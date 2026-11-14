American Express Aktienanalyse: Prognose erhöht, jede 20. Stelle fällt weg – was die Platinum-Strategie wirklich bringt

Die Platinum Card von American Express ist mehr als ein Zahlungsmittel – sie ist ein Statussymbol. Vor gut einem Jahr hat der Konzern die Karte aufgewertet und die Jahresgebühr kräftig erhöht. Das dritte Quartal zeigt, dass die Wette aufgeht: Die Einnahmen aus Kartengebühren stiegen um 16 Prozent, fast alle Platinum-Kunden blieben an Bord. American Express erhöhte die Gewinnprognose für 2026. Zugleich streicht der Konzern rund 5 Prozent der Stellen, und die US-Bankenaufsicht verhängte eine Strafe. Die American-Express-Aktie notiert bei 320,60 Dollar. Diese American Express Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt und was das für die American Express Aktienprognose bedeutet.