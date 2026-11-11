Die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) steht im Zentrum einer neuen KI-Euphorie! Während die Wall Street darüber diskutiert, ob die gigantischen Investitionen in künstliche Intelligenz bereits übertrieben sind, setzt die Investmentbank Oppenheimer ein ausgesprochen optimistisches Zeichen. In ihrer Aktienanalyse vom 9. November 2026 stuft Oppenheimer den US-Halbleiterkonzern AMD von "perform" auf "outperform" hoch und nennt ein Kursziel von 600 USD. Verantwortlich für die Neubewertung ist Analyst Rick Schafer, der nach den jüngsten Quartalszahlen und Gesprächen mit dem Management erhebliches Wachstumspotenzial im Rechenzentrumsgeschäft erkennt. Besonders bemerkenswert: Rick Schafer erwartet für 2027 einen Umsatzsprung von 135 Prozent im Data-Center-Segment. Am Dienstag schloss die AMD-Aktie an der NASDAQ bei 515,21 USD und gewann 1,3 Prozent. Damit signalisiert das Kursziel 600 USD von Oppenheimer ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 16,5 Prozent. Doch was macht Rick Schafer so optimistisch? Warum könnte AMD ausgerechnet jetzt zu einem der größten Profiteure des weltweiten KI-Infrastrukturbooms werden? Und welche Risiken lauern hinter den ambitionierten Wachstumserwartungen?
AMD Aktie: Warum der KI-Boom die Aktie weiter antreiben könnte
Oppenheimer zündet den KI-Turbo
Oppenheimer wird bullish: Rick Schafer hebt AMD auf "outperform" hoch
Die aktuelle AMD-Aktienanalyse von Oppenheimer markiert einen wichtigen Stimmungswechsel. Analyst Rick Schafer erhöht das Rating von "perform" auf "outperform" und setzt das Kursziel auf 600 USD fest. Die Neubewertung folgt auf außergewöhnlich starke Quartalszahlen und einen intensiven Austausch mit dem Management. Rick Schafer begründet seine Entscheidung mit einer deutlich verbesserten Wachstumsperspektive im Geschäft mit Rechenzentrumsprozessoren und KI-Beschleunigern. In der veröffentlichten Analystenmeldung erklärt Rick Schafer: "Wir heben unsere Schätzungen an und stufen die AMD-Aktie nach einer weiteren optimistischen Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen und einem kürzlich von uns veranstalteten Gespräch mit dem Management hoch." Damit macht Oppenheimer deutlich, dass die positive Einschätzung nicht allein auf kurzfristigen Kursbewegungen beruht. Vielmehr sieht Rick Schafer AMD auf dem Weg zu einer dauerhaft stärkeren Position im globalen Markt für KI-Rechenleistung. Das Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD unterstreichen die Erwartung, dass AMD auch nach der jüngsten Rallye weiteres Potenzial besitzt.
AMD-Aktie: 16,5 Prozent Kurspotenzial bis zum Kursziel 600 USD
Ein Blick auf die Kursrelation zeigt die Dimension der Oppenheimer-Prognose. Die AMD-Aktie beendete den Dienstagshandel an der NASDAQ bei 515,21 USD und legte um 1,3 Prozent zu. Das Kursziel 600 USD liegt damit 84,79 USD über dem aktuellen Schlusskurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 16,5 Prozent. Für Anleger ist das eine interessante Perspektive, zumal die Aktie bereits eine starke Erholung gezeigt hat. Allerdings ist ein Analystenkursziel keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Die Bewertung von AMD hängt wesentlich davon ab, ob die außergewöhnlich hohen Wachstumserwartungen erfüllt werden können. Besonders wichtig sind die Nachfrage nach KI-Beschleunigern, die Entwicklung der Serverprozessoren und die Profitabilität des Rechenzentrumsgeschäfts. Rick Schafer von Oppenheimer sieht hier erhebliches Potenzial. Das neue Rating "outperform" signalisiert, dass der Analyst eine überdurchschnittliche Entwicklung der AMD-Aktie erwartet. Entscheidend wird jedoch sein, ob das Unternehmen seine ambitionierten Wachstumsziele tatsächlich erreicht.
