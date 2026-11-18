Die Rückzahlung der vom Supreme Court gekippten IEEPA-Zölle läuft an, aber zäh. UPS hat nach Berichten rund 500 Millionen Dollar erhalten, davon etwa 230 Millionen an Kunden weitergegeben, und klagt zusätzlich gegen die Zollbehörde CBP vor dem Court of International Trade. Für die UPS Aktie, die FedEx Aktie und große Händler wird die Frage, wer das Geld am Ende behält, zu einem Ergebnistreiber.
Zollrückerstattung: UPS klagt gegen die US-Zollbehörde, rund 500 Millionen Dollar schon erhalten – Wer bekommt das Zoll-Geld zurück?
Nach dem Aus für die IEEPA-Zölle fordern Konzerne und Händler ihr Geld zurück. UPS hat laut Berichten rund 500 Millionen Dollar erhalten, 270 Millionen davon sind noch an Kunden weiterzugeben, und klagt zusätzlich gegen die Zollbehörde CBP. Was das für UPS Aktie, FedEx Aktie und Händler bedeutet.
Der Stand
Wie läuft die Zollrückerstattung?
Der Supreme Court hat die auf das Notstandsgesetz IEEPA gestützten Zölle gekippt. Seither geht es um die Rückzahlung bereits gezahlter Beträge samt Verfahren und Fristen. Die Quellen widersprechen sich bei Urteilsdatum und Volumen, die Redaktion nennt daher nur Belegtes.
Nach Angaben von ad-hoc-news vom 11. November 2026, die The Loadstar zitieren, haben UPS und zwei Tochtergesellschaften beim Court of International Trade Klage gegen die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP eingereicht, auch für bereits endgültig abgewickelte Einfuhrvorgänge. Aktien.news (5. Oktober 2026) berichtet, FedEx habe am 24. Februar 2026 geklagt und Erstattung aller Zölle samt Zinsen verlangt. Ein Richter am Handelsgericht habe am 7. März 2026 die Rückerstattung angeordnet, die Regierung habe eine sofortige Zahlung abgelehnt; am 9. Juni 2026 fand laut aktien.news eine CBP-Anhörung in Manhattan statt.
|Akteur
|Stand
|UPS
|Klage gegen CBP am Court of International Trade; rund 500 Mio. $ erhalten, davon rund 230 Mio. $ an Kunden weitergegeben
|FedEx
|Klage am Court of International Trade, Meldung vom 24.02.2026; kein Betrag genannt
|Händler (Beispiel)
|59.200 $ von 164.000 $ erhalten (September 2026)
|Behörde
|Rückerstattung angeordnet, sofortige Zahlung abgelehnt (07.03.2026)
Aktien.news weist auf einen Interessenkonflikt des Herausgebers hin. Das Volumen der Erstattungen wird in den Quellen unterschiedlich beziffert (über 90 bis rund 166 Milliarden Dollar) und ist nicht gesichert.
Quelle: ad-hoc-news (11.11.2026), aktien.news (05.10.2026)
Logistik
Was bedeutet das für UPS Aktie und FedEx Aktie?
Für Paketkonzerne sind Zollrückzahlungen ein durchlaufender Posten: UPS hat als Importeur und Zollabwickler für Kunden Zölle vorgestreckt und gibt Rückzahlungen weiter. Offen ist, wie viel bei den Konzernen bleibt, etwa als Zinsen oder Gebühren, und wie sich die verzögerte Auszahlung auf den Cashflow auswirkt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; die Berichte nennen keine Ergebniswirkung. Aktuelle Kurse von UPS und FedEx konnte die Redaktion für diesen Beitrag nicht mit Uhrzeit belegen.
Auch Händler sind betroffen: Zuvor hatte aktiencheck.de bereits über die Target Aktie berichtet, deren Gewinn laut Analyse von Zollrückerstattungen beeinflusst sein könnte. Der aktuelle Beitrag ergänzt das um die Seite der Logistiker.
Die Termine
Worauf Anleger achten sollten
Verfahren am Court of International Trade: Entscheidungen zu den Klagen von UPS und FedEx; feste Termine nennen die Quellen nicht.
Quartalszahlen von UPS und FedEx: Aussagen zur Verbuchung der Rückzahlungen.
UPS-Dividende: 1,64 Dollar je Aktie, Zahlung am 3. Dezember 2026 (Stichtag 16. November), laut ad-hoc-news; kein Zusammenhang mit den Zöllen.
FAQ
Häufige Fragen zur Zollrückerstattung
Bekommen Unternehmen Zölle zurück? Nach dem Supreme-Court-Urteil zu den IEEPA-Zöllen laufen Rückerstattungen und Klagen. Wann und wie viel einzelne Unternehmen erhalten, ist offen.
Wie viel hat UPS bisher zurückbekommen? Laut Bericht rund 500 Millionen Dollar (Stand Anfang Oktober), davon rund 230 Millionen Dollar an Kunden weitergegeben.
Hat FedEx geklagt? Ja, laut aktien.news am 24. Februar 2026 am Court of International Trade.
Was heißt das für die UPS Aktie? Eine direkte Kursreaktion ist nicht belegt; entscheidend sind Cashflow und die Frage, wie viel bei UPS verbleibt.
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