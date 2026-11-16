Nächster Zulassungserfolg für AstraZeneca (Kürzel: AZN, ISIN: GB0009895292): Die Europäische Union hat Klygefa (Wirkstoff Gefurulimab) zur Behandlung von Erwachsenen mit generalisierter Myasthenia gravis zugelassen. Das teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern am Montag mit. Das Mittel stammt von der Tochter Alexion, die bei AstraZeneca das Geschäft mit seltenen Erkrankungen bündelt, und wird einmal pro Woche von den Patienten selbst unter die Haut gespritzt.
AstraZeneca-Aktie: EU lässt Myasthenie-Mittel Klygefa zu – Wochenspritze zum Selbstinjizieren
Die EU hat Klygefa (Gefurulimab) von der AstraZeneca-Tochter Alexion zur Behandlung der generalisierten Myasthenia gravis zugelassen. Grundlage ist die Phase-III-Studie PREVAIL mit 260 Patienten. In den USA und Japan ist das Mittel bereits zugelassen.
Die Zulassung
Wofür ist Klygefa in der EU genau zugelassen?
Die Zulassung gilt als Zusatztherapie zur Standardbehandlung bei Erwachsenen mit generalisierter Myasthenia gravis (gMG), die positiv auf Antikörper gegen den Acetylcholin-Rezeptor (AChR) getestet wurden. Bei der Autoimmunerkrankung greift das Immunsystem die Übertragung zwischen Nerven und Muskeln an – die Folge sind Muskelschwäche und schnelle Ermüdung. Der Entscheidung der EU-Kommission war eine positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) vorausgegangen.
AstraZeneca beschreibt Klygefa als ersten und einzigen dual bindenden Nanobody-C5-Inhibitor in der EU. Der Wirkstoff blockiert damit wie die etablierten Alexion-Präparate Soliris (Eculizumab) und Ultomiris (Ravulizumab) das Komplementprotein C5, wird aber per Autoinjektor wöchentlich selbst verabreicht.
Die Daten
Was hat die PREVAIL-Studie gezeigt?
Grundlage der Zulassung ist die globale, doppelblinde und placebokontrollierte Phase-III-Studie PREVAIL. Die 260 Teilnehmer wurden über 26 Wochen entweder mit Klygefa oder mit Placebo behandelt. Primärer Endpunkt war die Veränderung im MG-ADL-Score, der die Einschränkungen im Alltag misst. Hier erzielte Klygefa gegenüber Placebo einen Unterschied von 1,6 Punkten, statistisch hochsignifikant.
Nach Unternehmensangaben zeigte sich eine klinisch bedeutsame Verbesserung bereits ab der ersten Woche und hielt bis Woche 26 an. Das Mittel wurde insgesamt gut vertragen, das Sicherheitsprofil entsprach dem von Eculizumab und Ravulizumab bei gMG. Die Daten wurden in der Fachzeitschrift JAMA Neurology veröffentlicht, eine offene Verlängerungsstudie läuft.
Alexion-Chef Marc Dunoyer sprach von einem „wichtigen Meilenstein für die gMG-Gemeinschaft“.
Einordnung
Was bedeutet die Zulassung für die AstraZeneca-Aktie?
Für AstraZeneca ist die EU-Zulassung ein weiterer Baustein im Geschäft mit seltenen Erkrankungen, das der Konzern mit der Übernahme von Alexion aufgebaut hat. Klygefa ist laut Unternehmen bereits in den USA, Japan und weiteren Ländern für bestimmte erwachsene gMG-Patienten zugelassen; in China und weiteren Ländern laufen die Prüfverfahren. Mit der wöchentlichen Selbstinjektion setzt Alexion auf eine Darreichungsform, die Patienten Praxisbesuche für Infusionen ersparen kann.
Am selben Tag meldete der Marktdienst Newsquawk zudem eine CHMP-Empfehlung zur EU-Zulassung von Baxfendy (Baxdrostat) für Erwachsene mit unzureichend kontrolliertem Bluthochdruck trotz mindestens zwei Blutdruckmitteln. In den USA hatte die FDA das Mittel bereits im Mai 2026 zugelassen.
Eine konkrete Umsatzerwartung für Klygefa in Europa nannte AstraZeneca nicht. Die Zulassung ist damit vor allem ein weiterer Fortschritt in der Pipeline; wie stark sie sich im Umsatz niederschlägt, ist offen.
Häufige Fragen zur AstraZeneca-Aktie
Was hat AstraZeneca am 16. November 2026 gemeldet? Die EU-Zulassung von Klygefa (Gefurulimab) als Zusatztherapie bei Erwachsenen mit AChR-Antikörper-positiver generalisierter Myasthenia gravis.
Auf welcher Studie beruht die Zulassung? Auf der Phase-III-Studie PREVAIL mit 260 Patienten; Klygefa verbesserte den MG-ADL-Score nach 26 Wochen um 1,6 Punkte stärker als Placebo.
Wo ist Klygefa bereits zugelassen? Laut AstraZeneca in den USA, Japan und weiteren Ländern; in China läuft die Prüfung.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die AstraZeneca-Aktie gehandelt? In London unter dem Kürzel AZN, die ISIN lautet GB0009895292.
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