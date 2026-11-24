Die USA zahlen die vom Obersten Gericht gekippten IEEPA-Zölle zurück, und die Summen sind gewaltig: Von rund 166 Milliarden Dollar gezahlter Zölle waren bis zum 5. November 138,3 Milliarden Dollar angenommen, davon 128,4 Milliarden Dollar zertifiziert und an das Finanzministerium übermittelt. Das geht aus einer Eingabe der Zollbehörde CBP hervor, die die Kanzlei J.M. Rodgers am 19. November zusammengefasst hat. Für Anleger des S&P 500 (Schlusskurs Montag: 7.237,17 Punkte laut Reuters) sind das Rückflüsse an Konzerne wie Einzelhändler und Logistiker; offen ist, ob und wie sie an Verbraucher weitergegeben werden.
Zollrückerstattung: Bis zu 166 Milliarden Dollar für US-Importeure – wer profitiert, wenn Washington die IEEPA-Zölle zurückzahlt?
Nach dem Urteil des Supreme Court gegen die IEEPA-Zölle fließen Milliarden an US-Importeure zurück: Bis Anfang November waren 138,3 Milliarden Dollar angenommen, 128,4 Milliarden an das Finanzministerium übermittelt. Ein Streit um die Zahlung an alle Importeure läuft weiter. Was das für Konzerne und die Wall Street bedeutet.
Steckbrief
- Urteil
- Supreme Court, Learning Resources, Inc. v. Trump, 20.2.2026
- Importeure
- mehr als 330.000
- Erstattungsportal
- CBP-System CAPE, live seit 20.4.2026
- Sammelklage
- Freestyle World, Inc. v. United States (Court of International Trade), zertifiziert am 8.10.2026
Stand: 24.11.2026, Rechts- und Zahlungsstand laut den genannten Quellen; Begriffe (angenommen, zertifiziert, ausgezahlt) sind nicht gleichbedeutend
Das Urteil
Warum müssen die Zölle zurückgezahlt werden?
Der Supreme Court entschied am 20. Februar 2026 in der Sache Learning Resources, Inc. v. Trump, dass das Notstandsgesetz IEEPA den Präsidenten nicht zu Zöllen ermächtigt. Chief Justice John Roberts schrieb für die Mehrheit, das Gesetz enthalte keinen Verweis auf Zölle oder Abgaben. Thomas sowie Kavanaugh, Thomas und Alito stimmten dagegen. Richter Richard Eaton vom Handelsgericht CIT entschied im März, dass alle Importeure, die IEEPA-Zölle gezahlt haben, Rückerstattungen mit Zinsen erhalten; die Regierung stellte die Erhebung der Zölle im Februar ein. Im April startete die Behörde das automatisierte Verfahren CAPE. Quelle: Wikipedia (englisch), Fortune.
Das Verfahren
Wie viel ist bisher geflossen?
Die Zahlen hängen vom Stichtag und vom Begriff ab. Fortune nennt für August mehr als 115 Milliarden Dollar, die Verbraucherseite MoneyPilot für den 2. Oktober rund 126 Milliarden Dollar an Importeure of record. Der neueste Stand stammt aus einer CBP-Eingabe vom 10. November (Stand 5. November): 138,3 Milliarden Dollar angenommen, 128,4 Milliarden Dollar zertifiziert und an das Finanzministerium übermittelt. „Zertifiziert“ heißt laut J.M. Rodgers nicht, dass das Geld beim Importeur angekommen ist; 737 Millionen Dollar (18.072 Erstattungen) warteten zudem auf Bankdaten.
|Quelle
|Stand
|Betrag
|Bedeutung
|Fortune
|August 2026
|über 115 Mrd. $
|erstattet
|MoneyPilot
|2.10.2026
|126 Mrd. $
|an Importeure of record erstattet
|J.M. Rodgers/CBP
|5.11.2026
|138,3 Mrd. $
|angenommen
|J.M. Rodgers/CBP
|5.11.2026
|128,4 Mrd. $
|zertifiziert, ans Finanzministerium übermittelt
Die Werte sind nicht direkt vergleichbar, weil Stichtage und Begriffe abweichen.
Quelle: Fortune, MoneyPilot, J.M. Rodgers
Der Streit
Wer hat Anspruch auf das Geld?
Streitpunkt ist, ob alle mehr als 330.000 Importeure Anspruch haben oder nur Kläger. Das CIT hat in der Sammelklage Freestyle World, Inc. v. United States am 8. Oktober eine Klasse zertifiziert. Am 10. November beantragten die Kläger eine Anordnung, die auch allen Klassenmitgliedern Rückzahlung mit Zinsen zusichert. Die Regierung hält dagegen, die Zollbehörde sei nicht ohne Gerichtsbeschluss befugt, Beträge zu erstatten:
CBP has no authority to reliquidate or refund money without a court order.
Die Frist für die Antwort der Regierung auf den Antrag läuft laut Fortune und J.M. Rodgers bis zum 9. Dezember; für den 2. Dezember ist eine Vergleichskonferenz angesetzt. Die Senatorin Elizabeth Warren warf der Regierung laut Fortune vor, den Prozess zu verschleppen. Die Entscheidung bestimmt, wie viele der rund 166 Milliarden Dollar am Ende an Unternehmen gehen.
Gewinner und Verlierer
Welche Unternehmen erhalten die Rückerstattung?
Laut einem Forbes-Beitrag vom 20. November, der auf Auswertungen von ProPublica verweist, erwartet FedEx 3,3 Milliarden Dollar, Walmart 2,9 Milliarden Dollar und Apple 2,2 Milliarden Dollar; TJX erhielt 331 Millionen Dollar und stellte 112 Millionen Dollar für Boni zurück. Insgesamt sollen 343 börsennotierte Unternehmen 28,5 Milliarden Dollar erhalten. Diese Zahlen stammen aus einer Zusammenfassung und sind nicht wörtlich geprüft. Direkte Erstattungen an Verbraucher gibt es nach MoneyPilot nicht; FedEx und UPS erstatten laut Forbes einzeln ausgewiesene Zollgebühren. Verbrauchersammelklagen, etwa gegen Sony und Logitech, sind anhängig.
Einzelne Quartalszahlen von US-Händlern wie Dollar Tree und Best Buy zeigen, wie Rückerstattungen die Gewinne beeinflussen können. Ob die Zölle damit die Gewinnmargen der Konzerne dauerhaft entlasten, lässt sich aus den Quellen nicht ableiten; als Einschätzung der Redaktion gilt, dass Einmaleffekte aus Rückerstattungen von der laufenden Ertragskraft zu trennen sind.
FAQ
Häufige Fragen zur Zollrückerstattung
Warum werden die IEEPA-Zölle erstattet? Weil der Supreme Court am 20. Februar 2026 entschied, dass das Notstandsgesetz IEEPA keine Zölle erlaubt.
Wie viel Geld ist betroffen? Rund 166 Milliarden Dollar an mehr als 330.000 Importeuren; Stand 5. November waren 138,3 Milliarden Dollar angenommen.
Wann fällt die nächste Entscheidung? Im Sammelklageverfahren läuft die Frist für die Regierungsantwort bis 9. Dezember; am 2. Dezember ist eine Vergleichskonferenz angesetzt.
Bekommen Verbraucher Geld zurück? Eine direkte Erstattung an Verbraucher ist nicht vorgesehen; einzelne Logistiker erstatten ausgewiesene Zollgebühren.
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