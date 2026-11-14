Die Platinum Card von American Express ist mehr als ein Zahlungsmittel – sie ist ein Statussymbol. Vor gut einem Jahr hat der Konzern die Karte aufgewertet und die Jahresgebühr kräftig erhöht. Das dritte Quartal zeigt, dass die Wette aufgeht: Die Einnahmen aus Kartengebühren stiegen um 16 Prozent, fast alle Platinum-Kunden blieben an Bord. American Express erhöhte die Gewinnprognose für 2026. Zugleich streicht der Konzern rund 5 Prozent der Stellen, und die US-Bankenaufsicht verhängte eine Strafe. Die American-Express-Aktie notiert bei 320,60 Dollar. Diese American Express Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt und was das für die American Express Aktienprognose bedeutet.
American Express Aktienanalyse: Prognose erhöht, jede 20. Stelle fällt weg – was die Platinum-Strategie wirklich bringt
Rekordumsatz von 20,1 Milliarden Dollar, Kartengebühren plus 16 Prozent, eine höhere Gewinnprognose: American Express liefert. Doch ein Sondergewinn schönt das Bild, die Kosten für Prämien steigen rasant, und die Bankenaufsicht verhängt Auflagen. Unsere American Express Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal und zeigt, was die American Express Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- American Express Company
- Sitz
- New York
- Ticker
- AXP (NYSE)
- Kurs
- 320,60 Dollar
- Börsenwert
- rund 215 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Prognose)
- rund 18
- Gewinnprognose 2026
- 17,60 bis 17,90 Dollar je Aktie (bereinigt)
- Vorstandschef
- Stephen Squeri
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung auf Basis der Unternehmensprognose
Die Ausgangslage
Gegenwind vor den Zahlen: die American-Express-Aktie im Herbst
Die American Express Aktie ging mit gedämpften Erwartungen in die Berichtssaison.
Anfang Oktober hatten gleich mehrere große Häuser ihre Kursziele gesenkt: JPMorgan von 400 auf 360 Dollar, UBS von 384 auf 345 Dollar, TD Cowen leicht auf 335 Dollar. Die Sorge: Die Kosten für Prämien und Marketing könnten im Wettrüsten mit JPMorgan Chase, Citigroup und Capital One um zahlungskräftige Kunden aus dem Ruder laufen. Die Zahlen vom 23. Oktober gaben darauf eine gemischte Antwort. Der bereinigte Gewinn lag klar über den Erwartungen, der Umsatz knapp darunter. Mit 320,60 Dollar notiert die Aktie inzwischen unter allen genannten Kurszielen.
Die Quartalszahlen
Rekordumsatz und ein Sondergewinn: die Zahlen im Detail
Für jede American Express Aktienanalyse lohnt ein genauer Blick, denn die ausgewiesenen Zahlen enthalten diesmal einen großen Sondereffekt.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 9 Prozent auf den Rekordwert von 20,1 Milliarden Dollar, lag aber minimal unter den Erwartungen von rund 20,13 Milliarden Dollar. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie sprang um 31 Prozent auf 5,42 Dollar. Davon stammten allerdings 1,11 Dollar aus dem Verkauf der Beteiligung am Geschäftsreisedienstleister Global Business Travel Group. Bereinigt um diesen Gewinn und die Kosten für den Stellenabbau verdiente American Express 4,68 Dollar je Aktie, 13 Prozent mehr als im Vorjahr und deutlich mehr als die erwarteten rund 4,50 Dollar. Für den Abbau von rund 5 Prozent der weltweiten Stellen bildete der Konzern Rückstellungen von 336 Millionen Dollar.
American Express: Wachstum wichtiger Kennzahlen im dritten Quartal 2026
Prozent
Veränderung zum Vorjahresquartal. Kartenumsatz gesamt durch den Verkauf des Amazon-Kartenportfolios um rund 0,6 Punkte gedämpft.
Quelle: American Express, Mitteilung vom 23. Oktober 2026; TheStreet; Beancount
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Wachstum
|Kosten für Prämien und Service
|16
|Kartengebühren
|16
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|13
|Ausgaben US-Privatkunden
|9,4
|Umsatz
|9
|Kartenumsatz gesamt
|8
Das Geschäftsmodell
Gebühren statt Zinsen: warum die Platinum-Karte so wichtig ist
Anders als Visa und Mastercard gibt American Express eigene Karten aus, trägt das Kreditrisiko und kassiert Jahresgebühren.
Mehr als zwei Drittel des Vorsteuergewinns stammen inzwischen aus den Kartengebühren, die im dritten Quartal um 16 Prozent stiegen. Die durchschnittliche Gebühr je Karte kletterte auf 136 Dollar. Ein Jahr nach der Neuauflage der US-Platinum-Karte sind 99 Prozent der Kunden geblieben. Auch beim Kartenumsatz läuft es: Die Ausgaben von US-Privatkunden stiegen um 9,4 Prozent, international um 11 Prozent. Schwächer ist das Firmenkundengeschäft mit nur 3 Prozent Plus. Die Kehrseite: Die Kosten für Prämien, Lounges und Kartenservice stiegen ebenfalls um 16 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar, die Ausgaben für Kartenservice allein um 36 Prozent. Das Wettrüsten um Premiumkunden ist teuer.
