Aumann Aktie: Shortseller verschärft den Druck - jetzt droht den Leerverkäufern eine unangenehme Überraschung!

Bei der Aumann-Aktie bahnt sich ein spannendes Kräftemessen zwischen institutionellen Leerverkäufern und optimistischen Anlegern an! Während der Aktienkurs des deutschen Maschinenbau- und Automatisierungsspezialisten um 2,33 Prozent auf 13,20 Euro steigt, hat Citadel Securities (Europe) Limited seine Wette auf fallende Kurse deutlich ausgeweitet. Am 13. November 2026 erhöhte der institutionelle Marktteilnehmer seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,51 Prozent auf 0,65 Prozent des Aktienkapitals. Das entspricht einer bemerkenswerten Aufstockung um rund 27,5 Prozent. Die entscheidende Frage für Anleger: Unterschätzt der Shortseller die Widerstandskraft der Aumann-Aktie oder deutet sich hinter der positiven Kursentwicklung neuer Gegenwind an?