banco Santander meldet Rekordgewinn: 12,4 Milliarden Euro nach neun Monaten
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern eine wichtige fundamentale Grundlage für die positive Aktienanalyse. Banco Santander erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn von rund 12,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn erhöhte sich um 16 Prozent auf rund 11,2 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im dritten Quartal. Der bereinigte Gewinn stieg um 19 Prozent auf rund 3,85 Milliarden Euro. Der ausgewiesene zurechenbare Quartalsgewinn lag dagegen bei rund 3,43 Milliarden Euro und damit zwei Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Unterschied zeigt, wie wichtig die Unterscheidung zwischen bereinigten und ausgewiesenen Ergebnissen ist. Während die operative Entwicklung weiterhin stark ausfiel, beeinflussten Sondereffekte das berichtete Quartalsergebnis. Für Anleger ist deshalb entscheidend, welche Ergebnisbestandteile nachhaltig sind. Die deutliche Steigerung des bereinigten Gewinns unterstreicht jedenfalls die hohe Ertragskraft der spanischen Großbank.
Banco Santander steigert Erträge auf 46,8 Milliarden Euro
Auch die Ertragsentwicklung kann sich sehen lassen. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Banco Santander operative Erträge von rund 46,8 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal lagen die Erträge bei rund 15,96 Milliarden Euro und damit zwölf Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders positiv entwickelte sich das operative Ergebnis vor Risikovorsorge. Dieses stieg in den ersten neun Monaten um 14 Prozent auf rund 26,9 Milliarden Euro. Im dritten Quartal erreichte es rund 9,25 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 17 Prozent entspricht. Die Zahlen verdeutlichen, dass Banco Santander ihre Ertragsbasis ausbauen konnte, ohne dass die Kosten im gleichen Umfang stiegen. Allerdings müssen Anleger auch die Entwicklung der Kreditrisiken berücksichtigen. Höhere operative Erträge führen nicht automatisch zu entsprechend höheren Nettogewinnen, wenn gleichzeitig die Risikovorsorge deutlich zunimmt. Für die langfristige Bewertung der Banco Santander-Aktie bleibt deshalb entscheidend, wie sich Wachstum, Kosten und Kreditqualität gemeinsam entwickeln.
Banco Santander: Kostendisziplin wird zum entscheidenden Gewinnhebel
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die operative Effizienz. Während die Erträge von Banco Santander in den ersten neun Monaten um acht Prozent stiegen, erhöhten sich die ausgewiesenen Kosten lediglich um zwei Prozent. Insgesamt beliefen sich die operativen Kosten auf rund 19,9 Milliarden Euro. Diese Entwicklung zeigt, dass die Bank ihre Geschäftstätigkeit ausweiten konnte, ohne einen proportionalen Kostenanstieg hinnehmen zu müssen. Daraus entstehen Skaleneffekte, die den operativen Gewinn unterstützen. Besonders wichtig sind dabei die Digitalisierung von Bankdienstleistungen, effizientere Prozesse und eine stärkere Nutzung gemeinsamer Technologieplattformen. Solche Maßnahmen können langfristig helfen, Kosten zu reduzieren und die Kundenbetreuung zu verbessern. Allerdings erfordern technologische Veränderungen zunächst erhebliche Investitionen. Zudem können regulatorische Anforderungen und höhere Personalkosten die Einsparungen teilweise aufzehren. Für die Banco Santander-Aktie bleibt die Kostenentwicklung dennoch ein wichtiger positiver Faktor. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass der Konzern seine operative Effizienz weiter verbessern konnte.
Banco Santander in Spanien: Gewinn steigt um 14 Prozent
Besonders interessant ist die Entwicklung im spanischen Heimatmarkt. Banco Santander erzielte in Spanien in den ersten neun Monaten 2026 einen bereinigten Gewinn von rund 3,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Erträge erhöhten sich um 5,9 Prozent auf rund 9,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig gingen die Kosten um 2,7 Prozent zurück. Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich auf 34,1 Prozent. Diese Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Erträge für die operativen Kosten benötigt wird. Je niedriger die Quote bei vergleichbarer Geschäftsstruktur ausfällt, desto effizienter arbeitet eine Bank. Die Eigenkapitalrendite auf das materielle Eigenkapital erreichte in Spanien 25,6 Prozent. Auch das Kreditgeschäft entwickelte sich positiv. Die ausstehenden Kredite stiegen um zehn Prozent, während die Kundeneinlagen um sechs Prozent zulegten. Diese Zahlen unterstreichen die robuste Entwicklung, auf die Deutsche Bank Research-Analyst Alfredo Alonso in seinem Branchenkommentar verweist. Allerdings sind die konkreten Geschäftszahlen eigenständige Unternehmensangaben und keine zusätzlichen Prognosen des Analysten.
