Ein Quartal mit Milliardenschäden durch Naturkatastrophen – und am Ende steht ein Rekord. Die Allianz hat in dieser Woche gezeigt, warum sie als einer der widerstandsfähigsten Konzerne Europas gilt. Die Allianz-Aktie schloss am Freitag bei 477,20 Euro auf einem Allzeithoch, allein in dieser Woche gewann sie knapp 6 Prozent, seit Jahresbeginn rund ein Viertel. Bis zur Marke von 500 Euro fehlen weniger als 5 Prozent. Diese Allianz Aktienanalyse zeigt, woher der Rekordgewinn kommt, wie viel davon schon im Kurs steckt und was die Allianz Aktienprognose jetzt bestimmt.
Allianz Aktienanalyse: Rekordgewinn trotz Katastrophen-Milliarde – knackt die Aktie jetzt die 500 Euro?
Stürme, Fluten, Waldbrände – und trotzdem ein Rekord: Die Allianz verdient nach neun Monaten 14,1 Milliarden Euro operativ und hebt das Jahresziel an. Die Allianz-Aktie notiert auf einem Allzeithoch, nur knapp 5 Prozent unter 500 Euro. Unsere Allianz Aktienanalyse zeigt, was Pimco damit zu tun hat, wie teuer die Aktie inzwischen ist und warum die Allianz Aktienprognose der Analysten so weit auseinandergeht wie selten.
ALVALV
Steckbrief
- Unternehmen
- Allianz SE
- Sitz
- München
- Ticker
- ALV (Xetra)
- Index
- DAX, Euro Stoxx 50
- Kurs
- 477,20 Euro
- Börsenwert
- rund 180 Milliarden Euro
- KGV 2026 (Analystenschätzung)
- rund 15,7
- Dividende 2025
- 17,10 Euro je Aktie
- Vorstandschef
- Oliver Bäte
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV auf Basis der Konsensschätzung, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Drei Säulen, ein Rekord nach dem anderen
Die Allianz ist mehr als ein Versicherer. Wer die Allianz Aktie verstehen will, muss ihre drei Ertragssäulen kennen.
Der Münchner Konzern verdient sein Geld mit Schaden- und Unfallversicherungen, mit Lebens- und Krankenversicherungen und mit der Vermögensverwaltung. In der dritten Säule stecken die US-Anleihespezialisten von Pimco und Allianz Global Investors. Diese Mischung macht die Allianz robuster als reine Schadenversicherer: Wenn Stürme die Gewinne im Versicherungsgeschäft drücken, können die Fondshäuser den Ausfall auffangen. Genau das ist im dritten Quartal passiert.
Die Quartalszahlen
Pimco rettet das Quartal: die Zahlen im Detail
Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt nur 4,30 Milliarden Euro erwartet. Der Kern-Nettogewinn der Aktionäre lag mit 2,89 Milliarden Euro ebenfalls klar über den Prognosen. Den größten Sprung machte die Vermögensverwaltung: Ihr operativer Gewinn kletterte um 35,1 Prozent auf den Rekordwert von 1,12 Milliarden Euro, Kunden vertrauten den Fondshäusern im Quartal netto 47 Milliarden Euro an. In der Schaden- und Unfallversicherung kosteten Naturkatastrophen rund 1,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis sank um 7,9 Prozent auf 2,20 Milliarden Euro. Die Lebens- und Krankenversicherung steigerte ihren Gewinn um 4,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro.
Allianz: Operatives Ergebnis nach Sparten im dritten Quartal 2026
Mrd. Euro
Quelle: Allianz SE, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|Operatives Ergebnis
|Schaden und Unfall
|2,20
|Leben und Kranken
|1,47
|Vermögensverwaltung
|1,12
Diese Entwicklung zeigt die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsmodells.
