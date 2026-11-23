CrowdStrike übernimmt Zscaler: Die beiden Cybersecurity-Konzerne haben am Montag, 23. November 2026, einen Aktientausch bekannt gegeben, der Zscaler mit einem Unternehmenswert von rund 43,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Je Zscaler-Aktie (ISIN: US98980G1022, FSE: 0ZC, NASDAQ: ZS) gibt es 1,135 CrowdStrike-Aktien – auf Basis des CrowdStrike-Schlusskurses vom 20. November rechnerisch rund 260,41 Dollar. Die Zscaler Aktie hatte am Freitag bei 194,82 Dollar geschlossen; die Zscaler Aktienprognose der Analysten richtet sich damit neu aus.
Zscaler Aktie Prognose: CrowdStrike bietet rechnerisch 260 Dollar je Aktie, Analysten nennen bis zu 305 Dollar - Wie viel Spielraum bleibt der Aktie?
CrowdStrike übernimmt Zscaler im Aktientausch, Zscaler zieht die Prognose zurück. Die Zscaler Aktienprognose: Unternehmenszahlen, Konsens, Kursziele von 185 bis 305 Dollar und die Szenarien, die Analysten für die Zscaler Aktie diskutieren.
Zscaler Aktie Prognose im Überblick
Zscaler Aktie nach dem CrowdStrike-Angebot: Kurs, Kursziele und offene Fragen
Stand ist Montag, 23. November 2026, gegen 13 Uhr MEZ. Die US-Börse hat noch nicht geöffnet; vorbörslich lag die Zscaler Aktie je nach Datenquelle etwa 8 bis 14 Prozent im Plus, die CrowdStrike-Aktie etwa 5 bis 8,5 Prozent im Minus. Einen belastbaren Live-Kurs gibt es erst mit US-Handelsbeginn um 15:30 Uhr MEZ, deshalb beziehen sich die Kursangaben auf den Freitag. Bereits am Freitagabend, nach Berichten über die Gespräche, war die Zscaler Aktie nachbörslich um 16,3 Prozent auf 226,65 Dollar gesprungen.
Hinweis: Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensprognosen, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de äußert kein eigenes Kursziel, keine eigene Kursprognose und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Was ist bei der Zscaler Aktie passiert?
Bloomberg hatte am Freitag, 20. November, nachbörslich über Übernahmegespräche berichtet; am Montag folgte die offizielle Bestätigung. Nach den Unternehmensangaben handelt es sich um einen reinen Aktientausch. Die Zscaler-Aktionäre würden nach Vollzug rund 15,9 Prozent des vereinigten Konzerns halten, die CrowdStrike-Aktionäre 84,1 Prozent. Zscaler-Gründer Jay Chaudhry, der rund 34 Prozent der Zscaler-Aktien hält, hat zugesagt, für den Deal zu stimmen. Das Closing ist für die zweite Hälfte des CrowdStrike-Geschäftsjahres 2028 geplant; dazu braucht es die Zustimmung der Zscaler-Aktionäre und der Behörden. Eine Break-Fee (Vertragsstrafe) ist in den uns vorliegenden Informationen nicht genannt.
Die Unternehmen versprechen Synergien: rund 1 Milliarde Dollar zusätzlichen Umsatz und 500 Millionen Dollar Kosteneinsparungen, kombiniert soll der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) über 10 Milliarden Dollar liegen. Zscaler hat am Montag um 5:30 Uhr New Yorker Zeit zudem die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, die bisherige Jahresprognose zurückgezogen und die Telefonkonferenz abgesagt.
Das Geschäftsmodell: Womit verdient Zscaler sein Geld?
Zscaler bietet Cloud-Sicherheit nach dem „Zero-Trust“-Prinzip: Statt Unternehmensnetzwerke von außen abzuschotten, prüft die Plattform jede Verbindung von Nutzern, Geräten und Anwendungen einzeln. Das Geschäft läuft über Abonnements, was planbare Umsätze und hohe Cashflows ermöglicht. Im Geschäftsjahr 2026 (bis 31. Juli 2026) erzielte Zscaler einen Umsatz von 3,3525 Milliarden Dollar (+25 Prozent), ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,21 Dollar und einen freien Cashflow von 779 Millionen Dollar (23 Prozent des Umsatzes). Nach GAAP-Rechnung stand ein Verlust von 63,2 Millionen Dollar.