Rick Schafer: AMDs Erfolg bei Serverprozessoren und KI ist unbestreitbar
Eine besonders bemerkenswerte Aussage von Rick Schafer betrifft die Wettbewerbsposition von AMD. Der Oppenheimer-Analyst schreibt: "Der Erfolg von AMD bei Serverprozessoren und KI für Rechenzentren ist unbestreitbar." Diese Aussage verdeutlicht den grundlegenden Wandel in der Wahrnehmung des Unternehmens. AMD wird nicht mehr ausschließlich als Herausforderer im klassischen Prozessorgeschäft betrachtet. Vielmehr entwickelt sich der Konzern zunehmend zu einem wichtigen Anbieter leistungsfähiger KI-Infrastruktur. Besonders die EPYC-Serverprozessoren und die Instinct-Beschleuniger gewinnen an Bedeutung. Rick Schafer erwartet, dass die Umsätze mit KI-Grafikprozessoren im kommenden Jahr die Erlöse mit EPYC-Serverprozessoren übertreffen werden. Bemerkenswert ist, dass gleichzeitig auch das Geschäft mit Serverprozessoren kräftig wachsen soll. Für Oppenheimer entsteht dadurch eine außergewöhnliche Kombination aus zwei starken Wachstumsmotoren. Das Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD spiegeln diese optimistische Einschätzung wider.
AMD meldet Rekordquartal: Umsatz steigt um 45 Prozent
Die fundamentale Grundlage für die optimistische Aktienanalyse von Oppenheimer bilden die beeindruckenden Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026. AMD steigerte den Umsatz um 45 Prozent auf 13,377 Milliarden USD. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es lediglich 9,246 Milliarden USD gewesen. Auch die Profitabilität verbesserte sich erheblich. Der operative Gewinn nach US-GAAP stieg um 123 Prozent auf 2,832 Milliarden USD. Der Nettogewinn erhöhte sich um 95 Prozent auf 2,428 Milliarden USD. Das verwässerte Ergebnis je Aktie erreichte 1,46 USD nach 0,75 USD im Vorjahr. Auf bereinigter Basis stieg das Ergebnis je Aktie sogar um 74 Prozent auf 2,09 USD. Diese Zahlen zeigen, dass AMD nicht nur wächst, sondern zunehmend von einer verbesserten operativen Skalierung profitiert. Besonders wichtig ist, dass die Nachfrage nach Produkten für Rechenzentren einen immer größeren Beitrag zum Konzernergebnis leistet. Für Rick Schafer von Oppenheimer sind die Rekordzahlen ein entscheidender Beleg für die langfristigen Wachstumsperspektiven. Die Hochstufung auf das Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD erfolgen vor diesem Hintergrund.
Rechenzentrumsgeschäft explodiert: AMD steigert Umsatz um 97 Prozent
Das Herzstück der aktuellen AMD-Wachstumsstory ist das Rechenzentrumsgeschäft. Im dritten Quartal 2026 erzielte AMD in diesem Segment einen Rekordumsatz von 8,546 Milliarden USD. Im Vorjahresquartal waren es 4,341 Milliarden USD gewesen. Damit stiegen die Erlöse um beeindruckende 97 Prozent. Verantwortlich waren insbesondere die starke Nachfrage nach EPYC-Serverprozessoren und die Einführung neuer Instinct-KI-Beschleuniger. Für Anleger ist diese Entwicklung von zentraler Bedeutung. Rechenzentren werden zunehmend zum wichtigsten Absatzmarkt für leistungsfähige Halbleiter. Große Cloud-Anbieter investieren enorme Summen in neue Infrastruktur, um Anwendungen der künstlichen Intelligenz zu entwickeln und bereitzustellen. AMD profitiert davon gleich mehrfach. Einerseits werden leistungsfähige Serverprozessoren benötigt, andererseits steigt die Nachfrage nach spezialisierten KI-Beschleunigern. Rick Schafer von Oppenheimer erwartet, dass sich diese Entwicklung weiter beschleunigt. Das Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD spiegeln die Überzeugung wider, dass AMD seine Position im Rechenzentrumsmarkt erheblich ausbauen kann.
