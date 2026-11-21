Am schwersten Börsentag des Jahres gab es nach Handelsschluss doch noch einen Gewinner. Die Zscaler-Aktie (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Handelssymbol Xetra: 0ZC, US-Handelssymbol: ZS, Nasdaq) schoss im nachbörslichen Handel um 16 bis 20 Prozent nach oben. Der Grund: Der deutlich größere Wettbewerber CrowdStrike soll über einen Kauf verhandeln. Es wäre eine der größten Übernahmen, die es in der Cybersicherheit je gab.
Zscaler-Aktie springt nachbörslich um bis zu 20 Prozent: CrowdStrike soll über eine Übernahme verhandeln – was Anleger wissen müssen
Bloomberg und Reuters berichten über Gespräche zwischen CrowdStrike und Zscaler. Die Zscaler-Aktie klettert nachbörslich von rund 195 auf bis zu 239 Dollar. Ein Angebot gibt es nicht.
Der Bericht
Was über die Gespräche bekannt ist
Bloomberg meldete am Freitagabend unter Berufung auf informierte Personen, CrowdStrike spreche mit Zscaler über eine Übernahme, eine Einigung könne bald zustande kommen. Reuters bestätigte die Gespräche über zwei eigene Quellen, betonte aber: Eine Einigung sei nicht garantiert, die Verhandlungen könnten auch ohne Ergebnis enden. Ein Preis wurde nicht genannt. CrowdStrike lehnte einen Kommentar ab, Zscaler reagierte zunächst nicht.
Der Stand: Es gibt Berichte über Gespräche. Es gibt kein Angebot, keine Vereinbarung und keine Bestätigung der Unternehmen.
Der Kurs
Warum die Zscaler-Aktie nicht noch höher steht
Die Zscaler-Aktie kletterte nachbörslich in der Spitze bis 239 Dollar und pendelte sich laut Benzinga bei rund 227 Dollar ein, ein Plus von gut 16 Prozent. Übernahmen in der Softwarebranche werden üblicherweise mit einem Aufschlag auf den letzten unbeeinflussten Kurs bezahlt, schreibt das Fachportal SiliconANGLE. Wie hoch er ausfallen könnte, weiß der Markt nicht – deshalb preist er nur einen Teil ein. Die CrowdStrike-Aktie fiel nachbörslich je nach Quelle um 5 bis 8 Prozent.
Einordnung der Redaktion
Eine Branche sortiert sich neu
Der Bericht passt in die Woche. Palo Alto Networks hat für 4,5 Milliarden Dollar das KI-Start-up Applied Compute gekauft und starke Zahlen vorgelegt. Die großen Anbieter wollen Plattformen bauen, auf denen Kunden möglichst viele Sicherheitsfunktionen aus einer Hand beziehen. Zscaler sichert den Zugriff auf Anwendungen aus der Cloud, CrowdStrike schützt Endgeräte – zusammen entstünde einer der größten reinen Cybersicherheitsanbieter. Für die Zscaler-Aktie beginnt am Montag der eigentliche Test: der erste reguläre Handelstag nach dem Bericht.
Alle genannten Kurse nach 22 Uhr deutscher Zeit stammen aus dem nachbörslichen Handel mit geringeren Umsätzen.
FAQ
Häufige Fragen zur Zscaler-Aktie
Wird Zscaler von CrowdStrike übernommen?
Bloomberg und Reuters berichten über laufende Gespräche. Eine Vereinbarung gibt es nicht, die Unternehmen haben nichts bestätigt.
Wie stark ist die Zscaler-Aktie gestiegen?
Nachbörslich um 16 bis 20 Prozent, in der Spitze bis 239 Dollar nach einem Schluss nahe 195 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Zscaler-Aktie?
ISIN US98980G1022, WKN A2JF28. In Deutschland lautet das Kürzel 0ZC, an der Nasdaq ZS.
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