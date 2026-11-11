AMD Aktie: Warum der KI-Boom die Aktie weiter antreiben könnte

Die AMD-Aktie gehört zu den spannendsten Unternehmen im weltweiten KI-Infrastrukturboom. Der Halbleiterkonzern hat im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 13,377 Milliarden USD erzielt und das operative Ergebnis nach US-GAAP mehr als verdoppelt. Besonders beeindruckend entwickelte sich das Rechenzentrumsgeschäft mit einem Umsatzwachstum von 97 Prozent auf 8,546 Milliarden USD. Für das vierte Quartal erwartet AMD bereits rund 17 Milliarden USD Umsatz. Noch optimistischer ist die Investmentbank Oppenheimer. Analyst Rick Schafer rechnet für 2027 mit einem Umsatzsprung von 135 Prozent im Rechenzentrumsgeschäft und erwartet, dass KI-Beschleuniger zum wichtigsten Wachstumstreiber werden. Deshalb hebt Oppenheimer die AMD-Aktie von "perform" auf "outperform" hoch und setzt das Kursziel auf 600 USD. Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs vom Dienstag von 515,21 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 16,5 Prozent. Die Chancen sind erheblich, doch auch die Risiken bleiben groß. Hohe Erwartungen, intensive Konkurrenz, mögliche Lieferengpässe und eine starke Abhängigkeit von den Investitionen großer Cloud-Anbieter könnten die Kursentwicklung beeinflussen. Entscheidend wird sein, ob AMD seine ambitionierten Wachstumsziele tatsächlich erreicht. Gelingt dies, könnte die Aktie weiteres Potenzial besitzen. Bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, sind deutliche Rückschläge möglich. Die aktuelle Aktienanalyse von Oppenheimer zeigt jedoch, dass Rick Schafer AMD inzwischen eine deutlich stärkere Rolle im globalen KI-Markt zutraut. Das Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD sind Ausdruck dieser Zuversicht.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.