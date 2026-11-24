Laut einem Forbes-Beitrag vom 20. November, der auf Auswertungen von ProPublica verweist, erwartet FedEx 3,3 Milliarden Dollar, Walmart 2,9 Milliarden Dollar und Apple 2,2 Milliarden Dollar; TJX erhielt 331 Millionen Dollar und stellte 112 Millionen Dollar für Boni zurück. Insgesamt sollen 343 börsennotierte Unternehmen 28,5 Milliarden Dollar erhalten. Diese Zahlen stammen aus einer Zusammenfassung und sind nicht wörtlich geprüft. Direkte Erstattungen an Verbraucher gibt es nach MoneyPilot nicht; FedEx und UPS erstatten laut Forbes einzeln ausgewiesene Zollgebühren. Verbrauchersammelklagen, etwa gegen Sony und Logitech, sind anhängig.

Einzelne Quartalszahlen von US-Händlern wie Dollar Tree und Best Buy zeigen, wie Rückerstattungen die Gewinne beeinflussen können. Ob die Zölle damit die Gewinnmargen der Konzerne dauerhaft entlasten, lässt sich aus den Quellen nicht ableiten; als Einschätzung der Redaktion gilt, dass Einmaleffekte aus Rückerstattungen von der laufenden Ertragskraft zu trennen sind.