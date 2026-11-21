Die Zscaler-Aktie kletterte nachbörslich in der Spitze bis 239 Dollar und pendelte sich laut Benzinga bei rund 227 Dollar ein, ein Plus von gut 16 Prozent. Übernahmen in der Softwarebranche werden üblicherweise mit einem Aufschlag auf den letzten unbeeinflussten Kurs bezahlt, schreibt das Fachportal SiliconANGLE. Wie hoch er ausfallen könnte, weiß der Markt nicht – deshalb preist er nur einen Teil ein. Die CrowdStrike-Aktie fiel nachbörslich je nach Quelle um 5 bis 8 Prozent.