AstraZeneca-Aktie: EU lässt Myasthenie-Mittel Klygefa zu – Wochenspritze zum Selbstinjizieren

Die Zulassung gilt als Zusatztherapie zur Standardbehandlung bei Erwachsenen mit generalisierter Myasthenia gravis (gMG), die positiv auf Antikörper gegen den Acetylcholin-Rezeptor (AChR) getestet wurden. Bei der Autoimmunerkrankung greift das Immunsystem die Übertragung zwischen Nerven und Muskeln an – die Folge sind Muskelschwäche und schnelle Ermüdung. Der Entscheidung der EU-Kommission war eine positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) vorausgegangen.

AstraZeneca beschreibt Klygefa als ersten und einzigen dual bindenden Nanobody-C5-Inhibitor in der EU. Der Wirkstoff blockiert damit wie die etablierten Alexion-Präparate Soliris (Eculizumab) und Ultomiris (Ravulizumab) das Komplementprotein C5, wird aber per Autoinjektor wöchentlich selbst verabreicht.