Oppenheimer erwartet 135 Prozent Wachstum im Jahr 2027
Die wohl spektakulärste Prognose der aktuellen AMD-Aktienanalyse stammt von Rick Schafer. Der Oppenheimer-Analyst erwartet für 2027 einen Umsatzanstieg von 135 Prozent im Rechenzentrumsgeschäft. Sollte diese Prognose eintreffen, würde sich der Segmentumsatz innerhalb eines Jahres mehr als verdoppeln. Noch bemerkenswerter ist die erwartete Bedeutung dieses Geschäftsbereichs für den gesamten Konzern. Nach den Berechnungen von Rick Schafer könnten Rechenzentren im kommenden Jahr bereits rund 85 Prozent des gesamten AMD-Umsatzes ausmachen. Damit würde sich das Geschäftsmodell des Unternehmens weiter grundlegend verändern. AMD wäre dann in noch stärkerem Maße von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Serverprozessoren abhängig. Für Anleger eröffnet dies außergewöhnliche Wachstumschancen, erhöht aber gleichzeitig die Konzentration auf einen besonders dynamischen Markt. Oppenheimer sieht die Entwicklung positiv. Rick Schafer erwartet, dass das Geschäft mit KI-Beschleunigern zum wichtigsten Wachstumstreiber wird. Das neue Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD unterstreichen diese Zuversicht.
OpenAI, Meta und Anthropic: KI-Giganten treiben die AMD-Nachfrage
Ein besonders wichtiges Argument von Oppenheimer ist die wachsende Zahl großer Kunden im KI-Geschäft. Rick Schafer erwartet, dass insbesondere OpenAI und Meta die Nachfrage nach AMD-Beschleunigern bis ins erste Quartal 2027 antreiben werden. Im weiteren Verlauf des Quartals soll auch Anthropic seine Aktivitäten ausweiten. Darüber hinaus nennt Oppenheimer Oracle, Microsoft und das saudi-arabische Unternehmen Humain als wichtige Wachstumspartner. Nach Einschätzung von Rick Schafer könnten diese Kunden ihre Aktivitäten bis 2028 kontinuierlich ausbauen. Für AMD ist diese Entwicklung strategisch entscheidend. Große Cloud- und KI-Unternehmen benötigen enorme Rechenkapazitäten und sind bestrebt, ihre Lieferantenbasis zu diversifizieren. AMD kann davon profitieren, wenn Kunden neben den Produkten des Marktführers Nvidia verstärkt alternative Lösungen einsetzen. Allerdings bleibt die tatsächliche Umsetzung der angekündigten Projekte entscheidend. Liefertermine, technische Anforderungen und Investitionsentscheidungen können sich verändern. Dennoch betrachtet Oppenheimer die wachsende Kundenbasis als wichtigen Treiber. Das Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD spiegeln diese Erwartungen wider.
EPYC, Instinct und Helios: AMD greift Nvidia auf mehreren Ebenen an
Die technologische Grundlage der AMD-Wachstumsstrategie bilden mehrere Produktfamilien. Mit den EPYC-Prozessoren adressiert AMD den Markt für leistungsfähige Server-CPUs. Die Instinct-Beschleuniger sind dagegen speziell für anspruchsvolle KI- und Hochleistungsrechenaufgaben konzipiert. Hinzu kommen umfassende Rack-Systeme wie Helios, die verschiedene Komponenten zu einer leistungsfähigen Infrastruktur verbinden. Für große Rechenzentrumsbetreiber ist eine solche Integration besonders interessant. Sie ermöglicht es, Rechenleistung, Speicher und Datenübertragung aufeinander abzustimmen. Rick Schafer von Oppenheimer sieht in dieser Entwicklung einen entscheidenden Fortschritt. AMD positioniert sich zunehmend als Anbieter kompletter KI-Rechenlösungen und nicht mehr nur als Lieferant einzelner Chips. Gleichzeitig bleibt Nvidia ein äußerst starker Wettbewerber mit einer etablierten Softwareplattform und umfassenden Kundenbeziehungen. Für AMD wird es deshalb entscheidend sein, nicht nur leistungsfähige Hardware anzubieten, sondern auch bei Software, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz zu überzeugen. Oppenheimer traut dem Unternehmen diese Entwicklung zu und bestätigt mit der Hochstufung das Rating "outperform".
