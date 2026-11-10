adidas Aktie: Ist die große Aufholjagd schon vorbei?

Die neue adidas-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald vom 9. November 2026 liefert eine wichtige Botschaft. Das US-Finanzhaus nimmt die Bewertung des Sportartikelherstellers mit dem Kursziel 170 Euro und dem Rating "neutral" auf. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 180,25 Euro liegt dieses Kursziel rund 5,69 Prozent unter der Börsennotierung. Die Marke adidas besitzt zweifellos langfristige Stärken, darunter ihre internationale Bekanntheit, attraktive Produktkategorien und den Ausbau digitaler Vertriebskanäle. Gleichzeitig bleiben die Wachstumsperspektiven für 2027, der intensive Wettbewerb und die Entwicklung der Gewinnmargen wichtige Herausforderungen. Andere Analysten bewerten die Aktie deutlich optimistischer oder pessimistischer. Gerade diese unterschiedlichen Einschätzungen machen die weitere Entwicklung spannend. Für Anleger wird entscheidend sein, ob adidas seine Wachstumsversprechen in nachhaltig steigende Gewinne umsetzen kann. Das Kursziel 170 Euro und das Rating "neutral" von Cantor Fitzgerald setzen der aktuellen Euphorie jedenfalls ein deutliches Fragezeichen entgegen. Die große Frage lautet deshalb: Hat die adidas-Aktie noch genügend Kraft für den nächsten Sprint, oder benötigt sie nach der jüngsten Erholung zunächst eine Verschnaufpause?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.