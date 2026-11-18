Alphabet-Aktie: UBS-Analyst Karl Keirstead übernimmt mit „Neutral“ – Kursziel sinkt auf 320 Dollar
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Neuer Analyst, neues Ziel: UBS-Analyst Karl Keirstead übernimmt die Bewertung der Alphabet-Aktie mit „Neutral“ und einem Kursziel von 320 US-Dollar – zuvor standen bei UBS 380 Dollar im Raum. Zum Schlusskurs von 281,26 Dollar bleiben rund 14 Prozent Luft. Keirstead kappt seine Annahmen für Google Cloud und die Investitionen.
Steckbrief
Unternehmen
Alphabet Inc.
Handelssymbol
GOOG (Nasdaq, Klasse C); GOOGL (Klasse A)
ISIN
US02079K1079 (Klasse C)
Analyst
Karl Keirstead
Bank
UBS
Rating
Neutral (Übernahme der Coverage)
Kursziel
320 USD (zuvor 380 USD)
Stand: 16.11.2026, Kurs: Nasdaq-Schluss der C-Aktie vom 16.11.2026 laut Benzinga/TradingView
Wechsel am Analystenpult, und gleich ein Dämpfer für die Alphabet-Aktie: UBS-Analyst Karl Keirstead hat die Bewertung des Google-Mutterkonzerns übernommen und startet mit der Einstufung „Neutral“ sowie einem Kursziel von 320 US-Dollar. Das melden übereinstimmend Investing.com und Benzinga (über TradingView). Laut Branchendiensten lag das bisherige UBS-Kursziel für die Alphabet-Aktie bei 380 Dollar – die Bank nimmt damit rund 16 Prozent aus ihrer Zielmarke.
Gemessen am Schlusskurs der Alphabet-Aktie (Klasse C) vom Montag, 16. November, von 281,26 Dollar sieht UBS ein Kurspotenzial von rund 13,8 Prozent. Die Aktie notiert damit nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 271,54 Dollar, das Investing.com nennt.
UBS zur Alphabet-Aktie: alt gegen neu
Angabe
Bisher
Neu
Analyst
nicht belegt
Karl Keirstead
Kursziel
380 USD
320 USD
Rating
nicht belegt
Neutral
Abstand zum Schlusskurs von 281,26 USD
+35,1 %
+13,8 %
Quelle: Investing.com, Benzinga/TradingView; altes Ziel laut rallies.ai/GuruFocus
Keirsteads Rechnung: Cloud wächst stark – aber weniger stark als gedacht
Im Zentrum der UBS-Studie steht Google Cloud. Keirstead senkt nach Darstellung von Investing.com seine Wachstumsannahmen deutlich und nimmt zugleich die Investitionsschätzung zurück. Die zentralen Punkte:
01
Weniger Investitionen erwartet
Die Schätzung für die Investitionsausgaben (Capex) 2027 sinkt von 375 auf 340 Milliarden Dollar.
02
Cloud-Wachstum gekappt
Für das vierte Quartal 2026 rechnet UBS beim Cloud-Umsatz nun mit 111 Prozent Wachstum statt 128 Prozent, für 2027 mit 125 Prozent statt 169 Prozent.
03
Cloud trägt das Wachstum
Google Cloud steht für 28 Prozent des Konzernumsatzes, aber für 66 Prozent des Umsatzwachstums im Jahresvergleich. Im dritten Quartal 2028 soll Cloud nach UBS-Rechnung größer sein als das Kerngeschäft Suche.
04
Bewertung
Die Alphabet-Aktie wird laut UBS mit dem rund 16-Fachen des geschätzten GAAP-Gewinns 2027 gehandelt.
Gemini bleibt dabei der Dreh- und Angelpunkt: Die eigenen KI-Modelle treiben laut der Studie den Cloud-Umsatz und stützen Suche und YouTube – müssen sich aber gegen konkurrierende Modelle behaupten. Direkte Zitate von Karl Keirstead zur Alphabet-Aktie liegen nicht vor; die Argumente sind nach der Darstellung von Investing.com wiedergegeben.
Einordnung: UBS am unteren Ende der Kursziele
Mit 320 Dollar liegt das neue UBS-Ziel klar unter den jüngsten Zielen anderer Häuser. Nach Benzinga-Daten bestätigten am 29. Oktober JPMorgan („Overweight“, 375 Dollar), TD Cowen („Buy“, 460 Dollar) und Scotiabank („Sector Outperform“, 375 Dollar) ihre positiven Einschätzungen. Investing.com nennt zudem Guggenheim („Buy“, 450 Dollar) und Raymond James („Strong Buy“, 350 Dollar).
Die Alphabet-Aktie steht damit an einer heiklen Stelle: Der Kurs liegt nahe dem Jahrestief, die KI-Rechnung der Hyperscaler wird an der Börse kritischer gesehen – und mit UBS rückt ein großes Haus in die neutrale Ecke.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS, Analyst Karl Keirstead. Die Originalstudie datiert laut Investing.com vom Montag, 16.11.2026; früheste belegte Veröffentlichung ist der Bericht von Investing.com vom 17.11.2026, 07:10 Uhr US-Ostküstenzeit (13:10 Uhr MEZ). Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 320 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.ibb.ubs.com/openaccess/compliance. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
Empfehlung
Alphabet Inc. (Klasse C) (GOOG): Halten, Kursziel 320,00 USD.
Quelle
Empfehlung von UBS (Analyst Karl Keirstead) vom 17.11.2026, 13:10 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
18.11.2026, 05:29 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 05:29 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Karl Keirstead).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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