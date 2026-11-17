Smartways bedient nach UPS-Angaben das Gesundheitswesen in Australien, Neuseeland und dem weiteren Asien-Pazifik-Raum. Die Schwerpunkte liegen auf Life Sciences, Medizintechnik, klinischen Studien und Radiopharmazeutika – also auf Gütern, bei denen Temperatur, Zeitfenster und Nachverfolgbarkeit oft über den Wert einer Sendung entscheiden.

Das Leistungsspektrum reicht von Next-Flight-Out-Transporten über Same-Day-Lieferungen auf der Straße und Übernachtzustellungen bis hin zu Retourenlogistik und Kontraktlogistik (3PL). Mit mehr als 350 Fahrern beschreibt UPS das Netz als größtes dediziertes Healthcare-Netzwerk der Region. Bislang wird Smartways von der Beteiligungsgesellschaft The Riverside Company unterstützt, der Smartways-Chairman Marcus Wyborn in der Mitteilung für die Partnerschaft dankt.