Laut Rio Times erwartet der Markt für November eine chinesische Lithiumproduktion von 121.800 Tonnen, 3,5 Prozent mehr als im Oktober; zudem wird der Wiederanlauf der Mine Jianxiawo in der Provinz Jiangxi beobachtet. Ende Oktober lag Lithiumcarbonat laut Share Talk bei 93.600 Yuan je Tonne nach einem Oktoberminus von 24 Prozent – rund 90.000 Yuan bedeuten eine weitere Abschwächung von etwa 4 Prozent (Rechnung der Redaktion; Börse und Notierungszeitpunkt des Rio-Times-Werts sind nicht genannt).

Zum Preisdruck kommt ein schwieriges Marktumfeld: Der US-Aktienindex S&P 500 verlor am Dienstag 1,03 Prozent, der Volatilitätsindex VIX stieg um 11,13 Prozent auf 25,46. Der Dollar-Index lag bei 103,60, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bei rund 5,1 Prozent nach etwa 4,8 Prozent Anfang November. Polymarket sah am Dienstagabend (19:40 Uhr New Yorker Zeit) eine Wahrscheinlichkeit von 93,5 Prozent für eine Fed-Zinserhöhung um 0,25 Punkte im Dezember. Höhere Zinsen verteuern Projekte und belasten Wachstumswerte.