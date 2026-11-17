Die Alphabet-Aktie notiert laut Investing.com mit 281,26 Dollar nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 271,54 Dollar. Bei den jüngsten Quartalszahlen lag der Umsatz knapp unter den Erwartungen, weil Suche und YouTube enttäuschten, während Google Cloud die Prognosen übertraf.

Andere Häuser sind optimistischer als UBS: Nach den Zahlen blieb TD Cowen bei „Buy“ mit einem gesenkten Kursziel von 460 Dollar, Guggenheim bestätigte „Buy“ mit 450 Dollar, Scotiabank führt die Alphabet-Aktie mit „Sector Outperform“ und 375 Dollar, Raymond James mit „Strong Buy“ und 350 Dollar. Das UBS-Ziel von 320 Dollar liegt damit am unteren Ende.

Am selben Tag hat Keirstead auch Amazon („Buy“, 340 Dollar) und Meta („Buy“, 815 Dollar) übernommen. Unter den drei Internetgiganten ist Alphabet damit der einzige Wert ohne Kaufempfehlung von UBS.