AMD verspricht jährliche KI-Chipgenerationen
Ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Strategie ist die beschleunigte Produktentwicklung. AMD plant, künftig jährlich neue Generationen von KI-Beschleunigern auf den Markt zu bringen. Damit will der Konzern mit der hohen Innovationsgeschwindigkeit der Wettbewerber Schritt halten. Nach den Angaben von Rick Schafer sieht die Produktplanung unter anderem die MI500-Serie für 2027 und die MI600-Serie für 2028 vor. Für Kunden ist eine verlässliche technologische Roadmap besonders wichtig. Große Rechenzentren werden über mehrere Jahre geplant und benötigen langfristige Sicherheit bei Leistung, Verfügbarkeit und Kompatibilität. Wenn AMD seine Produktgenerationen zuverlässig und termingerecht bereitstellen kann, könnte dies die Wettbewerbsposition stärken. Allerdings birgt die beschleunigte Entwicklung auch Risiken. Neue Chipgenerationen erfordern hohe Forschungsaufwendungen, komplexe Fertigungsprozesse und eine enge Zusammenarbeit mit Zulieferern. Verzögerungen könnten die Wachstumspläne beeinträchtigen. Rick Schafer von Oppenheimer bleibt dennoch optimistisch. Das Kursziel 600 USD und das Rating "outperform" zeigen, dass der Analyst die technologische Strategie positiv bewertet.
AMD erwartet 17 Milliarden USD Umsatz im vierten Quartal
Auch der kurzfristige Ausblick von AMD ist außergewöhnlich stark. Für das vierte Quartal 2026 erwartet der Konzern einen Umsatz von rund 17 Milliarden USD, wobei eine Abweichung von drei Prozent nach oben oder unten möglich ist. Der Mittelwert entspricht einem Wachstum von rund 66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und einem sequenziellen Anstieg von rund 27 Prozent. Gleichzeitig rechnet AMD mit einer bereinigten Bruttomarge von etwa 55 Prozent. Diese Prognose verdeutlicht, dass sich das Wachstum im Schlussquartal weiter beschleunigen könnte. Besonders die steigende Nachfrage nach Produkten für Rechenzentren soll die Entwicklung antreiben. Für Anleger ist entscheidend, dass AMD seine ambitionierten Ziele tatsächlich erreicht. Denn die Erwartungen an den Konzern sind inzwischen außergewöhnlich hoch. Bereits kleinere Abweichungen könnten erhebliche Kursbewegungen auslösen. Rick Schafer von Oppenheimer sieht die starke Nachfrage jedoch als wichtigen Beleg für seine optimistische Einschätzung. Das Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD beruhen auf der Erwartung einer anhaltend dynamischen Geschäftsentwicklung.
Cloud-Giganten investieren gigantische Summen in KI-Infrastruktur
Ein weiterer zentraler Wachstumstreiber ist die Investitionsbereitschaft der größten Cloud-Anbieter. Rick Schafer erwartet, dass die fünf führenden Hyperscaler ihre Investitionsausgaben im Jahr 2027 auf rund 1,3 Billionen USD erhöhen könnten. Für 2026 nennt Oppenheimer eine Größenordnung von rund 800 Milliarden USD. Diese Zahlen verdeutlichen das außergewöhnliche Tempo des weltweiten KI-Infrastrukturausbaus. Rechenzentren benötigen nicht nur leistungsfähige Prozessoren und KI-Beschleuniger, sondern auch Speicher, Netzwerktechnik, Kühlung und eine zuverlässige Stromversorgung. AMD gehört zu den Unternehmen, die wichtige Komponenten dieser Infrastruktur liefern. Allerdings darf das gesamte Investitionsvolumen der Cloud-Anbieter nicht mit dem unmittelbar adressierbaren Umsatzmarkt von AMD gleichgesetzt werden. Ein erheblicher Teil der Ausgaben entfällt auf Gebäude, Energieversorgung und andere Infrastruktur. Dennoch zeigt die Entwicklung, wie groß die wirtschaftlichen Erwartungen an künstliche Intelligenz inzwischen sind. Oppenheimer betrachtet die hohe Investitionsbereitschaft als wichtigen Hintergrund für das Kursziel 600 USD.
