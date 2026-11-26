Der Absturz kündigte sich am Dienstag an. An diesem Tag wechselten 28,41 Prozent aller frei handelbaren Aktien den Besitzer, der Kurs schwankte um mehr als 10 Prozent und schloss 4,90 Prozent tiefer. Investoren aus Hongkong, die über das Handelsprogramm Stock Connect kaufen, trennten sich netto von Aktien im Wert von gut 38 Millionen Yuan. Am Mittwoch und Donnerstag folgte jeweils der Fall ans untere Limit. Eine Unternehmensmeldung, die den Kursverlust erklärt, war nicht zu finden.