Banco Santander: Kreditrisiken bleiben die wichtigste Gegenkraft
Trotz der starken Ertragsentwicklung sollten Anleger die Risiken im Kreditgeschäft nicht unterschätzen. Banco Santander erhöhte ihre Risikovorsorge in den ersten neun Monaten 2026 um 13 Prozent auf rund 10,1 Milliarden Euro. Im dritten Quartal stiegen die entsprechenden Aufwendungen sogar um 22 Prozent auf rund 3,49 Milliarden Euro. Diese Entwicklung verdient besondere Aufmerksamkeit. Banken müssen mögliche Verluste aus ausfallgefährdeten Krediten berücksichtigen. Steigt die Risikovorsorge deutlich, kann dies die Gewinnentwicklung belasten, selbst wenn die operativen Erträge wachsen. Dabei spielen wirtschaftliche Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Unternehmensinsolvenzen, Immobilienpreise und Finanzierungskosten eine wichtige Rolle. Auch ein schneller Zinsanstieg kann Kreditnehmer unter Druck setzen, insbesondere wenn bestehende Finanzierungen zu höheren Konditionen verlängert werden müssen. Für die Banco Santander-Aktie ist deshalb entscheidend, ob die Kreditqualität stabil bleibt. Die positive Aktienanalyse von Deutsche Bank Research sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Risikovorsorge ein wichtiger Unsicherheitsfaktor bleibt.
Banco Santander profitiert von internationaler Diversifikation
Ein wesentlicher Vorteil von Banco Santander ist die breite internationale Aufstellung. Der Konzern ist in zahlreichen europäischen und amerikanischen Märkten tätig. Dadurch hängt die Geschäftsentwicklung nicht ausschließlich von der spanischen Wirtschaft ab. Unterschiedliche Konjunkturzyklen und Zinsentwicklungen können sich teilweise gegenseitig ausgleichen. Während einzelne Regionen unter schwächerer Kreditnachfrage leiden, können andere Märkte zusätzliche Wachstumschancen bieten. Gleichzeitig schafft die internationale Präsenz Möglichkeiten, erfolgreiche Technologien und Geschäftsprozesse in mehreren Ländern einzusetzen. Allerdings bringt die geografische Diversifikation auch zusätzliche Risiken mit sich. Wechselkursschwankungen, unterschiedliche regulatorische Anforderungen und politische Unsicherheiten können die Ergebnisse beeinflussen. Besonders in Märkten außerhalb der Eurozone kann die Umrechnung lokaler Gewinne in Euro zu erheblichen Veränderungen führen. Für die Banco Santander-Aktie bleibt die internationale Aufstellung dennoch ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Investmentthese. Entscheidend ist, dass die Bank ihre verschiedenen Märkte profitabel und mit einer angemessenen Risikokontrolle steuert.
Banco Santander-Aktie: Warum steigende Zinsen auch Chancen bieten
Die Einschätzung von Deutsche Bank Research verdeutlicht, dass Zinsbewegungen für Banken nicht ausschließlich negativ sein müssen. Analyst Alfredo Alonso sieht im unerwartet schnellen Zinsanstieg zwar kurzfristigen Anpassungsbedarf, aber keinen strukturellen Gegenwind. Tatsächlich können höhere Zinsen unter bestimmten Voraussetzungen die Zinsspanne einer Bank verbessern. Entscheidend ist, ob die Erträge aus Krediten und anderen verzinslichen Anlagen schneller steigen als die Kosten der Refinanzierung. Gleichzeitig können höhere Zinsen jedoch die Kreditnachfrage bremsen und die Ausfallrisiken erhöhen. Deshalb kommt es auf die konkrete Struktur der Bankbilanz an. Für Banco Santander ist zudem wichtig, dass sich die Zinsbedingungen in ihren internationalen Märkten unterscheiden können. Eine pauschale Aussage, wonach steigende Zinsen automatisch zu höheren Gewinnen führen, wäre deshalb zu einfach. Die zentrale Botschaft der Aktienanalyse von Alfredo Alonso lautet vielmehr, dass kurzfristige Anpassungseffekte nicht mit einer dauerhaften Verschlechterung der Geschäftsperspektiven gleichgesetzt werden sollten.
