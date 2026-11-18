Für Paketkonzerne sind Zollrückzahlungen ein durchlaufender Posten: UPS hat als Importeur und Zollabwickler für Kunden Zölle vorgestreckt und gibt Rückzahlungen weiter. Offen ist, wie viel bei den Konzernen bleibt, etwa als Zinsen oder Gebühren, und wie sich die verzögerte Auszahlung auf den Cashflow auswirkt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; die Berichte nennen keine Ergebniswirkung. Aktuelle Kurse von UPS und FedEx konnte die Redaktion für diesen Beitrag nicht mit Uhrzeit belegen.

Auch Händler sind betroffen: Zuvor hatte aktiencheck.de bereits über die Target Aktie berichtet, deren Gewinn laut Analyse von Zollrückerstattungen beeinflusst sein könnte. Der aktuelle Beitrag ergänzt das um die Seite der Logistiker.