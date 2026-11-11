AUTO1 Aktie stürzt um über 4 Prozent ab! Capital Fund Management steigert Leerverkaufsposition

Capital Fund Management ist keineswegs der einzige professionelle Marktteilnehmer, der bei AUTO1 auf der Short-Seite engagiert ist. Besonders auffällig ist JPMorgan Asset Management (UK) Ltd mit einer zuletzt am 30. September 2026 gemeldeten Netto-Leerverkaufsposition von 1,70 Prozent. Damit hält der Finanzmarktakteur das größte der acht ausgewiesenen Engagements. PDT Partners, LLC folgt mit einer am 2. November gemeldeten Position von 1,09 Prozent. Auch AHL Partners LLP ist mit einer zuletzt am 13. Oktober veröffentlichten Netto-Leerverkaufsposition von 1,00 Prozent deutlich engagiert. Kintbury Capital LLP hält eine am 28. Oktober gemeldete Position von 0,95 Prozent, während D. E. Shaw & Co., L.P. mit einem zuletzt am 4. November ausgewiesenen Engagement von 0,89 Prozent vertreten ist. Capital Fund Management folgt nach seiner jüngsten Aufstockung mit 0,61 Prozent. Hinzu kommen Two Sigma Investments, LP mit 0,60 Prozent und AQR Capital Management, LLC mit 0,59 Prozent. Insgesamt summieren sich die acht zuletzt ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen auf 7,43 Prozent des Aktienkapitals. Allerdings handelt es sich um die Summe der jeweils zuletzt veröffentlichten Positionen und nicht um eine vollständig bestätigte tagesaktuelle Gesamtquote. Besonders bei älteren Meldungen können zwischenzeitliche Veränderungen unterhalb der Veröffentlichungsschwelle erfolgt sein. Für Anleger ist die Konstellation dennoch bemerkenswert: Acht professionelle Finanzmarktakteure halten Short-Positionen bei AUTO1, während die Aktie aktuell deutlich unter Druck steht.