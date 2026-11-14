Allianz Aktienanalyse: Rekordgewinn trotz Katastrophen-Milliarde – knackt die Aktie jetzt die 500 Euro?

Schon am Abend vor den Zahlen hob die Allianz per Ad-hoc-Mitteilung ihr Jahresziel an: Das operative Ergebnis soll 2026 nun bis zu 18,6 Milliarden Euro erreichen, zuvor lag das obere Ende bei 18,4 Milliarden Euro. Um das Ziel zu schaffen, muss der Konzern im Schlussquartal nur noch rund 4,5 Milliarden Euro verdienen – weniger als im dritten Quartal. Für die Allianz Aktienprognose ist wichtig, was danach kommt: Mit den Jahreszahlen im Februar legt die Allianz den Dividendenvorschlag und mögliche neue Aktienrückkäufe vor. Die Solvency-II-Quote von 219 Prozent bietet dafür reichlich Spielraum.