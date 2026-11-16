Profitabel mit einer seltenen Krankheit: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ für die Zevra-Aktie und nennt ein Kursziel von 26 US-Dollar. Zum Kurs von 9,59 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 171 Prozent. Zevra vermarktet MIPLYFFA gegen die Niemann-Pick-Krankheit Typ C, eine seltene erbliche Stoffwechselstörung.
Zevra-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ – Kursziel 26 Dollar, fast das Dreifache
H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ für die Zevra-Aktie und nennt ein Kursziel von 26 US-Dollar. Zum Kurs von 9,59 US-Dollar sind das rund 171 Prozent Potenzial. Das Medikament MIPLYFFA gegen die seltene Niemann-Pick-Krankheit Typ C erzielt Rekordumsätze.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zevra Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- ZVRA (Nasdaq)
- Analyst
- Brandon Folkes
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 26 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Zevra-Aktie
Rekordumsatz mit MIPLYFFA – Folkes bleibt beim Kauf
Brandon Folkes bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Sein Kursziel liegt beim fast Dreifachen des aktuellen Kurses.
Zevra hat im dritten Quartal erneut die Erwartungen übertroffen und schreibt inzwischen schwarze Zahlen.
Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright setzt auf das weitere Wachstum von MIPLYFFA und die Pipeline des Unternehmens.
Die Argumente von Brandon Folkes
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes stützt:
Kräftiges Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 45 Prozent auf 37,8 Millionen US-Dollar, davon 34,0 Millionen US-Dollar mit MIPLYFFA.
Gewinn statt Verlust
Zevra erzielte einen Nettogewinn von 19,2 Millionen US-Dollar nach einem kleinen Verlust im Vorjahr.
Starke Bilanz
Mit 270,9 Millionen US-Dollar an Mitteln ist das Unternehmen gut finanziert.
Weitere Chancen
Ein Zulassungsantrag für Kleinkinder unter 24 Monaten ist für das erste Quartal 2027 geplant, Celiprolol wird in einer Phase-3-Studie getestet.
Europa bleibt offen
In Europa hat der Ausschuss der Arzneimittelbehörde EMA eine negative Stellungnahme zu Arimoclomol abgegeben. Zevra hat eine erneute Prüfung beantragt.
Zudem kamen im Quartal nur 13 neue Verschreibungsanträge hinzu, insgesamt sind es seit dem Start 197.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Brandon Folkes. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 26 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Zevra Therapeutics, Inc. (ZVRA): Kaufen, Kursziel 26,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:08 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.