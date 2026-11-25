Die Alphabet Aktie kommt nicht in Schwung. Am Dienstag schloss die C-Aktie mit einem Minus von gut 1 Prozent bei 276,58 Dollar. Vom Rekordhoch im Mai ist das Papier damit weit entfernt, am vergangenen Freitag notierte es nur knapp über dem Jahrestief. Neben der allgemeinen Nervosität um KI-Aktien belastet eine Sammelklage, die jetzt in die entscheidende Phase geht.
Alphabet Aktie: Die Gemini-Klage rückt näher – was hinter dem Vorwurf der verschwiegenen KI-Probleme steckt
Am 1. Dezember läuft die Frist für Hauptkläger in einer Sammelklage gegen Alphabet ab. Der Vorwurf: Google soll Probleme mit seinem KI-Modell Gemini 3.5 Pro verschwiegen haben. Die Alphabet Aktie notiert nur knapp über dem Jahrestief, obwohl die Bewertung so niedrig ist wie bei kaum einem anderen Tech-Riesen. Die Analyse.
Der Vorwurf
Gemini 3.5 Pro kam nie
Mehrere US-Kanzleien werben derzeit um Anleger für eine Sammelklage gegen Alphabet. Der Vorwurf der Kläger: Google habe im Frühjahr einen Start seines KI-Flaggschiffs Gemini 3.5 Pro im Juni in Aussicht gestellt, aber verschwiegen, dass die Trainingsergebnisse enttäuschend waren. Am 16. Juli berichtete Bloomberg, Google liege bei dem Modell Monate hinter dem Zeitplan. Am Tag danach fiel die A-Aktie laut den Klägern um 16,46 Dollar oder 4,4 Prozent. Alphabet hat die Vorwürfe bislang nicht öffentlich kommentiert, ein Gericht hat nicht entschieden.
Wie die Geschichte ausging, ist inzwischen bekannt: Ende September stellte Google mit Gemini 4 Argon ein neues Modell vor, Gemini 3.5 Pro wurde laut Reuters gar nicht mehr veröffentlicht. Bis zum 1. Dezember können sich Anleger als Hauptkläger melden. Solche Sammelklagen sind in den USA nach Kursrückgängen häufig und dauern meist Jahre.
Die Klage ist eher ein Stimmungs- als ein Geschäftsrisiko – doch Stimmung ist gerade das, was der Alphabet Aktie fehlt.
Das Geschäft
Google baut Suche und Gemini um
Operativ treibt Google den Umbau voran. Der KI-Modus der Google-Suche und die Gemini-App sollen zusammenwachsen, der KI-Modus kann künftig auch auf Google Drive und Wallet zugreifen. Google Cloud wächst kräftig und gilt als wichtigster Hoffnungsträger. Im dritten Quartal verdiente Alphabet 2,12 Dollar je Aktie. Die nächsten Zahlen erwartet der Markt am 2. Februar 2027.
Die Alphabet Aktie wird an der Nasdaq und an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Worum geht es in der Sammelklage gegen Alphabet?
Die Kläger werfen Alphabet vor, Probleme beim KI-Modell Gemini 3.5 Pro verschwiegen zu haben. Ein Gericht hat darüber noch nicht entschieden.
Bis wann läuft die Frist?
Anleger können sich bis zum 1. Dezember 2026 als Hauptkläger melden.
Wann legt Alphabet die nächsten Zahlen vor?
Voraussichtlich am 2. Februar 2027.
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