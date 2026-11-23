Zoom, einst Symbol des Pandemie-Booms, wird erwachsen: Mit den Quartalszahlen für das dritte Geschäftsquartal 2027 hat der Videokonferenz- und Kommunikationsanbieter am Montag um 22:05 Uhr MEZ den Gewinnkonsens geschlagen, die Jahresprognose angehoben und erstmals eine Quartalsdividende angekündigt. Die Wachstumsrate bleibt mit knapp fünf Prozent moderat, aber das Unternehmensgeschäft zieht an.
Zoom-Aktie: Quartalszahlen Q3 GJ 2027 mit Dividenden-Premiere – Enterprise-Geschäft wächst so schnell wie seit 13 Quartalen nicht mehr
Zoom übertrifft mit den Quartalszahlen Q3 GJ 2027 den EPS-Konsens (1,59 USD gegen 1,49 USD), hebt die Jahresprognose an und startet erstmals eine Quartalsdividende von 0,25 USD. Der Umsatz wächst um 4,9 % auf 1,29 Mrd. USD.
ZMZM
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|ZM
|—
|—
|—
Die Aktie von Zoom (Handelssymbol ZM, Nasdaq; ISIN US98980L1017) steht damit nach den Zahlen vom 23. November 2026 im Fokus. Das Quartal endete am 31. Oktober 2026.
Die Quartalszahlen: Gewinn schlägt Konsens um knapp 7 Prozent
Der Umsatz stieg auf 1.290,6 Millionen Dollar nach rund 1.229,8 Millionen im Vorjahr, ein Plus von 4,9 Prozent, auch in konstanten Währungen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) lag bei 1,59 Dollar nach 1,52 Dollar. Der Konsens lag laut Seeking Alpha bei 1,49 Dollar, der Beat beträgt damit 0,10 Dollar oder rund 6,7 Prozent. Das GAAP-Ergebnis je Aktie fiel auf 1,05 Dollar nach 2,01 Dollar; im Vorjahr hatten Beteiligungsgewinne den GAAP-Nettogewinn auf 612,9 Millionen Dollar getrieben, aktuell sind es 312,4 Millionen Dollar. Der bereinigte Nettogewinn stieg von 462,8 auf 472,4 Millionen Dollar.
|Kennzahl
|Ist Q3 GJ 2027
|Konsens
|Vorjahr Q3
|Umsatz
|1.290,6 Mio. USD
|–
|1.229,8 Mio. USD
|Non-GAAP-EPS
|1,59 USD
|1,49 USD
|1,52 USD
|GAAP-EPS
|1,05 USD
|–
|2,01 USD
|Non-GAAP-Betriebsergebnis
|537,2 Mio. USD
|–
|507,0 Mio. USD
|Free Cashflow
|558,1 Mio. USD
|–
|614,3 Mio. USD
Konsens laut Seeking Alpha. Ein Umsatzkonsens lag nicht vor.
Quelle: Zoom (GlobeNewswire, 23.11.2026), Seeking Alpha
Enterprise zieht an, Online stagniert
Der Enterprise-Umsatz wuchs um 8,6 Prozent auf 805,4 Millionen Dollar, das stärkste Tempo seit 13 Quartalen. Der Online-Umsatz mit Privat- und Kleinkunden sank dagegen um 0,6 Prozent auf 485,3 Millionen Dollar; die monatliche Kündigungsrate lag bei 2,8 Prozent nach 2,7 Prozent. Die Zahl der Kunden mit mehr als 100.000 Dollar Jahresumsatz stieg um 8,5 Prozent auf 4.732, die Net Dollar Expansion Rate im Unternehmensgeschäft verbesserte sich auf 100 Prozent nach 98 Prozent. CEO Eric Yuan hob zudem hohes zweistelliges Wachstum bei Zoom Customer Experience hervor.
Die bereinigte operative Marge lag bei 41,6 Prozent. Der operative Cashflow sank von 629 auf 588 Millionen Dollar, der Free Cashflow von 614 auf 558 Millionen Dollar.
Dividende und Rückkäufe: 7,3 Milliarden Dollar Liquidität
Zoom verfügt über 7,3 Milliarden Dollar an Barmitteln und Wertpapieren. Das Unternehmen startet eine Quartalsdividende von 0,25 Dollar je Aktie; Stichtag ist der 3. Dezember, Zahltag der 17. Dezember 2026. Im Quartal kaufte Zoom rund 3,9 Millionen Aktien zurück, seit Programmstart sind es 48,1 Millionen Aktien. Etwa 0,9 Milliarden Dollar der Rückkaufermächtigung sind noch offen.
Ausblick: Prognose angehoben
Für das vierte Quartal erwartet Zoom 1,293 bis 1,298 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigtes EPS von 1,55 bis 1,57 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 steht die Spanne bei 5,100 bis 5,105 Milliarden Dollar Umsatz, 6,24 bis 6,25 Dollar bereinigtem EPS und 1,78 bis 1,82 Milliarden Dollar Free Cashflow. Die EPS-Angaben berücksichtigen den geplanten Rückkauf von rund 0,9 Milliarden Dollar nicht.
Um wie viel die Prognose angehoben wurde und wie die Börse reagiert, war zum Redaktionsschluss nicht belegt: Seeking Alpha spricht von einer Anhebung, nennt aber die alten Werte nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.