aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 11:31 9 Min.

RBC hebt Kursziel kräftig an

Die Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2) könnte vor einer beeindruckenden Neubewertung an der Börse stehen. Während steigende Zinsen, geopolitische Spannungen und konjunkturelle Unsicherheiten die internationalen Finanzmärkte in Atem halten, wird die kanadische Investmentbank RBC Capital Markets für Spaniens größten Bankenkonzern noch optimistischer. In seiner aktuellen Santander-Aktienanalyse vom 24. November 2026 erhöht Analyst Benjamin Toms das Kursziel von 13 auf 14,25 Euro und bestätigt das Rating "outperform". Gemessen am aktuellen Xetra-Kurs von 10,33 Euro (+2,5%) ergibt sich damit ein beträchtliches rechnerisches Aufwärtspotenzial von 37,95 Prozent. Die jüngste Kurszielanhebung um 9,62 Prozent dürfte bei Anlegern für Aufmerksamkeit sorgen. Besonders interessant ist der längerfristige Bewertungshorizont der Investmentbank: Benjamin Toms richtet seinen Blick bereits auf das Geschäftsjahr 2028. Unterschätzt die Börse das nachhaltige Ertragspotenzial des international aufgestellten Finanzkonzerns?

Santander-Aktienanalyse: RBC erhöht Kursziel auf 14,25 Euro und bestätigt Rating "outperform"

Die aktuelle Santander-Aktienanalyse von RBC Capital Markets liefert ein positives Signal für die Aktionäre der spanischen Großbank. Analyst Benjamin Toms hat seine Bewertungsmodelle für britische und irische Kreditinstitute sowie international ausgerichtete spanische Banken überarbeitet. Wie aus einer von dpa-AFX veröffentlichten Zusammenfassung der Studie hervorgeht, habe Benjamin Toms die Bewertungen bis zum Geschäftsjahr 2028 fortgeschrieben und anschließend um ein Jahr abgezinst. Dieses Vorgehen entspreche der Bewertungsmethodik im übrigen Bankensektor. Darüber hinaus habe der RBC-Analyst seine Schätzungen aus verschiedenen Gründen geringfügig angepasst. Im Ergebnis steigt das Kursziel für Santander von bisher 13 auf 14,25 Euro. Das Rating "outperform" bleibt unverändert. Damit beruht die Kurszielanhebung vor allem auf der Aktualisierung des Bewertungshorizonts und der Anpassung der zugrunde liegenden Schätzungen. Eine grundlegende Anhebung der Gewinnprognosen lässt sich aus der veröffentlichten Zusammenfassung dagegen nicht ableiten.

Kursziel 14,25 Euro: RBC sieht fast 38 Prozent Aufwärtspotenzial für die Santander-Aktie

Die Differenz zwischen dem aktuellen Börsenkurs und der Bewertung von RBC ist bemerkenswert. Bei einem Xetra-Kurs von 10,33 Euro und einem Kursziel von 14,25 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 3,92 Euro je Aktie beziehungsweise 37,95 Prozent. Noch Anfang November hatte Benjamin Toms sein Kursziel auf 13 Euro reduziert. Nun fällt die Bewertung wieder deutlich optimistischer aus. Die jüngste Kurszielanhebung um 1,25 Euro entspricht einer Steigerung von 9,62 Prozent. Für langfristig orientierte Anleger könnte insbesondere die Fortschreibung des Bewertungsmodells bis 2028 interessant sein. Denn die fundamentale Bewertung einer Bank hängt maßgeblich davon ab, welche Gewinne sie künftig erwirtschaften kann, wie viel Eigenkapital dafür erforderlich ist und welche Risiken mit diesen Erträgen verbunden sind. Die aktuelle Santander-Aktienanalyse von RBC signalisiert, dass Benjamin Toms auf Basis seines aktualisierten Modells deutlich mehr Wertpotenzial erkennt, als der gegenwärtige Börsenkurs widerspiegelt.

