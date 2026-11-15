Alibaba-Aktie: Quartalszahlen Q2 – kann die KI-Cloud die Milliardenverluste überholen?

Alibaba ist für viele Anleger die direkteste Wette auf künstliche Intelligenz in China. Das offene Sprachmodell Qwen gehört zu den meistgenutzten der Welt, der Apple-Deal adelt die Technologie. Gleichzeitig profitierte die Alibaba-Aktie zuletzt von einer Umschichtung aus teuren US-Chipwerten in günstigere chinesische Internetaktien. Laut TIKR wird die Aktie mit rund dem 12- bis 13-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Mizuho hob das Kursziel Anfang November von 195 auf 200 Dollar an. Das Kursziel ist eine Einschätzung des Hauses. Die Kehrseite: Die Milliardeninvestitionen drücken den Gewinn, und politische Spannungen zwischen den USA und China bleiben ein ständiges Risiko für die Hinterlegungsscheine.