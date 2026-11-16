Aktiencheck.de
Registrieren
Analysen
ZVRAaktienbullishPharma & GesundheitZevra TherapeuticsH.C. WainwrightBrandon FolkesMiplyffaNiemann-Pick Typ CSeltene ErkrankungenAnalysten-RatingKurszielAktienanalyse

Zevra-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ – Kursziel 26 Dollar, fast das Dreifache

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ für die Zevra-Aktie und nennt ein Kursziel von 26 US-Dollar. Zum Kurs von 9,59 US-Dollar sind das rund 171 Prozent Potenzial. Das Medikament MIPLYFFA gegen die seltene Niemann-Pick-Krankheit Typ C erzielt Rekordumsätze.

Zevra-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ – Kursziel 26 Dollar, fast das Dreifache
Bild: Melany @ tuinfosalud.com / Unsplash
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel
26 $
Kurs 16.11.2026
9,59 $
Abstand zum Kursziel
+171,1 %

Steckbrief

Unternehmen
Zevra Therapeutics, Inc.
Handelssymbol
ZVRA (Nasdaq)
Analyst
Brandon Folkes
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
26 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Profitabel mit einer seltenen Krankheit: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ für die Zevra-Aktie und nennt ein Kursziel von 26 US-Dollar. Zum Kurs von 9,59 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 171 Prozent. Zevra vermarktet MIPLYFFA gegen die Niemann-Pick-Krankheit Typ C, eine seltene erbliche Stoffwechselstörung.

H.C. Wainwright zur Zevra-Aktie

Rekordumsatz mit MIPLYFFA – Folkes bleibt beim Kauf

Brandon Folkes bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Sein Kursziel liegt beim fast Dreifachen des aktuellen Kurses.

Zevra hat im dritten Quartal erneut die Erwartungen übertroffen und schreibt inzwischen schwarze Zahlen.

Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright setzt auf das weitere Wachstum von MIPLYFFA und die Pipeline des Unternehmens.

Die Argumente von Brandon Folkes

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes stützt:

  1. Kräftiges Wachstum

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 45 Prozent auf 37,8 Millionen US-Dollar, davon 34,0 Millionen US-Dollar mit MIPLYFFA.

  2. Gewinn statt Verlust

    Zevra erzielte einen Nettogewinn von 19,2 Millionen US-Dollar nach einem kleinen Verlust im Vorjahr.

  3. Starke Bilanz

    Mit 270,9 Millionen US-Dollar an Mitteln ist das Unternehmen gut finanziert.

  4. Weitere Chancen

    Ein Zulassungsantrag für Kleinkinder unter 24 Monaten ist für das erste Quartal 2027 geplant, Celiprolol wird in einer Phase-3-Studie getestet.

Europa bleibt offen

In Europa hat der Ausschuss der Arzneimittelbehörde EMA eine negative Stellungnahme zu Arimoclomol abgegeben. Zevra hat eine erneute Prüfung beantragt.

Zudem kamen im Quartal nur 13 neue Verschreibungsanträge hinzu, insgesamt sind es seit dem Start 197.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Brandon Folkes. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 26 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

War dieser Artikel hilfreich?

Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Zevra Therapeutics, Inc. (ZVRA): Kaufen, Kursziel 26,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:08 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:08 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.