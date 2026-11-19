Weniger erfreulich entwickelte sich das Segment E-Mobility. Der Umsatz brach in den ersten neun Monaten 2026 um 52,6 Prozent auf 61,2 Millionen Euro ein. Auch der Auftragseingang ging von 82,9 Millionen Euro auf 39,0 Millionen Euro zurück. Die Zahlen verdeutlichen, wie stark die Investitionszurückhaltung der Automobilhersteller Aumann belastet. Gleichzeitig gibt es erste Hinweise auf eine mögliche Verbesserung der Nachfrageperspektiven. Nach Unternehmensangaben stiegen die weltweiten Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in den ersten neun Monaten 2026 um 12 Prozent, während Europa sogar ein Plus von 42 Prozent verzeichnete. Diese Entwicklung spiegelt sich nach Angaben von Aumann zunehmend in einer positiveren Sales Pipeline wider. Allerdings bedeutet eine steigende Nachfrage nach Elektroautos nicht automatisch, dass Automobilhersteller kurzfristig neue Produktionsanlagen bestellen. Zwischen steigenden Fahrzeugverkäufen und konkreten Investitionsentscheidungen können erhebliche zeitliche Verzögerungen liegen. Für Aumann wäre deshalb eine nachhaltige Erholung des Auftragseingangs im E-Mobility-Segment ein besonders wichtiges Signal.