Welche Zahlen hat Zscaler vorgelegt?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. Oktober) wuchs der Umsatz um 20 Prozent auf 949,3 Millionen Dollar. Der ARR stieg um 21 Prozent auf 3,882 Milliarden Dollar, die vertraglich gesicherten künftigen Umsätze (RPO) um 23 Prozent auf 7,287 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,23 Dollar über der eigenen Prognose von 1,15 bis 1,16 Dollar; nach GAAP stand ein Verlust von 0,17 Dollar je Aktie. Der freie Cashflow betrug 416,5 Millionen Dollar (44 Prozent des Umsatzes), die liquiden Mittel 3,89 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|Q1 GJ 2027 (Ist)
|Prognose GJ 2027 (zurückgezogen)
|Umsatz
|3,3525 Mrd. USD (+25 %)
|949,3 Mio. USD (+20 %)
|3,908–3,938 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS
|4,21 USD
|1,23 USD
|4,86–4,90 USD
|Freier Cashflow
|779 Mio. USD
|416,5 Mio. USD
|–
|ARR
|–
|3,882 Mrd. USD (+21 %)
|–
Der Neu-ARR von 111 Mio. USD liegt unter dem Tempo, das die zurückgezogene Prognose rechnerisch erforderte (eigene Rechnung Dritter: ca. 176 Mio. USD je Quartal).
Quelle: Zscaler, Mitteilung zum 1. Quartal GJ 2027 (23.11.2026) und Geschäftsjahr 2026
Wie lautet die Zscaler Aktienprognose der Analysten für 2027 und 2028?
Konkrete Dollar-Konsenswerte lagen uns nicht vor, nur Wachstumsraten: Die Erwartung für das Geschäftsjahr 2027 lautet auf Umsatzplus von 17,2 Prozent und Gewinnplus von 16,6 Prozent, für 2028 auf 15,9 beziehungsweise 13,4 Prozent. Daraus ergeben sich rechnerisch Werte von etwa 3,93 und 4,55 Milliarden Dollar Umsatz sowie 4,91 und 5,57 Dollar Ergebnis je Aktie (abgeleitet, keine veröffentlichten Konsenszahlen).
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|Umsatz
|3,35 Mrd. USD
|ca. 3,93 Mrd. USD (+17,2 %)
|ca. 4,55 Mrd. USD (+15,9 %)
|Bereinigtes EPS
|4,21 USD
|ca. 4,91 USD (+16,6 %)
|ca. 5,57 USD (+13,4 %)
|Bewertung
|–
|Forward-KGV ca. 39,7; Forward-KUV 7,63
|Angebot: ca. 11,3-faches ARR
Umsatz und EPS 2027/2028 aus Konsens-Wachstumsraten abgeleitet. Forward-KGV und -KUV von vor der Übernahmemeldung; Deal-EV/ARR eigene Rechnung auf Basis von rund 43,9 Mrd. USD Unternehmenswert.
Quelle: Konsens-Wachstumsraten (Zacks), Unternehmensangaben, Stand 21.–23.11.2026
Welches Kursziel trauen Analysten der Zscaler Aktie zu?
Der Konsens war schon vor dem Angebot positiv: Eine Auswertung vom 21. November zählte 47 Analysten mit der Gesamteinstufung „Buy“ und einem durchschnittlichen Kursziel von 236,34 Dollar. Eine ältere Zählung vom 7. Oktober nannte 34 Kaufempfehlungen, 7 Halteempfehlungen und eine Verkaufsempfehlung bei einem Durchschnittsziel von 224,90 Dollar. Das rechnerische Angebot von rund 260 Dollar liegt über dem Durchschnittsziel. Die Häuser reagieren nun mit neuen Zielen:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Veränderung
|AmerX
|Buy
|305 USD
|23.11.2026
|Neueinstufung
|Cantor Fitzgerald
|–
|275 USD
|23.11.2026
|–
|Citizens
|–
|265 USD
|23.11.2026
|–
|Wells Fargo
|–
|260 USD
|07.10.2026
|von 215 USD
|Citi
|–
|245 USD
|07.10.2026
|von 205 USD
|RBC
|–
|236 USD
|25.09.2026
|von 210 USD
|JPMorgan
|–
|215 USD
|26.08.2026
|von 205 USD
|Morgan Stanley
|–
|185 USD
|07.10.2026
|von 165 USD
|Piper Sandler
|–
|175 USD
|04.09.2026
|von 160 USD
Rating bei den Häusern vom 23.11. nicht erfasst. Cantor-Einordnung stammt aus einem Text vor der offiziellen Bestätigung. Kursziele Dritter sind keine Garantie.
Quelle: Analystenhäuser laut Veröffentlichungen, Stand 23.11.2026
Zusätzlich hatte TD Cowen vor der Bestätigung die Einschätzung veröffentlicht, CrowdStrike könne bis zu 300 Dollar je Zscaler-Aktie zahlen; Jefferies sah strategischen Wert in dem Zusammenschluss und Truist bestätigte seine positive Einstufung. Nach der Bekanntgabe haben wir noch keine Herabstufungen gefunden.
