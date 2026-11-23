Der Enterprise-Umsatz wuchs um 8,6 Prozent auf 805,4 Millionen Dollar, das stärkste Tempo seit 13 Quartalen. Der Online-Umsatz mit Privat- und Kleinkunden sank dagegen um 0,6 Prozent auf 485,3 Millionen Dollar; die monatliche Kündigungsrate lag bei 2,8 Prozent nach 2,7 Prozent. Die Zahl der Kunden mit mehr als 100.000 Dollar Jahresumsatz stieg um 8,5 Prozent auf 4.732, die Net Dollar Expansion Rate im Unternehmensgeschäft verbesserte sich auf 100 Prozent nach 98 Prozent. CEO Eric Yuan hob zudem hohes zweistelliges Wachstum bei Zoom Customer Experience hervor.

Die bereinigte operative Marge lag bei 41,6 Prozent. Der operative Cashflow sank von 629 auf 588 Millionen Dollar, der Free Cashflow von 614 auf 558 Millionen Dollar.