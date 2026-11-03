AstraZeneca Aktie: Starke Quartalszahlen und neue Margenfantasie für 2027

RBC Capital habe das Kursziel für die AstraZeneca-Aktie (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) von 14.500 auf 15.250 GBp angehoben und das Rating „outperform“ bestätigt. Die solide Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns im dritten Quartal unterstreiche die anhaltend erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie. Darüber hinaus habe das Management von AstraZeneca die Diskussion über die Margenentwicklung im Jahr 2027 aufgegriffen. Dabei habe die Unternehmensführung eine disziplinierte Kapitalallokationsstrategie hervorgehoben, die höhere Investitionen in die Entwicklungspipeline mit geringeren Ausgaben für etablierte Produktbereiche verbinde. Gleichzeitig wolle AstraZeneca durch gezielte Produktivitätssteigerungen die Effizienz seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verbessern.