Warum das Geschäftsjahr 2028 für Santander-Aktionäre so wichtig werden könnte

Die Fortschreibung des Bewertungsmodells von RBC bis zum Geschäftsjahr 2028 lenkt den Blick auf die längerfristigen Perspektiven der spanischen Großbank. Während kurzfristige Börsenbewegungen häufig von Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und politischen Entwicklungen bestimmt werden, hängt die nachhaltige Wertentwicklung einer Bank vor allem von ihrer strukturellen Profitabilität ab. Entscheidend sind insbesondere die Eigenkapitalrendite, die Entwicklung der Kreditrisiken, die Effizienz der Geschäftsprozesse und die Fähigkeit, überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Je besser es Santander gelingt, seine Erträge nachhaltig zu steigern und gleichzeitig die Kosten sowie den Kapitalbedarf unter Kontrolle zu halten, desto attraktiver könnte die fundamentale Bewertung ausfallen. Allerdings sollten Anleger berücksichtigen, dass die Fortschreibung eines Bewertungsmodells allein noch keine operative Verbesserung bedeutet. Die tatsächliche Geschäftsentwicklung muss die zugrunde liegenden Annahmen erst bestätigen.

Internationales Bankengeschäft: Santanders großer Vorteil gegenüber vielen europäischen Konkurrenten

Ein wesentliches Merkmal der Investmentstory von Santander ist die außergewöhnlich breite geografische Aufstellung. Anders als zahlreiche europäische Kreditinstitute, deren Geschäft stark auf einzelne Heimatmärkte konzentriert ist, verfügt Santander über bedeutende Aktivitäten in Europa, Nordamerika und Lateinamerika. Neben Spanien gehören unter anderem Großbritannien, Brasilien, Mexiko und die USA zu den wichtigen Märkten des Finanzkonzerns. Diese internationale Präsenz eröffnet Zugang zu unterschiedlichen Wachstumsregionen, Zinszyklen und Kundengruppen. Schwächere Entwicklungen in einzelnen Ländern könnten durch positive Impulse in anderen Märkten teilweise ausgeglichen werden. Besonders Schwellenländer bieten aufgrund ihrer langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung und des wachsenden Bedarfs an Finanzdienstleistungen interessante Perspektiven. Gleichzeitig erhöhen die internationale Aufstellung und die unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen die Komplexität des Geschäftsmodells. Aus redaktioneller Sicht gehört diese geografische Diversifikation zu den wichtigsten Faktoren bei der langfristigen Beurteilung der Santander-Aktie.

Steigende Zinsen: Gewinnmotor oder unterschätztes Risiko für Santander?

Die internationale Zinsentwicklung bleibt einer der entscheidenden Einflussfaktoren für die Profitabilität von Santander. Höhere Zinsen können Banken grundsätzlich dabei helfen, ihre Nettozinserträge zu steigern, sofern sich die Verzinsung der Kreditbestände günstiger entwickelt als die Refinanzierungskosten. Gleichzeitig können steigende Finanzierungskosten jedoch die Kreditnachfrage bremsen und die Zahlungsfähigkeit von Privatkunden und Unternehmen beeinträchtigen. In den USA sorgt der hartnäckige Inflationsdruck weiterhin für Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Geldpolitik der Federal Reserve. Für einen international tätigen Bankenkonzern wie Santander ergeben sich daraus sowohl Chancen als auch Risiken. Besonders wichtig ist, wie erfolgreich das Management die unterschiedlichen Zinsentwicklungen in seinen wichtigsten Absatzmärkten steuert. Eine stabile Zinsmarge bei gleichzeitig niedrigen Kreditausfällen wäre eine attraktive Kombination für die Gewinnentwicklung. Sollten hingegen die Risikovorsorge und die Refinanzierungskosten deutlich steigen, könnten die daraus resultierenden Belastungen einen Teil der höheren Zinserträge aufzehren.

Digitalisierung und künstliche Intelligenz könnten die Profitabilität verbessern

Eine weitere langfristige Chance für Santander liegt in der technologischen Transformation des Bankgeschäfts. Digitale Vertriebsplattformen, automatisierte Kreditprüfungen und der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz könnten dazu beitragen, Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und die Kosten je Kundentransaktion zu reduzieren. Gerade ein international aufgestellter Finanzkonzern kann davon profitieren, wenn technologische Lösungen konzernweit eingesetzt werden und sich Entwicklungsaufwendungen auf eine große Kundenbasis verteilen lassen. Gleichzeitig könnten personalisierte Finanzangebote und verbesserte digitale Dienstleistungen zusätzliche Erlöse generieren. Für Anleger ist insbesondere entscheidend, ob sich die Investitionen in Technologie langfristig in einer niedrigeren Kosten-Ertrags-Relation und einer höheren Eigenkapitalrendite niederschlagen. Die Digitalisierung stellt allerdings keinen Selbstläufer dar. Hohe Anfangsinvestitionen, zunehmende Anforderungen an die IT-Sicherheit und der Wettbewerb durch Fintech-Unternehmen können erhebliche finanzielle Belastungen verursachen.

