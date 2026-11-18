Wechsel am Analystenpult, und gleich ein Dämpfer für die Alphabet-Aktie: UBS-Analyst Karl Keirstead hat die Bewertung des Google-Mutterkonzerns übernommen und startet mit der Einstufung „Neutral“ sowie einem Kursziel von 320 US-Dollar. Das melden übereinstimmend Investing.com und Benzinga (über TradingView). Laut Branchendiensten lag das bisherige UBS-Kursziel für die Alphabet-Aktie bei 380 Dollar – die Bank nimmt damit rund 16 Prozent aus ihrer Zielmarke.

Gemessen am Schlusskurs der Alphabet-Aktie (Klasse C) vom Montag, 16. November, von 281,26 Dollar sieht UBS ein Kurspotenzial von rund 13,8 Prozent. Die Aktie notiert damit nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 271,54 Dollar, das Investing.com nennt.