Rick Schafer relativiert politische Risiken für Rechenzentren
Neben den technologischen Chancen beschäftigt sich Oppenheimer auch mit politischen Risiken. Nach den US-Zwischenwahlen wird diskutiert, ob sich regulatorische Veränderungen auf den Bau neuer Rechenzentren auswirken könnten. Rick Schafer hält kurzfristige Auswirkungen jedoch für begrenzt. In der veröffentlichten Analystenmeldung erklärt Rick Schafer sinngemäß, zusätzliche politische Risiken bei Grundstücken, Stromversorgung und Gebäuden dürften frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2028 relevant werden, da sich zahlreiche geplante Projekte bereits im Bau befänden. Diese Einschätzung ist für Anleger interessant, weil der Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur eine wichtige Voraussetzung für die zukünftige Nachfrage nach AMD-Produkten darstellt. Allerdings bleiben politische und regulatorische Entwicklungen grundsätzlich schwer vorhersehbar. Genehmigungsverfahren, Energiepreise und lokale Infrastrukturengpässe können einzelne Projekte verzögern. Oppenheimer gewichtet diese Risiken derzeit offenbar weniger stark als die positiven Nachfrageperspektiven. Das Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD bleiben Ausdruck dieser optimistischen Einschätzung.
Warum AMD trotz Rekordzahlen nicht risikofrei ist
Die aktuelle AMD-Aktienanalyse von Oppenheimer ist ausgesprochen positiv, doch Anleger sollten die Risiken nicht unterschätzen. Das wichtigste Risiko liegt in den außergewöhnlich hohen Wachstumserwartungen. Rick Schafer prognostiziert für 2027 einen Umsatzanstieg von 135 Prozent im Rechenzentrumsgeschäft. Eine solche Entwicklung setzt voraus, dass AMD ausreichend Produkte liefern kann und die Nachfrage der Großkunden tatsächlich wie erwartet wächst. Hinzu kommen mögliche Engpässe bei modernen Fertigungskapazitäten, Speicherkomponenten und der Integration komplexer KI-Systeme. Ein weiteres Risiko ist die starke Konkurrenz durch Nvidia. Der Marktführer verfügt über eine etablierte Softwareplattform und umfangreiche Kundenbeziehungen. Auch große Cloud-Anbieter entwickeln zunehmend eigene KI-Chips. Darüber hinaus könnten eine schwächere Weltwirtschaft, veränderte Investitionspläne oder politische Handelsbeschränkungen die Nachfrage belasten. Für Anleger ist deshalb entscheidend, zwischen außergewöhnlichem Wachstumspotenzial und bereits hohen Erwartungen zu unterscheiden. Das Rating "outperform" von Oppenheimer ist ein positives Signal, beseitigt aber nicht die Risiken.
