UPS kauft weiter im Gesundheitsgeschäft zu: Der US-Logistikkonzern United Parcel Service (NYSE: UPS, ISIN US9113121068) hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss eine Vereinbarung zur Übernahme von Smartways Logistics bekanntgegeben. Das Unternehmen transportiert zeitkritische und komplexe Sendungen für die Gesundheitsbranche in Australien und Neuseeland – genau das Segment, das UPS seit Jahren gezielt ausbaut.
UPS-Aktie: Paketriese greift nach Smartways – Gesundheitslogistik in Australien und Neuseeland im Visier
United Parcel Service (UPS, ISIN US9113121068) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Smartways Logistics unterzeichnet, einem auf zeitkritische Medizin- und Pharmatransporte spezialisierten Logistiker aus Australien und Neuseeland. Der Kaufpreis bleibt geheim, der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet.
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Die Mitteilung ging am 17. November um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) über Business Wire hinaus. Finanzielle Details nennt UPS nicht, weder den Kaufpreis noch Umsatz- oder Ergebniszahlen von Smartways. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2027 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Prüfungen und Genehmigungen.
Das Übernahmeziel
Was macht Smartways Logistics?
Smartways bedient nach UPS-Angaben das Gesundheitswesen in Australien, Neuseeland und dem weiteren Asien-Pazifik-Raum. Die Schwerpunkte liegen auf Life Sciences, Medizintechnik, klinischen Studien und Radiopharmazeutika – also auf Gütern, bei denen Temperatur, Zeitfenster und Nachverfolgbarkeit oft über den Wert einer Sendung entscheiden.
Das Leistungsspektrum reicht von Next-Flight-Out-Transporten über Same-Day-Lieferungen auf der Straße und Übernachtzustellungen bis hin zu Retourenlogistik und Kontraktlogistik (3PL). Mit mehr als 350 Fahrern beschreibt UPS das Netz als größtes dediziertes Healthcare-Netzwerk der Region. Bislang wird Smartways von der Beteiligungsgesellschaft The Riverside Company unterstützt, der Smartways-Chairman Marcus Wyborn in der Mitteilung für die Partnerschaft dankt.
Strategie
Warum ist der Deal für die UPS-Aktie relevant?
Die Gesundheitslogistik ist bei UPS eines der strategischen Wachstumsfelder. Laut der Mitteilung erzielte UPS Healthcare im dritten Quartal zum dritten Mal in Folge einen Quartalsumsatz von 3 Milliarden US-Dollar. Die Sparte verfügt nach Konzernangaben über mehr als 21 Millionen Quadratfuß an GMP- und GDP-konformer Distributionsfläche.
Die Smartways-Übernahme fügt sich in den Ausbau im Asien-Pazifik-Raum ein: UPS verweist auf das kürzlich eröffnete Drehkreuz in Clark auf den Philippinen sowie auf Investitionen in Kühlketten-Kapazitäten. Wilfredo Ramos, bei UPS als Executive Vice President für das internationale Geschäft, Healthcare und Supply Chain Solutions zuständig, betont, Logistik spiele bei zunehmend komplexen Gesundheitsprodukten eine immer wichtigere Rolle. Gemeinsam mit Smartways könne UPS Healthcare-Kunden und deren Patienten besser bedienen. Wyborn spricht vom nächsten Kapitel für Smartways, in dem die eigene Expertise mit dem globalen Netzwerk von UPS zusammenkomme.
Einordnung
Was bedeutet die Übernahme für Anleger?
Für einen Konzern mit 88,7 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2025 und rund 460.000 Beschäftigten ist Smartways ein kleiner Baustein. Die Bedeutung liegt weniger in der Größe als in der Richtung: UPS setzt erkennbar darauf, neben dem klassischen Paketvolumen stärker auf spezialisierte, höherwertige Dienstleistungen zu bauen. Healthcare-Logistik mit Kühlkette, klinischen Studien und Radiopharmazeutika gehört zu den Feldern, in denen Spezialwissen und dichte Netze Eintrittsbarrieren schaffen.
Regionale Lücke geschlossen
UPS erhält ein spezialisiertes Healthcare-Netz in Australien und Neuseeland mit über 350 Fahrern.
Fokus auf Spezialsendungen
Radiopharmazeutika, klinische Studien und Medizintechnik stehen im Mittelpunkt des Angebots.
Teil einer Asien-Pazifik-Offensive
Der Kauf ergänzt das neue Drehkreuz in Clark und Investitionen in Kühlketten.
FAQ zur UPS-Aktie und zur Smartways-Übernahme
Was hat UPS angekündigt? Eine Vereinbarung zur Übernahme von Smartways Logistics, einem Gesundheitslogistiker aus Australien und Neuseeland.
Wie viel zahlt UPS? Der Kaufpreis und weitere Konditionen wurden nicht veröffentlicht.
Wann soll der Deal abgeschlossen sein? UPS erwartet den Abschluss im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die UPS-Aktie gehandelt? Die Class-B-Aktie notiert an der NYSE unter dem Kürzel UPS, die ISIN lautet US9113121068.
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