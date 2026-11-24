Zhewen Pictures Aktie: Zweiter Limit-Tag in Folge – vom Garnhersteller zum KI-Serienstar

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:40 2 Min.

Die Zhewen Pictures Aktie steigt am Dienstag in Shanghai um 10,14 Prozent auf 4,02 Yuan und schließt den zweiten Tag in Folge am Tageslimit. Das Unternehmen gilt als einer der Hauptprofiteure des Booms um KI-erzeugte Kurzserien.

Bild: KI-generiert (Medium 5510), zugeschnitten durch aktiencheck.de

Zwei Tage, zweimal das Maximum. Die Zhewen Pictures Aktie stieg am Dienstag um 0,37 Yuan auf 4,02 Yuan, ein Plus von 10,14 Prozent. Schon am Montag hatte das Papier das Tageslimit erreicht. Zusammen ergibt das in zwei Sitzungen einen Kursgewinn von rund 21 Prozent (eigene Rechnung). Die Nachrichtenagentur Cailian führt den Titel als einen der Anführer im Themenfeld KI-Kurzserien. Kurs der Zhewen Pictures Aktie 4,02 CNY Tagesgewinn, Platz 4 in Shanghai +10,14 % Limit-Tage in Folge 2 Kursgewinn in zwei Sitzungen rund +21 % Quelle : Investing.com, Stand 24.11.2026, 14:56 Uhr Ortszeit; Cailian Das Thema Kurzserien aus dem Rechner als Börsenstory Chinesische Finanzportale begründen den Anstieg mit dem schnell wachsenden Geschäft mit Mikroserien, mit KI-erzeugten Comicserien und mit einem deutlich höheren Gewinn im dritten Quartal. Bemerkenswert: In der Branchenstatistik wird Zhewen Pictures noch immer als Textilhersteller geführt. Das Unternehmen kommt aus der Garnproduktion und hat das Filmgeschäft später aufgebaut. Am Montag und am Dienstag zog das Thema eine ganze Gruppe mit, darunter den Kinobetreiber Hengdian Entertainment. Der Markt Stärke an einem Tag mit über 3.400 Verlierern Der Anstieg ist umso auffälliger, als der Gesamtmarkt im Tagesverlauf deutlich nachgab. Chinas Börsen eröffneten nach der Rally an der Wall Street fest und bröckelten dann ab. Der Shanghai Composite rettete ein Plus von 0,27 Prozent, die Indizes in Shenzhen schlossen im Minus. Mehr als 3.400 Aktien fielen. Dass Medienwerte gegen diesen Trend stiegen, zeigt, wie stark das Thema derzeit Geld anzieht. Was den Kurs treibt Zweiter Limit-Tag in Folge

Börsenthema KI-Kurzserien

Berichte über höheren Quartalsgewinn

Stärke gegen den schwachen Gesamtmarkt Was Anleger bedenken sollten Rund 21 Prozent Plus in zwei Tagen

Geschäftszahlen lagen uns nicht vor

Themenrallys kehren sich oft schnell um

Starker Wettbewerb im Seriengeschäft Einordnung der Redaktion: Die Zhewen Pictures Aktie ist eines der Gesichter eines Börsenthemas, das in China gerade heiß läuft. Anders als bei manchen Mitläufern gibt es hier ein tatsächliches Seriengeschäft. Wie groß es ist und was es zum Gewinn beiträgt, konnten wir nicht prüfen. Ohne diese Zahlen bleibt der Kursanstieg eine Wette auf das Thema. FAQ Häufige Fragen zur Zhewen Pictures Aktie Warum steigt die Zhewen Pictures Aktie?

Chinesische Finanzportale nennen das Geschäft mit Kurzserien, KI-erzeugte Comicserien und einen höheren Quartalsgewinn. Wie oft hat die Aktie zuletzt das Limit erreicht?

Am Montag und am Dienstag, also an zwei Handelstagen in Folge. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Zhewen Pictures Aktie?

Handelssymbol in Shanghai: 601599. Ein deutsches Handelssymbol ist uns nicht bekannt. ISIN und WKN werden nachgetragen.

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