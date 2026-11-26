Zwei Wochen lang war die Aktie vom Handel ausgesetzt, am Donnerstag kam sie mit einem Paukenschlag zurück: Die Zhuhai Zhumian Aktie (Handelssymbol Shanghai: 600185) eröffnete direkt am Tageslimit und blieb dort bis zum Schluss. Mit plus 10,05 Prozent auf 4,71 Yuan gehört der Konzern aus der südchinesischen Hafenstadt Zhuhai zu den SSE Composite Gewinnern des Tages. Der Grund ist ein Umbau, der aus dem früheren Immobilienunternehmen Gree Real Estate endgültig einen Duty-free-Händler machen soll.
Zhuhai Zhumian Aktie SSE Composite Gewinner: Duty-free-Geschäft soll komplett übernommen werden – Kurssprung nach zwei Wochen Handelspause
Die Zhuhai Zhumian Aktie ist SSE Composite Gewinner des Tages: plus 10,05 Prozent auf 4,71 Yuan direkt zur Wiederaufnahme des Handels. Der Konzern aus Zhuhai will die restlichen 49 Prozent an seiner Duty-free-Tochter kaufen. Die Analyse zeigt die Details des Plans und die offenen Fragen hinter dem Kursgewinn.
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Die Gründe
Aus 51 Prozent sollen 100 Prozent werden
Am Mittwochabend legte Zhuhai Zhumian den Plan vor. Das Unternehmen will die restlichen 49 Prozent an der Zhuhai Duty Free Enterprises Group übernehmen: 26 Prozent von Zhuhai Investment Holdings und 23 Prozent von Zhuhai Kangge Investment. Bezahlt wird mit neuen Aktien und in bar, zusätzlich soll bei bis zu 35 Investoren frisches Kapital eingesammelt werden. Die Mehrheit von 51 Prozent hält Zhuhai Zhumian bereits. Nach Abschluss wäre der Duty-free-Händler eine hundertprozentige Tochter.
Das Duty-free-Geschäft in Zhuhai besteht seit 1980 und gehört zu den ersten, die in China eine staatliche Zulassung erhielten. Die Lage ist günstig: Zhuhai grenzt an Macau und ist über die Brücke mit Hongkong verbunden. Am selben Tag stiegen auch andere chinesische Einzelhandelswerte kräftig.
Voller Zugriff auf die Gewinne
Bisher steht fast die Hälfte des Duty-free-Gewinns den Minderheitseignern zu. Das würde sich ändern.
Klares Profil
Der Ausstieg aus dem Immobiliengeschäft wurde Ende 2025 abgeschlossen. Der Konzern konzentriert sich auf Konsum.
Starke Nachfrage
Zum Handelsstart lagen Kaufaufträge über mehr als 450.000 Handelseinheiten vor, die nicht bedient wurden.
Einordnung
Der Preis steht noch nicht fest
So klar die Richtung ist, so offen sind die Details. Bewertung und Kaufpreis der 49 Prozent sind noch nicht festgelegt. Die Verkäufer stehen dem Konzern nahe, es handelt sich um ein Geschäft unter verbundenen Unternehmen. Die neuen Aktien sollen zu 3,42 Yuan ausgegeben werden, also deutlich unter dem aktuellen Kurs. Das verwässert die Anteile der bisherigen Aktionäre. Vorstand, Hauptversammlung und Behörden müssen noch zustimmen.
Häufige Fragen zur Zhuhai Zhumian Aktie
Warum ist die Zhuhai Zhumian Aktie heute SSE Composite Gewinner?
Das Unternehmen will die restlichen 49 Prozent seiner Duty-free-Tochter kaufen. Zur Wiederaufnahme des Handels stieg die Aktie um 10,05 Prozent auf 4,71 Yuan.
Wie hieß das Unternehmen früher?
Gree Real Estate. Nach der Übernahme der Duty-free-Mehrheit 2024 und dem Ausstieg aus dem Immobiliengeschäft folgte der neue Name.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 600185.
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