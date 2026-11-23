Stand ist Montag, 23. November 2026, gegen 13 Uhr MEZ. Die US-Börse hat noch nicht geöffnet; vorbörslich lag die Zscaler Aktie je nach Datenquelle etwa 8 bis 14 Prozent im Plus, die CrowdStrike-Aktie etwa 5 bis 8,5 Prozent im Minus. Einen belastbaren Live-Kurs gibt es erst mit US-Handelsbeginn um 15:30 Uhr MEZ, deshalb beziehen sich die Kursangaben auf den Freitag. Bereits am Freitagabend, nach Berichten über die Gespräche, war die Zscaler Aktie nachbörslich um 16,3 Prozent auf 226,65 Dollar gesprungen.

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