Bei UBS hat Analyst Karl Keirstead die Bewertung der Alphabet-Aktie übernommen – und bleibt vorsichtig. Er führt den Google-Mutterkonzern mit „Neutral“ und setzt das Kursziel auf 320 Dollar. Laut der Analystendatenbank TipRanks lag das bisherige UBS-Ziel bei 380 Dollar. Gemessen am Kurs der Alphabet-Aktie von 281,26 Dollar ergibt sich ein Kurspotenzial von knapp 14 Prozent. Über die Einstufung berichtete auch Investing.com.
Alphabet-Aktie: UBS-Analyst Karl Keirstead übernimmt mit „Neutral“ – Kursziel sinkt auf 320 Dollar
UBS bleibt bei Alphabet an der Seitenlinie: Der neue Analyst Karl Keirstead führt die Alphabet-Aktie mit „Neutral“ und senkt das UBS-Kursziel von 380 auf 320 Dollar. Zum Kurs von 281,26 Dollar sind das knapp 14 Prozent Potenzial. Er nimmt die Erwartungen an Google Cloud und die Investitionen zurück.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc.
- Handelssymbol
- GOOG (Nasdaq, C-Aktie)
- ISIN
- US02079K1079
- Analyst
- Karl Keirstead
- Bank
- UBS
- Rating
- Neutral (Hold)
- Kursziel
- 320 USD (zuvor 380 USD)
Stand: 17.11.2026, Kurs laut Investing.com und TipRanks vom 17.11.2026
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Analyst
|–
|Karl Keirstead
|Rating
|Neutral
|Neutral
|Kursziel
|380 USD
|320 USD
|Abstand zum Kurs von 281,26 USD
|+35,1 %
|+13,8 %
Quelle: Investing.com, TipRanks
Warum UBS bei der Alphabet-Aktie zurückhaltend bleibt
Keirstead erkennt die Stärke von Google Cloud an, sieht aber zugleich mehrere Bremsen. Die Gemini-Modelle treiben laut UBS den Cloud-Umsatz und das Wachstum bei Suche und YouTube – stehen aber in einem harten Wettbewerb mit konkurrierenden KI-Modellen.
Cloud wird zum Wachstumsmotor
Google Cloud steht laut UBS für 28 Prozent des Konzernumsatzes, aber für 66 Prozent des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr. Keirstead rechnet damit, dass die Cloud-Sparte im dritten Quartal 2028 größer wird als das Kerngeschäft der Google-Suche.
Niedrigere Investitionsannahme
Die Investitionen von Alphabet für 2027 veranschlagt UBS nun mit 340 Milliarden Dollar statt bisher 375 Milliarden Dollar.
Bewertung
Die Alphabet-Aktie wird laut Keirstead mit dem 16-Fachen des für 2027 geschätzten Gewinns je Aktie (GAAP) gehandelt.
Einordnung: Nahe am 52-Wochen-Tief
Die Alphabet-Aktie notiert laut Investing.com mit 281,26 Dollar nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 271,54 Dollar. Bei den jüngsten Quartalszahlen lag der Umsatz knapp unter den Erwartungen, weil Suche und YouTube enttäuschten, während Google Cloud die Prognosen übertraf.
Andere Häuser sind optimistischer als UBS: Nach den Zahlen blieb TD Cowen bei „Buy“ mit einem gesenkten Kursziel von 460 Dollar, Guggenheim bestätigte „Buy“ mit 450 Dollar, Scotiabank führt die Alphabet-Aktie mit „Sector Outperform“ und 375 Dollar, Raymond James mit „Strong Buy“ und 350 Dollar. Das UBS-Ziel von 320 Dollar liegt damit am unteren Ende.
Am selben Tag hat Keirstead auch Amazon („Buy“, 340 Dollar) und Meta („Buy“, 815 Dollar) übernommen. Unter den drei Internetgiganten ist Alphabet damit der einzige Wert ohne Kaufempfehlung von UBS.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS, Analyst Karl Keirstead. Die Originalstudie lag nicht vor; früheste belegte Veröffentlichung ist der Bericht von Investing.com vom 17.11.2026, 13:12 Uhr; die Einstufung ist zudem in der TipRanks-Analystenliste vom 17.11.2026 verzeichnet. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 320 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.ibb.ubs.com/openaccess/compliance. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Alphabet Inc. (Class C) (GOOG): Halten, Kursziel 320,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Karl Keirstead) vom 17.11.2026, 14:12 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:01 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:01 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Karl Keirstead).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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