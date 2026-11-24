Solide Zahlen, kaum Kursreaktion: Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, FSE: 5ZM, NASDAQ: ZM) hat am 23. November nach Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt, die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Zusätzlich kündigt das Unternehmen erstmals eine Quartalsdividende von 0,25 USD an. Die Zoom-Aktie, die am Montag in der Technologie-Rally um 5,87% auf 86,03 USD gestiegen war, gab nachbörslich zwischen 0,6% und 1,2% nach. Die Zoom Aktie Prognose dreht sich um die Frage, ob ein Wachstum von 4,9% und viel Cash genügen.
Zoom Aktienanalyse: Zahlen geschlagen, erste Dividende - doch reichen 4,9% Wachstum für eine Neubewertung?
Zoom übertrifft die Erwartungen, hebt die Jahresprognose an und führt erstmals eine Quartalsdividende ein. Die Aktie reagiert kaum. Die Zoom Aktienanalyse und Aktie Prognose: Enterprise-Geschäft, Cashflow, Kapitalrückgabe und die Frage nach dem Wachstum.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zoom Communications, Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, ZM (Xetra und Frankfurt 5ZM)
- Kerngeschäft
- Videokommunikation, Zoom Phone, Contact Center, KI-Assistent AI Companion
- Kurs
- 86,03 USD (23.11.2026)
- Marktkapitalisierung
- rund 25,1 Mrd. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 70,70 bis 114,74 USD
- Liquidität
- 7,3 Mrd. USD
- Nächste Zahlen
- Q4 Geschäftsjahr 2027, voraussichtlich Ende Februar 2027 (nicht bestätigt)
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 23.11.2026, vor Veröffentlichung der Zahlen
Die Quartalszahlen
Enterprise zieht an
Das Unternehmensgeschäft wächst so schnell wie seit 13 Quartalen nicht, das Geschäft mit Privat- und Kleinkunden stagniert.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Einordnung
|Umsatz
|1.290,6 Mio. USD
|+4,9% zum Vorjahr, Konsens rund 1,28 Mrd. USD
|Umsatz Enterprise
|805,4 Mio. USD
|+8,6%, schnellstes Wachstum seit 13 Quartalen
|Umsatz Online
|485,3 Mio. USD
|-0,6%
|Gewinn je Aktie bereinigt
|1,59 USD
|Vorjahr 1,52 USD, Konsens 1,49 USD
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|1,05 USD
|Vorjahr 2,01 USD
|Operative Marge bereinigt
|41,6%
|GAAP 24,6%
|Freier Cashflow
|558,1 Mio. USD
|Vorjahr 614,3 Mio. USD
Bereinigt (non-GAAP) bedeutet ohne bestimmte Sonderposten. GAAP-Gewinn nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar.
Quelle: Zoom-Pressemitteilung und 8-K vom 23.11.2026, Seeking Alpha
Die Kundenzahlen stützen das Bild: 4.732 Kunden zahlen mehr als 100.000 USD im Jahr (+8,5%). Die Nettoausweitung der Umsätze im Enterprise-Geschäft (Net Dollar Expansion) stieg auf 100% (Vorjahr 98%), die monatliche Abwanderung im Online-Geschäft lag bei 2,8% (Vorjahr 2,7%). Das Contact-Center-Geschäft (Zoom Customer Experience) wuchs das siebte Quartal in Folge mit hohen zweistelligen Raten beim wiederkehrenden Umsatz. Ein großer globaler Kunde aus dem Bankgeschäft kaufte rund 30.000 weitere Zoom-Phone-Lizenzen und hat nun insgesamt 180.000.
Ausblick und Kapitalrückgabe
Prognose angehoben, Dividende neu
|Zeitraum
|Umsatz
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|Freier Cashflow
|Q4 Geschäftsjahr 2027
|1,293 bis 1,298 Mrd. USD
|1,55 bis 1,57 USD
|-
|Geschäftsjahr 2027
|5,100 bis 5,105 Mrd. USD
|6,24 bis 6,25 USD
|1,78 bis 1,82 Mrd. USD
Quelle: Zoom-Pressemitteilung vom 23.11.2026
Zoom zahlt am 17. Dezember 2026 erstmals eine Quartalsdividende von 0,25 USD je Aktie (Stichtag 3. Dezember). Bei gleichbleibender Dividende entspricht das einer Rendite von rund 1,2% (Redaktionsrechnung). Im Quartal kaufte Zoom 3,9 Mio. eigene Aktien zurück, insgesamt 48,1 Mio. im laufenden Programm, rund 0,9 Mrd. USD stehen noch zur Verfügung. Die Liquidität von 7,3 Mrd. USD entspricht etwa 29% der Marktkapitalisierung. Auf Basis des bereinigten Gewinns je Aktie von 6,24 bis 6,25 USD liegt das KGV 2027 bei rund 14 (Redaktionsrechnung).