Unsere Geschäftsdynamik hält an, mit Stärke bei den Umsätzen, Neukunden und der Kundenbindung sowie einer hervorragenden Kreditqualität.
Der Ausblick
Bis zu 17,90 Dollar je Aktie: Amex hebt die Prognose an
Für 2026 bestätigte American Express das Umsatzziel von rund 10 Prozent Wachstum. Die bereinigte Gewinnprognose engte der Konzern auf 17,60 bis 17,90 Dollar je Aktie ein, das entspricht einem Plus von 14 bis 16 Prozent. Einschließlich des Sondergewinns sollen es 18,30 bis 18,60 Dollar werden. Rechnet man nach, bedeutet die Prognose für das vierte Quartal einen niedrigeren Gewinn als im dritten – das Ziel ist also bewusst erreichbar gewählt. Die Auflagen der Bankenaufsicht sollen laut Management weder die Prognose für 2026 noch die für 2027 belasten. Eine Wachstumsgrenze für die Bilanz gibt es nicht. Den Ausblick auf 2027 will American Express im Januar vorlegen.
Die Bewertung
KGV um 18: teurer als Banken, günstiger als Visa
Gemessen an der Mitte der bereinigten Gewinnprognose für 2026 kommt die American-Express-Aktie auf ein KGV von rund 18. Damit ist sie teurer als klassische Banken, aber deutlich günstiger als die reinen Zahlungsnetzwerke Visa und Mastercard. Der Aufschlag gegenüber Banken spiegelt das gebührenbasierte Geschäftsmodell und die wohlhabende Kundschaft wider. Hinzu kommen Dividenden und Aktienrückkäufe. Für die American Express Aktienprognose heißt das: Die Bewertung ist fair, wenn das langfristige Ziel von Gewinnwachstum im mittleren Zehnerbereich erreicht wird.
Die Analysten
Kursziele von 335 bis 380 Dollar: die Experten sind gespalten
Die Analysten sind uneins. Kurz vor den Zahlen nannten JPMorgan 360 Dollar bei positiver Einstufung, UBS 345 Dollar und TD Cowen 335 Dollar mit neutraler Einschätzung. Morgan Stanley senkte sein Ziel auf 380 Dollar, BMO Capital nahm die Aktie mit „Outperform“ und ebenfalls 380 Dollar neu in die Bewertung auf. Alle diese Ziele liegen über dem aktuellen Kurs. Kritiker verweisen vor allem auf die im Vergleich zu Banken hohe Bewertung. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
American-Express-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 320,60 Dollar (NYSE-Schluss). Ziele vor den Q3-Zahlen gesetzt. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga, Longbridge; Stand Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Morgan Stanley
|380
|BMO Capital
|380
|JPMorgan
|360
|UBS
|345
|TD Cowen
|335
|Schlusskurs 13. November
|320,60
Die Szenarien
American Express Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Premiumkunden bleiben treu
Die Kartengebühren wachsen weiter zweistellig, die Kosten flachen ab, und der Ausblick auf 2027 überzeugt. Dann könnte die American-Express-Aktie in Richtung der Analystenziele um 360 bis 380 Dollar laufen.
Szenario 2: Teures Wachstum
Umsatz und Gebühren steigen, doch Prämien, Marketing und Kontrollen verschlingen einen großen Teil. Die Aktie bewegt sich seitwärts um 300 bis 340 Dollar.
Szenario 3: Konsumdelle
Eine schwächere Konjunktur bremst die Ausgaben und lässt Kreditausfälle steigen. Dann geriete die Aktie unter Druck und könnte unter 300 Dollar fallen.
Häufige Fragen zur American Express Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von American Express?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 13 Prozent auf 4,68 Dollar, ausgewiesen waren es dank eines Sondergewinns 5,42 Dollar.
Was erwartet American Express für 2026?
Ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent und einen bereinigten Gewinn von 17,60 bis 17,90 Dollar je Aktie.
Warum baut American Express Stellen ab?
Rund 5 Prozent der weltweiten Stellen sollen wegfallen, um Abläufe zu vereinfachen und Mittel für Wachstumsfelder freizumachen.
Was hat es mit der Strafe der Bankenaufsicht auf sich?
Die US-Bankenaufsicht OCC verhängte eine Anordnung samt Geldstrafe, die Verbesserungen bei Kontrollen verlangt. Eine Wachstumsgrenze für die Bilanz gibt es laut Management nicht.
Welche Kursziele haben Analysten?
Vor den Zahlen reichten die genannten Ziele von 335 Dollar (TD Cowen) bis 380 Dollar (Morgan Stanley, BMO). Das sind Einschätzungen Dritter.
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