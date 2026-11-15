Anfang November bekam Alibaba die wohl prominenteste Bestätigung seiner KI-Strategie: Apple wählte das Sprachmodell Qwen für den Start von Apple Intelligence in China. Die Alibaba-Aktie sprang daraufhin binnen einer Woche um rund 12 Prozent, während der Nasdaq 100 nachgab. Zuletzt notierten die US-Hinterlegungsscheine bei rund 109 Dollar. Am Donnerstag, 19. November, legt der chinesische Technologiekonzern die Quartalszahlen für Q2 vor. Die Frage: Wächst die KI-Cloud schnell genug, um die hohen Investitionen und die Verluste im Lieferdienstgeschäft zu rechtfertigen?
Alibaba-Aktie: Quartalszahlen Q2 – kann die KI-Cloud die Milliardenverluste überholen?
Alibaba legt am Donnerstag, 19. November 2026, vor US-Börsenbeginn die Quartalszahlen für Q2 des Geschäftsjahres 2027 vor, also für das September-Quartal. Analysten rechnen mit mehr als 50 Prozent Wachstum in der KI-Cloud. Die Alibaba Quartalszahlen-Vorschau: Cloud, Qwen, Schnelllieferdienste, Gewinnrückgang und was die Alibaba-Aktie jetzt bewegt.
Alibaba Quartalszahlen Q2
Die Erwartungen: die Cloud soll noch schneller wachsen
Laut der South China Morning Post erwarten Analysten mehrerer Finanzhäuser, dass der Umsatz der Sparte AI Cloud and Compute Services im September-Quartal um mehr als 50 Prozent gestiegen ist, nach 45 Prozent im Vorquartal. Auch die Marge der Cloud soll sich verbessern. Beim Gewinn je Hinterlegungsschein liegt die Schätzung laut Earnings Whispers bei rund 1,42 Dollar. Eine eigene Prognose gibt Alibaba nicht ab, die Konsensschätzungen schwanken je nach Datenanbieter deutlich.
Das Juni-Quartal zeigte die zwei Gesichter des Konzerns. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 268,95 Milliarden Yuan. Die KI-Cloud wuchs um 45 Prozent auf 48,44 Milliarden Yuan, das Schnelllieferdienstgeschäft rund um Freshippo und Taobao Instant Commerce ebenfalls um 45 Prozent auf 53,30 Milliarden Yuan. Doch das Betriebsergebnis brach um 57 Prozent auf 15,16 Milliarden Yuan ein, der Nettogewinn sogar um 75 Prozent auf 10,44 Milliarden Yuan. Gründe waren hohe Investitionen, eine Wertberichtigung und eine Rückstellung für eine Strafe der EU-Kommission.
Alibaba im Juni-Quartal: Umsatz und Gewinn im Vorjahresvergleich
Prozent
Veränderung im Quartal bis 30. Juni 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: Alibaba, Form 6-K
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Veränderung
|Konzernumsatz
|+9
|KI-Cloud
|+45
|Schnelllieferdienste
|+45
|Betriebsergebnis
|-57
|Nettogewinn
|-75
Alibaba Aktienanalyse
Vier Punkte, auf die es am Donnerstag ankommt
Das Cloud-Wachstum
Hält oder beschleunigt sich das Wachstum über 45 Prozent, bestätigt das Alibaba als führenden KI-Cloud-Anbieter Chinas. Ein Rückgang würde die Investitionsstrategie infrage stellen.
Die Verluste der KI-Einheit
Laut TIKR verlor die KI-Sparte im Juni-Quartal 13,9 Milliarden Yuan, der freie Cashflow ist negativ. Sinkende Verluste wären das wichtigste Signal.
Die Schnelllieferdienste
Der Umsatz wächst stark, doch der Preiskampf mit Meituan und JD.com kostet viel Geld. Anleger wollen sehen, ob die Subventionen zurückgehen.
Die Lücke zwischen den Gewinngrößen
Der Abstand zwischen ausgewiesenem und bereinigtem Gewinn zeigt, wie stark Sondereffekte das Ergebnis belasten.
Das große Bild
Chinas KI-Champion zwischen Euphorie und Kostenfrage
Alibaba ist für viele Anleger die direkteste Wette auf künstliche Intelligenz in China. Das offene Sprachmodell Qwen gehört zu den meistgenutzten der Welt, der Apple-Deal adelt die Technologie. Gleichzeitig profitierte die Alibaba-Aktie zuletzt von einer Umschichtung aus teuren US-Chipwerten in günstigere chinesische Internetaktien. Laut TIKR wird die Aktie mit rund dem 12- bis 13-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Mizuho hob das Kursziel Anfang November von 195 auf 200 Dollar an. Das Kursziel ist eine Einschätzung des Hauses. Die Kehrseite: Die Milliardeninvestitionen drücken den Gewinn, und politische Spannungen zwischen den USA und China bleiben ein ständiges Risiko für die Hinterlegungsscheine.
Häufige Fragen zu den Alibaba Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Alibaba die Quartalszahlen für Q2?
Am Donnerstag, 19. November 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz beginnt um 7:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 13:00 Uhr deutscher Zeit.
Warum heißt das September-Quartal bei Alibaba Q2?
Das Geschäftsjahr von Alibaba endet im März. Das Quartal von Juli bis September ist daher das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Wo wird die Alibaba-Aktie gehandelt?
Die Aktie ist in Hongkong notiert, in New York werden Hinterlegungsscheine unter dem Kürzel BABA gehandelt (ISIN US01609W1027). Auch in Deutschland sind die Papiere handelbar.
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