Die Reaktion
Warum die Börse kaum zuckt
Die Prognose für das vierte Quartal liegt nur knapp über oder im Bereich des Konsens, und das Gesamtwachstum bleibt unter 5%. Zoom wird damit eher wie ein Wert mit Cashflow und Kapitalrückgabe bewertet als wie ein Wachstumswert. Dazu war die Aktie schon vor den Zahlen um 5,87% gestiegen. Historisch fiel der Kurs am Tag nach den Zahlen in fünf der letzten acht Quartale. Für den Sektor der Kommunikationssoftware ist das Signal dennoch ordentlich: Das Enterprise-Geschäft stabilisiert sich, Privat- und Kleinkunden stagnieren.
Das Chartbild
Zwischen Jahrestief und Hoch
Die Zoom-Aktie bewegt sich im Bereich von 86 USD in der Mitte ihrer 52-Wochen-Spanne von 70,70 bis 114,74 USD. Am 20. November schloss sie bei 81,26 USD (-3,1%), am 23. November sprang sie auf 86,03 USD. Gleitende Durchschnitte und RSI konnten nicht verlässlich ermittelt werden. Beschreibend gilt: Ein nachhaltiger Schluss über dem Rally-Niveau vom 23. November wäre ein positives Zeichen, ein Rückfall Richtung 81 USD zeigt, dass der Markt die Dividende nicht als Treiber wertet.
Die Analysten
Mehrheitlich Kaufen, Ziele um 115 bis 120 Dollar
Nach StockAnalysis raten 29 Analysten im Schnitt zu Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 118,52 USD. TipRanks zählt 13 Kaufen und 9 Halten bei einem Durchschnitt von 119,17 USD, MarketBeat 17 Kaufen und 11 Halten bei 114,92 USD. Zuletzt hob Citi das Ziel von 126 auf 131 USD (Kaufen, 17.11.) und StoneX von 125 auf 130 USD (Kaufen, 19.11.), BTIG senkte von 125 auf 115 USD (Kaufen, 18.11.). Cantor Fitzgerald bleibt bei Neutral mit 104 USD. JPMorgan senkte am 24. November das Ziel von 110 auf 105 USD.
Das große Bild
Cash-Maschine mit KI-Option
Zoom hat sich vom Videokonferenz-Pionier zur Plattform für Kommunikation entwickelt, mit Telefonie (Zoom Phone), Contact Center und dem KI-Assistenten AI Companion, den das Unternehmen als "System of Action" positioniert. Am 12. November kündigte Zoom das Programm AI Launchpad an. Belastbare Umsatzzahlen für die KI-Produkte nennt Zoom nicht. Der Konkurrenzdruck bei Kommunikationssoftware bleibt hoch.
Die Prognose
Zoom-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose wäre nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Reaktion nach den Zahlen
Der Handelstag nach den Zahlen und der Dividendenstichtag am 3. Dezember geben Impulse. Entscheidend ist, ob die Aktie über dem Niveau vom 23. November bleibt.
Mittelfristig: Enterprise gegen Online
Hält das Enterprise-Wachstum von rund 8% und stabilisiert sich das Online-Geschäft, könnte die Aktie neu bewertet werden.
Langfristig: KI und Contact Center
Wenn AI Companion und das Contact-Center-Geschäft messbar zum Umsatz beitragen, wäre das ein neuer Wachstumstreiber. Bleibt das aus, bleibt Zoom ein Wert mit Kapitalrückgabe.
Termine
Was Anleger der Zoom-Aktie jetzt beobachten
3. Dezember 2026: Stichtag der ersten Dividende von 0,25 USD.
17. Dezember 2026: Auszahlung der Dividende.
Laufend: Analysten-Anpassungen nach den Zahlen.
Voraussichtlich Ende Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Zoom-Aktie
Wie waren die Zoom-Zahlen? Der Umsatz lag bei 1,29 Mrd. USD (+4,9%), der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,59 USD nach einem Konsens von 1,49 USD.
Zahlt Zoom jetzt eine Dividende? Ja, erstmals 0,25 USD je Aktie, zahlbar am 17. Dezember 2026 (Stichtag 3. Dezember).
Wie lautet der Ausblick? Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Zoom 5,100 bis 5,105 Mrd. USD Umsatz und 6,24 bis 6,25 USD bereinigten Gewinn je Aktie.
Wie sehen Analysten die Zoom Aktie Prognose? Mehrheitlich Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 115 bis 119 USD.
Ist die Zoom-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Fazit
Zoom-Aktie zwischen Cash-Maschine und Wachstumsbremse
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