Dividenden und Aktienrückkäufe: Zusätzliche Chancen für Santander-Aktionäre

Neben der operativen Geschäftsentwicklung spielt die Kapitalpolitik eine wichtige Rolle für die Attraktivität der Santander-Aktie. Banken mit einer soliden Kapitalausstattung und nachhaltig hohen Gewinnen verfügen grundsätzlich über die Möglichkeit, überschüssiges Kapital durch Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Anteilseigner zurückzugeben. Aktienrückkäufe können bei einer sinkenden Zahl ausstehender Aktien den Gewinn je Aktie erhöhen und langfristig die Wertentwicklung unterstützen. Besonders attraktiv können Rückkäufe dann sein, wenn die Aktie deutlich unter ihrem fundamentalen Wert gehandelt wird. Sollte die Bewertung von RBC mit dem Kursziel 14,25 Euro zutreffen, könnte die gegenwärtige Kursregion aus dieser Perspektive interessant sein. Allerdings hängen zukünftige Ausschüttungen von der tatsächlichen Gewinnentwicklung, regulatorischen Kapitalanforderungen und strategischen Investitionsentscheidungen ab. Eine Verschlechterung der Kreditqualität oder höhere Kapitalanforderungen könnten den finanziellen Spielraum für Aktionärsrenditen begrenzen.

Goldman Sachs, Barclays und UBS: RBC befindet sich in prominenter Gesellschaft

Die positive Santander-Aktienanalyse von Benjamin Toms steht keineswegs isoliert da. Auch andere internationale Investmentbanken sehen erhebliches Aufwärtspotenzial für den spanischen Finanzkonzern. Goldman Sachs hatte Ende Oktober ein Kursziel von 15 Euro mit einer positiven Anlageempfehlung veröffentlicht. Barclays bezifferte das Kursziel am 23. November 2026 auf 14 Euro nach zuvor 14,50 Euro. Citi bestätigte Anfang November seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,20 Euro. Deutsche Bank Research bewertet Santander weiterhin positiv mit einem Kursziel von 13,35 Euro, während UBS ein Kursziel von 13,30 Euro nennt. Die aktuelle Aktienanalyse von RBC mit dem Kursziel 14,25 Euro bewegt sich damit im oberen Bereich dieser ausgewählten Einschätzungen. Bemerkenswert ist, dass sämtliche genannten Kursziele deutlich über dem aktuellen Xetra-Kurs von 10,33 Euro liegen. Dennoch handelt es sich bei Analystenschätzungen um Prognosen, deren Erreichen von zahlreichen wirtschaftlichen und unternehmensspezifischen Faktoren abhängig ist.

Santander-Aktie: Diese Risiken dürfen Anleger nicht unterschätzen

Trotz des optimistischen Rating "outperform" von RBC bleibt die Santander-Aktie mit erheblichen Risiken verbunden. Eine globale Konjunkturabschwächung könnte die Kreditnachfrage reduzieren und gleichzeitig zu höheren Zahlungsausfällen führen. Besonders das Konsumentenkreditgeschäft und die Automobilfinanzierung können empfindlich auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen reagieren. Hinzu kommen Währungsrisiken aufgrund der bedeutenden Aktivitäten außerhalb der Eurozone. Negative Wechselkursentwicklungen könnten die in Euro ausgewiesenen Konzernergebnisse belasten. Auch politische Unsicherheiten und regulatorische Eingriffe in einzelnen Märkten könnten sich negativ auf die Profitabilität auswirken. Steigende Refinanzierungskosten, höhere Kapitalanforderungen und ein intensiver Wettbewerb um Kundeneinlagen stellen weitere Herausforderungen dar. Diese redaktionell eingeordneten Risiken verdeutlichen, dass das Kursziel 14,25 Euro von Benjamin Toms keineswegs mit einer garantierten Rendite gleichzusetzen ist.

Fazit: RBC wird optimistischer – Santander-Aktie mit erheblichem Aufwärtspotenzial