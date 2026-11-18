Die Albemarle Aktie (Ticker ALB, NYSE, ISIN US0126531013) ist am Dienstag, 17. November, auf 87,67 US-Dollar gefallen, ein neues 12-Monats-Tief und der vierte Verlusttag in Folge. Der Lithium-Miners-Fonds LIT schloss laut Rio Times bei 56,42 Dollar ebenfalls auf dem tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Der Lithiumpreis drückt auf die gesamte Branche: Lithiumcarbonat kostet in China rund 90.000 Yuan je Tonne.
Albemarle Aktie: Lithium-Fonds auf 12-Monats-Tief, Kurs bei 87,67 Dollar, Lithiumcarbonat um 90.000 Yuan – wo endet die Lithium-Schwemme?
Die Albemarle Aktie und der Lithiumpreis rutschen weiter ab: Der Lithium-Miners-Fonds LIT schloss am Dienstag auf einem neuen 12-Monats-Tief, Albemarle notiert 59 Prozent unter dem Hoch vom April. Was hinter dem Überangebot aus China steckt und was Anleger jetzt beobachten.
Das große Bild
Warum fällt der Lithiumpreis immer weiter?
Das Problem ist weniger fehlende Nachfrage als ein Überangebot: Die chinesische Lithiumproduktion läuft hoch, und die Preise geben nach.
Laut Rio Times erwartet der Markt für November eine chinesische Lithiumproduktion von 121.800 Tonnen, 3,5 Prozent mehr als im Oktober; zudem wird der Wiederanlauf der Mine Jianxiawo in der Provinz Jiangxi beobachtet. Ende Oktober lag Lithiumcarbonat laut Share Talk bei 93.600 Yuan je Tonne nach einem Oktoberminus von 24 Prozent – rund 90.000 Yuan bedeuten eine weitere Abschwächung von etwa 4 Prozent (Rechnung der Redaktion; Börse und Notierungszeitpunkt des Rio-Times-Werts sind nicht genannt).
Zum Preisdruck kommt ein schwieriges Marktumfeld: Der US-Aktienindex S&P 500 verlor am Dienstag 1,03 Prozent, der Volatilitätsindex VIX stieg um 11,13 Prozent auf 25,46. Der Dollar-Index lag bei 103,60, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bei rund 5,1 Prozent nach etwa 4,8 Prozent Anfang November. Polymarket sah am Dienstagabend (19:40 Uhr New Yorker Zeit) eine Wahrscheinlichkeit von 93,5 Prozent für eine Fed-Zinserhöhung um 0,25 Punkte im Dezember. Höhere Zinsen verteuern Projekte und belasten Wachstumswerte.
|Wert
|Schlusskurs
|Tagesveränderung
|12-Monats-Hoch
|Albemarle (NYSE)
|87,67 USD
|-0,56 %
|215,62 USD (16.04.)
|SQM (NYSE)
|51,59 USD
|+0,90 %
|95,31 USD
|LIT (Lithium-Miners-Fonds)
|56,42 USD
|-0,74 %
|91,62 USD (11.05.)
Abstand zum 12-Monats-Hoch laut Rio Times bzw. Rechnung der Redaktion (Albemarle: 87,67 / 215,62 – 1). Pilbara Minerals, Liontown und Sigma Lithium nennt die Quelle nicht.
Quelle: Rio Times (Lithium Markets, 17.11.2026)
Die Aktien
Wie weit sind Albemarle, SQM und der Lithium-Fonds gefallen?
Albemarle notiert rund 59 Prozent unter dem Hoch vom 16. April bei 215,62 Dollar (Rechnung der Redaktion); über 60 Handelstage verlor die Aktie laut Rio Times 38 Prozent. Die Unterstützung bei 90,19 Dollar, dem Tief vom 3. November, wurde damit unterschritten. SQM, der chilenische Wettbewerber, schloss bei 51,59 Dollar (plus 0,90 Prozent), 45,9 Prozent unter dem Hoch; das Tief vom 16. November lag bei 51,13 Dollar. Der Fonds LIT büßte über 20 Sitzungen 12,2 Prozent und über 60 Sitzungen 26,8 Prozent ein; er steht rund 38 Prozent unter dem Hoch vom 11. Mai.
Die Rio Times, deren Berichte automatisiert erstellt werden, wertet die Entwicklung als von Überangebot getrieben und bislang ohne Kapitulation, mit mittlerer Konfidenz. Das ist eine Einschätzung der Quelle, nicht gesichert. Zur Nachfrage nach Elektroautos und zu den Lagerbeständen enthält die Quelle keine aktuellen Daten.
Chinas Produktion
Eine Novemberproduktion von 121.800 Tonnen (plus 3,5 Prozent zum Oktober) und der Wiederanlauf von Jianxiawo bleiben im Fokus.
Zinsen und Dollar
Eine Fed-Erhöhung im Dezember ist fast eingepreist; Rendite 5,1 Prozent, Dollar-Index 103,6.
Charttechnische Marken
SQM stützt sich laut Rio Times bei 51,13 Dollar; Albemarle liegt unter der früheren Marke von 90,19 Dollar.
Termine
Chinesische Produktionsdaten im Dezember und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember.
Lithiumpreis und Albemarle Aktie: Häufige Fragen
Wie hoch ist der Lithiumpreis aktuell? Lithiumcarbonat lag laut Rio Times am 17. November bei rund 90.000 Yuan je Tonne, nach 93.600 Yuan Ende Oktober (Share Talk).
Wie weit ist die Albemarle Aktie gefallen? Sie schloss am 17. November bei 87,67 Dollar, rund 59 Prozent unter dem Hoch vom 16. April (Rechnung der Redaktion).
Warum fällt Lithium? Hauptursache ist laut Rio Times das Überangebot aus China; hinzu kommen Zinsen und ein schwacher Börsenmarkt.
Welche Lithium-Aktien gibt es noch? Neben Albemarle SQM, Pilbara Minerals, Liontown und Sigma Lithium; für die letzten drei nennt die Quelle keine Kurse.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.