Wer am Donnerstag aussteigen wollte, fand kaum Käufer: Die Zhejiang Liju Thermal Equipment Aktie (Handelssymbol Shanghai: 603391) fiel um 10,00 Prozent auf 56,54 Yuan und schloss den zweiten Tag in Folge am unteren Tageslimit. Gehandelt wurde nur knapp ein Drittel der üblichen Menge. Der Hersteller von Gas- und Elektrokesseln aus Huzhou zählt damit zu den SSE Composite Verlierern des Tages. Am Dienstag hatte die Aktie noch bei 69,80 Yuan geschlossen.
Zhejiang Liju Thermal Equipment Aktie SSE Composite Verlierer: Zweiter Tag am unteren Limit – und kaum jemand kann verkaufen
Die Zhejiang Liju Thermal Equipment Aktie ist SSE Composite Verlierer des Tages: minus 10,00 Prozent auf 56,54 Yuan, das zweite untere Tageslimit in Folge. Der Kesselbauer verdient weniger, und viele Aktien wurden auf Kredit gekauft. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
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Die Gründe
Nach dem Massenumschlag kam der Sturz
Der Absturz kündigte sich am Dienstag an. An diesem Tag wechselten 28,41 Prozent aller frei handelbaren Aktien den Besitzer, der Kurs schwankte um mehr als 10 Prozent und schloss 4,90 Prozent tiefer. Investoren aus Hongkong, die über das Handelsprogramm Stock Connect kaufen, trennten sich netto von Aktien im Wert von gut 38 Millionen Yuan. Am Mittwoch und Donnerstag folgte jeweils der Fall ans untere Limit. Eine Unternehmensmeldung, die den Kursverlust erklärt, war nicht zu finden.
Sinkende Gewinne
In den ersten neun Monaten fiel der Umsatz um 11,01 Prozent auf 465 Millionen Yuan, der Gewinn um 26,40 Prozent auf 41,44 Millionen Yuan.
Viele Käufe auf Kredit
Anfang November entsprachen die kreditfinanzierten Aktienkäufe rund 13 Prozent des frei handelbaren Börsenwerts, mehr als an 90 Prozent der Tage des vergangenen Jahres.
Verkäufer finden keine Käufer
Bei einem Limit-Tag mit geringem Handel bleibt ein Teil der Verkaufsaufträge unerledigt.
Einordnung
Kredite verstärken den Abwärtssog
Der hohe Anteil kreditfinanzierter Positionen macht die Lage heikel. Fällt der Kurs, verlangen Broker zusätzliche Sicherheiten. Wer nicht nachschießen kann, muss verkaufen, was den Kurs weiter drückt. Das Unternehmen selbst gilt in seiner Nische als gut aufgestellt und trägt staatliche Auszeichnungen als spezialisierter Hersteller. Doch der Gewinn schrumpft, und die Bewertung mit dem rund 24-Fachen des Jahresgewinns war dafür ambitioniert.
Häufige Fragen zur Zhejiang Liju Thermal Equipment Aktie
Warum ist die Zhejiang Liju Thermal Equipment Aktie heute SSE Composite Verlierer?
Sie fiel den zweiten Tag in Folge ans untere Tageslimit, um 10,00 Prozent auf 56,54 Yuan. Sinkende Gewinne und viele Käufe auf Kredit belasten.
Was macht Zhejiang Liju Thermal Equipment?
Das Unternehmen entwickelt und baut Heißwasser- und Dampfkessel, die mit Gas oder Strom betrieben werden.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603391.
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