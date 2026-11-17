Zwei Sparten, zwei Richtungen: Berenberg-Analystin Yasmin Steilen bestätigt für die Aumann-Aktie das Rating „Hold“ und das Kursziel von 16 Euro. Zum Kurs von 12,95 Euro zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel rund 24 Prozent höher.
Aumann-Aktie: E-Mobilität bricht ein, Automation boomt – Berenberg bleibt bei Hold
Beim Anlagenbauer Aumann ist das Geschäft mit der E-Mobilität um fast zwei Drittel eingebrochen. Berenberg-Analystin Yasmin Steilen bleibt bei „Hold“ für die Aumann-Aktie.
Steckbrief
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- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 16 Euro
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Berenberg zur Aumann-Aktie
Durchwachsenes Quartal – Steilen bleibt abwartend
Yasmin Steilen bewertet das dritte Quartal als durchwachsen. Die beiden Sparten entwickelten sich gegensätzlich.
Aumann aus Beelen baut Produktionsanlagen, etwa für Elektromotoren und Batterien, sowie Automatisierungslösungen für andere Industrien.
Im Bereich E-Mobilität fiel der Umsatz im Jahresvergleich um fast zwei Drittel, während sich der Umsatz im Bereich Next Automation mehr als verdoppelte.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Berenberg-Analystin Yasmin Steilen zu lesen ist:
Durchwachsene Zahlen
Steilen bezeichnet das dritte Quartal als durchwachsen.
Einbruch E-Mobilität
Der Umsatz mit Anlagen für die E-Mobilität ging um fast zwei Drittel zurück.
Starke Automation
Die Sparte Next Automation hat den Umsatz mehr als verdoppelt.
Neutrale Einstufung
Trotz des Abstands zum Kursziel bleibt Berenberg bei „Hold“.
Abhängig von der Autoindustrie
Das Geschäft mit Anlagen für Elektroantriebe hängt an den Investitionen der Autohersteller. Der Umsatzeinbruch in der Sparte zeigt, wie stark Aumann davon betroffen ist.
Das wachsende Automationsgeschäft soll diese Schwäche abfedern.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Analystin Yasmin Steilen. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 16 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.berenberg.de – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Aumann AG (AAG): Halten, Kursziel 16,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Yasmin Steilen, Aktienanalystin, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG vom 16.11.2026, 18:58 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:56 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:56 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Yasmin Steilen, Aktienanalystin, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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