Banco Santander-Aktie: Was spricht für das Kursziel 13,35 Euro?
Für eine positive Kursentwicklung sprechen mehrere Faktoren. Erstens verfügt Banco Santander über eine hohe operative Ertragskraft. Der bereinigte Gewinn stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 16 Prozent. Zweitens zeigt die verbesserte Kosteneffizienz, dass die Bank ihre Gewinne nicht ausschließlich durch höhere Erträge steigern muss. Drittens profitiert Banco Santander von einer internationalen Geschäftsstruktur, die unterschiedliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Viertens könnte sich die Unsicherheit über die Zinsentwicklung verringern, sobald sich die Marktbedingungen stabilisieren. Genau hier liegt ein wichtiger Bestandteil der Einschätzung von Deutsche Bank Research. Analyst Alfredo Alonso sieht den schnellen Zinsanstieg nicht als strukturellen Gegenwind. Das bestätigte Rating "buy" und das Kursziel 13,35 Euro unterstreichen deshalb die grundsätzlich positive Einschätzung. Allerdings müssen die Chancen gegen die bestehenden Risiken abgewogen werden. Besonders die Entwicklung der Risikovorsorge und der Finanzierungskosten dürfte für die zukünftige Profitabilität entscheidend sein.
Banco Santander-Aktie: Diese Risiken könnten die Rallye stoppen
Die Banco Santander-Aktie ist trotz der positiven Aktienanalyse von Deutsche Bank Research nicht frei von Risiken. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor bleibt die Zinsentwicklung. Unerwartet schnelle Veränderungen können kurzfristig zu Anpassungsproblemen führen und die Ertragsplanung erschweren. Hinzu kommen mögliche Belastungen durch steigende Kreditausfälle. Die bereits deutlich erhöhte Risikovorsorge zeigt, dass Anleger diesen Faktor aufmerksam verfolgen sollten. Auch die internationale Aufstellung bringt Herausforderungen mit sich. Wirtschaftliche Schwächen in einzelnen Ländern, Währungsschwankungen und unterschiedliche regulatorische Anforderungen können die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Ein weiteres Risiko betrifft den Wettbewerb um Kundeneinlagen. Wenn Banken höhere Zinsen zahlen müssen, können ihre Refinanzierungskosten steigen. Schließlich sollten Anleger die Bewertung berücksichtigen. Selbst eine profitabel wachsende Bank kann an der Börse unter Druck geraten, wenn die Erwartungen an zukünftige Gewinne enttäuscht werden. Das Kursziel 13,35 Euro von Deutsche Bank Research ist deshalb eine Analystenprognose und keine Garantie für Kursgewinne.
Banco Santander-Aktienanalyse: Fazit – Deutsche Bank Research bleibt optimistisch
Die Banco Santander-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 16. November 2026 liefert eine insgesamt positive Einschätzung. Analyst Alfredo Alonso bestätigt das Rating "buy" und senkt das Kursziel lediglich leicht von 13,55 auf 13,35 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 11,09 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,4 Prozent. Im Mittelpunkt der Analystenbewertung steht die robuste Entwicklung spanischer Banken. Der unerwartet schnelle Zinsanstieg sorgt nach Einschätzung von Alfredo Alonso kurzfristig für Anpassungsbedarf, stellt jedoch keinen strukturellen Gegenwind dar. Auch die jüngsten Geschäftszahlen von Banco Santander sprechen für eine hohe operative Leistungsfähigkeit. Der zurechenbare Gewinn stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 20 Prozent auf rund 12,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbesserten sich die operative Effizienz und die Ertragskraft. Allerdings mahnt die gestiegene Risikovorsorge zur Vorsicht. Für Anleger wird entscheidend sein, ob Banco Santander ihre Gewinnentwicklung auch bei veränderten Zinsen und möglichen konjunkturellen Belastungen fortsetzen kann. Die leichte Kurszielsenkung zeigt, dass Deutsche Bank Research kurzfristige Risiken berücksichtigt. Das unveränderte Rating "buy" und das Kursziel 13,35 Euro verdeutlichen jedoch, dass Alfredo Alonso die langfristigen Chancen der spanischen Großbank weiterhin positiv beurteilt. Die Banco Santander-Aktie bleibt damit ein interessanter europäischer Bankwert, bei dem solide Geschäftszahlen und ein rechnerisch attraktives Kurspotenzial auf nicht zu unterschätzende Risiken treffen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
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