Alzchem Group Aktie: Marshall Wace schlägt zu - doch die Aktie steigt! Jetzt beginnt ein brisantes Börsenduell

Die Alzchem Group-Aktie liefert derzeit eine bemerkenswerte Konstellation an der Börse: Während professionelle Leerverkäufer ihre Positionen gegen den Spezialchemiekonzern ausbauen, zeigt sich der Aktienkurs überraschend widerstandsfähig. Mit einem Schlusskurs von 139,20 Euro und einem Tagesgewinn von 1,02 Prozent setzt die Alzchem Group-Aktie ein positives Zeichen. Gleichzeitig hat der britische Hedgefonds Marshall Wace LLP seine Netto-Leerverkaufsposition am 12. November 2026 von 0,48 Prozent auf 0,51 Prozent erhöht. Zusammen mit den weiteren ausgewiesenen Short-Positionen ergibt sich eine Quote von 1,71 Prozent des Aktienkapitals. Damit entwickelt sich ein spannendes Kräftemessen zwischen skeptischen institutionellen Investoren und den Käufern der Alzchem Group-Aktie.