Wie ist die Zscaler Aktie im Vergleich bewertet?
Mit rund dem 11,3-Fachen des ARR bewertet CrowdStrike Zscaler im Deal. Das Forward-KGV von rund 40 vor der Übernahmemeldung spiegelt das hohe Wachstum, aber auch den Aufschlag für Cloud-Sicherheit insgesamt. Vergleichswerte sind CrowdStrike selbst, Palo Alto Networks (vorbörslich am Montag rund 4 Prozent im Plus), Fortinet und Okta; belastbare Bewertungsvergleichszahlen lagen uns dazu nicht vor.
Wie sieht die Charttechnik der Zscaler Aktie aus?
Vor der Übernahmemeldung stand die Aktie bei 194,82 Dollar – etwa 35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 298,49 Dollar und 70 Prozent über dem Tief von 114,63 Dollar; seit Jahresbeginn lag sie rund 13 Prozent im Minus (Jahresschluss 2025: 224,92 Dollar). Der RSI bewegte sich bei etwa 43. Als Unterstützung werden 180,49 und 171,47 Dollar genannt, als Widerstände 200,76, 205,38 und 213,53 Dollar. Aktuelle Werte für die gleitenden Durchschnitte liegen uns nicht vor. Weil der Kurs nun vor allem am CrowdStrike-Kurs und am Umtauschverhältnis hängt, hat die klassische Charttechnik an Aussagekraft verloren.
Zscaler Aktie Prognose: Bull-Case, Base-Case und Bear-Case
|Szenario
|Argumentation
|Marke in der Diskussion
|Bull-Case
|Deal wird vollzogen, CrowdStrike-Aktie hält ihr Niveau; Hinweis auf möglichen Mehrpreis (TD Cowen: bis zu 300 USD)
|Angebotswert ca. 260 USD; Analystenziele 265–305 USD
|Base-Case
|Zscaler-Kurs bleibt bis zum Closing leicht unter dem Angebotswert, weil Zeit, Behördenprüfung und CrowdStrike-Kurs Risiken sind
|Kurs folgt CrowdStrike mit Abschlag
|Bear-Case
|CrowdStrike-Aktie fällt weiter, Prüfung der Behörden verzögert oder blockiert den Deal; Zscaler stünde ohne Prognose und mit schwachem Neu-ARR allein da
|Rückfall in die Zone der Vor-Gerüchte-Notierung (ca. 180–195 USD)
Zusammenfassung der öffentlichen Diskussion, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Zscaler Aktie?
Wichtig sind der US-Handelsstart um 15:30 Uhr MEZ, das Verhältnis des Zscaler-Kurses zum Angebotswert, die weiteren Analystenkommentare und der Fahrplan für Aktionärsvotum und Behördenprüfung. Am Donnerstag, 26. November, ist die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen. Der zunächst für den 2. Dezember genannte Zscaler-Termin ist durch die abgesagte Konferenz hinfällig.
FAQ zur Zscaler Aktie Prognose
Wie viel zahlt CrowdStrike für die Zscaler Aktie? Im Aktientausch 1,135 CrowdStrike-Aktien je Zscaler-Aktie; auf Basis des Schlusskurses vom 20. November rechnerisch rund 260,41 Dollar. Der tatsächliche Wert ändert sich mit dem CrowdStrike-Kurs.
Welches Kursziel haben Analysten für die Zscaler Aktie? Die Spanne reicht von 185 Dollar (Morgan Stanley) bis 305 Dollar (AmerX); der Durchschnitt lag am 21. November bei rund 236 Dollar, vor Einrechnung des Angebots.
Warum hat Zscaler die Prognose zurückgezogen? Zscaler hat die Jahresprognose im Zusammenhang mit der Übernahme zurückgezogen und die Telefonkonferenz abgesagt; eine nähere Begründung lag uns nicht vor.
Wann soll der Zusammenschluss abgeschlossen werden? In der zweiten Hälfte des CrowdStrike-Geschäftsjahres 2028, vorbehaltlich Aktionärs- und Behördenzustimmung.
Wie lautet die Zscaler Aktienprognose für 2027? Die zurückgezogene Prognose sah 3,908 bis 3,938 Milliarden Dollar Umsatz und 4,86 bis 4,90 Dollar je Aktie vor.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben; es handelt sich nicht um eigene Empfehlungen. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte: Cantor Fitzgerald, Morgan Stanley, JPMorgan, Wells Fargo. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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