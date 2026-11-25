Worum geht es in der Sammelklage gegen Alphabet?

Die Kläger werfen Alphabet vor, Probleme beim KI-Modell Gemini 3.5 Pro verschwiegen zu haben. Ein Gericht hat darüber noch nicht entschieden.

Bis wann läuft die Frist?

Anleger können sich bis zum 1. Dezember 2026 als Hauptkläger melden.

Wann legt Alphabet die nächsten Zahlen vor?

Voraussichtlich am 2. Februar 2027.