Der Ausblick
18,6 Milliarden Euro: ein Ziel mit Puffer
Schon am Abend vor den Zahlen hob die Allianz per Ad-hoc-Mitteilung ihr Jahresziel an: Das operative Ergebnis soll 2026 nun bis zu 18,6 Milliarden Euro erreichen, zuvor lag das obere Ende bei 18,4 Milliarden Euro. Um das Ziel zu schaffen, muss der Konzern im Schlussquartal nur noch rund 4,5 Milliarden Euro verdienen – weniger als im dritten Quartal. Für die Allianz Aktienprognose ist wichtig, was danach kommt: Mit den Jahreszahlen im Februar legt die Allianz den Dividendenvorschlag und mögliche neue Aktienrückkäufe vor. Die Solvency-II-Quote von 219 Prozent bietet dafür reichlich Spielraum.
Die Bewertung
KGV knapp 16, Rendite fast 4 Prozent: fair oder schon ausgereizt?
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn von rund 30,39 Euro je Aktie. Daraus ergibt sich ein KGV von etwa 15,7 – kein Schnäppchen mehr, für einen Konzern mit rund 20 Prozent Eigenkapitalrendite aber auch nicht überzogen. Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro Dividende, für 2026 rechnen Analysten mit rund 18,73 Euro. Das entspricht einer Rendite von knapp 4 Prozent. Die Allianz Aktie ist damit ein Qualitätswert mit verlässlicher Ausschüttung – aber nach dem Rekordlauf kein Wert mit großem Bewertungsabschlag mehr.
Die Analysten
Von 351 bis 684 Euro: selten war die Spanne so groß
Bei den Zahlen sind sich fast alle einig, bei der Bewertung nicht. Berenberg bestätigte nach den Zahlen sein Kursziel von 684 Euro und verweist auf mehr Gewinn, mehr Barmittel und mehr Aktienrückkäufe. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert auf 508 Euro, Oddo BHF sein Ziel auf 490 Euro. UBS und JPMorgan sehen je 460 Euro, RBC 450 Euro und Jefferies 440 Euro – sie halten die Aktie damit für weitgehend fair bewertet. Am skeptischsten bleibt Barclays mit „Underweight“ und 351 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Allianz-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Schlusskurs am 13. November 2026: 477,20 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, Analystenstudien; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|Berenberg
|684
|DZ Bank
|508
|Oddo BHF
|490
|Schlusskurs 13. November
|477,20
|JPMorgan
|460
|UBS
|460
|RBC
|450
|Jefferies
|440
|Barclays
|351
Die Szenarien
Allianz Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die 500 fallen
Ein ruhiges Schlussquartal, das Jahresziel wird erreicht, im Februar kommen eine höhere Dividende und ein neuer Rückkauf. Dann könnte die Allianz-Aktie die Marke von 500 Euro überspringen und Richtung der DZ-Bank-Bewertung von 508 Euro laufen.
Szenario 2: Verschnaufpause
Die Zahlen bleiben gut, doch die Bewertung bremst. Die Aktie pendelt zwischen 440 und 500 Euro, Anleger kassieren die Dividende.
Szenario 3: Rückschlag
Ein Großschaden oder ein Kapitalmarkteinbruch trifft Versicherung und Pimco zugleich. Dann könnten die vorsichtigeren Ziele um 440 Euro oder darunter wieder in den Blick rücken.
Häufige Fragen zur Allianz Aktienanalyse
Wie viel hat die Allianz im dritten Quartal verdient?
Das operative Ergebnis stieg um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro und lag deutlich über den erwarteten 4,30 Milliarden Euro.
Wie stark haben Naturkatastrophen belastet?
Rund 1,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis der Schaden- und Unfallsparte sank um 7,9 Prozent.
Wie hoch ist die Dividende der Allianz?
Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro je Aktie. Analysten rechnen für 2026 mit rund 18,73 Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 351 Euro bei Barclays bis 684 Euro bei Berenberg. Das sind Einschätzungen Dritter.
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