Client und Gaming: Nicht alle AMD-Geschäftsbereiche wachsen
Ein Blick auf die Segmentzahlen zeigt, dass AMD nicht in allen Bereichen gleichermaßen erfolgreich ist. Während das Rechenzentrumsgeschäft im dritten Quartal 2026 um 97 Prozent wuchs, sank der Umsatz im Segment Client und Gaming um 8 Prozent auf 3,722 Milliarden USD. Das klassische Client-Geschäft entwickelte sich zwar positiv und steigerte den Umsatz um 7 Prozent auf 2,949 Milliarden USD. Im Gaming-Bereich gingen die Erlöse dagegen um 40 Prozent auf 773 Millionen USD zurück. Verantwortlich waren unter anderem geringere Umsätze mit Semi-Custom-Produkten und Grafiklösungen. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass AMD zunehmend von seinem Rechenzentrumsgeschäft abhängig wird. Einerseits kann diese Verschiebung die Profitabilität verbessern, wenn das KI-Geschäft besonders stark wächst. Andererseits erhöht sie die Sensitivität gegenüber Veränderungen der Investitionsbereitschaft großer Cloud-Kunden. Rick Schafer von Oppenheimer bewertet die Entwicklung insgesamt positiv. Das Kursziel 600 USD und das Rating "outperform" spiegeln die Erwartung wider, dass die starken Wachstumstreiber im Rechenzentrumsgeschäft die Schwächen anderer Segmente mehr als ausgleichen können.
AMD-Aktie: Welche Chancen Anleger jetzt haben
Die langfristigen Chancen von AMD sind außergewöhnlich. Erstens profitiert der Konzern von den massiven Investitionen in künstliche Intelligenz. Zweitens gewinnt AMD mit seinen EPYC-Prozessoren Marktanteile im Servergeschäft. Drittens eröffnet die Instinct-Produktfamilie zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten im Markt für KI-Beschleuniger. Viertens könnten umfassende Rack-Lösungen wie Helios die Wettbewerbsposition stärken. Fünftens erweitert AMD seine Kundenbasis durch Partnerschaften mit großen Cloud- und KI-Unternehmen. Sechstens könnte die jährliche Einführung neuer Chipgenerationen die technologische Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Siebtens zeigt das starke Gewinnwachstum, dass steigende Umsätze zu einer erheblichen Verbesserung der Profitabilität führen können. Allerdings sind diese Chancen bereits mit hohen Erwartungen verbunden. Entscheidend wird sein, ob AMD seine Produktplanung einhält und die Nachfrage dauerhaft hoch bleibt. Rick Schafer von Oppenheimer sieht die Voraussetzungen für weiteres Wachstum als günstig an. Die Hochstufung auf das Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD unterstreichen diese Einschätzung.
Fazit: AMD-Aktie mit KI-Turbo und Kursziel 600 USD
Die AMD-Aktie gehört zu den spannendsten Unternehmen im weltweiten KI-Infrastrukturboom. Der Halbleiterkonzern hat im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 13,377 Milliarden USD erzielt und das operative Ergebnis nach US-GAAP mehr als verdoppelt. Besonders beeindruckend entwickelte sich das Rechenzentrumsgeschäft mit einem Umsatzwachstum von 97 Prozent auf 8,546 Milliarden USD. Für das vierte Quartal erwartet AMD bereits rund 17 Milliarden USD Umsatz. Noch optimistischer ist die Investmentbank Oppenheimer. Analyst Rick Schafer rechnet für 2027 mit einem Umsatzsprung von 135 Prozent im Rechenzentrumsgeschäft und erwartet, dass KI-Beschleuniger zum wichtigsten Wachstumstreiber werden. Deshalb hebt Oppenheimer die AMD-Aktie von "perform" auf "outperform" hoch und setzt das Kursziel auf 600 USD. Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs vom Dienstag von 515,21 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 16,5 Prozent. Die Chancen sind erheblich, doch auch die Risiken bleiben groß. Hohe Erwartungen, intensive Konkurrenz, mögliche Lieferengpässe und eine starke Abhängigkeit von den Investitionen großer Cloud-Anbieter könnten die Kursentwicklung beeinflussen. Entscheidend wird sein, ob AMD seine ambitionierten Wachstumsziele tatsächlich erreicht. Gelingt dies, könnte die Aktie weiteres Potenzial besitzen. Bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, sind deutliche Rückschläge möglich. Die aktuelle Aktienanalyse von Oppenheimer zeigt jedoch, dass Rick Schafer AMD inzwischen eine deutlich stärkere Rolle im globalen KI-Markt zutraut. Das Rating "outperform" und das Kursziel 600 USD sind Ausdruck dieser Zuversicht.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 11. November 2026
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