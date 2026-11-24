Die Prognose für das vierte Quartal liegt nur knapp über oder im Bereich des Konsens, und das Gesamtwachstum bleibt unter 5%. Zoom wird damit eher wie ein Wert mit Cashflow und Kapitalrückgabe bewertet als wie ein Wachstumswert. Dazu war die Aktie schon vor den Zahlen um 5,87% gestiegen. Historisch fiel der Kurs am Tag nach den Zahlen in fünf der letzten acht Quartale. Für den Sektor der Kommunikationssoftware ist das Signal dennoch ordentlich: Das Enterprise-Geschäft stabilisiert sich, Privat- und Kleinkunden stagnieren.