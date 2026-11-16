Ein deutlich niedrigeres Ziel, aber immer noch eine Verdopplung im Blick: Guggenheim-Analyst Eddie Hickman senkt das Kursziel für die Zevra-Aktie von 23 auf 18 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 9,08 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von fast 100 Prozent. Das Unternehmen vermarktet mit Miplyffa ein Medikament gegen die seltene Stoffwechselerkrankung Niemann-Pick Typ C.
Zevra-Aktie: Guggenheim-Analyst Eddie Hickman senkt das Kursziel auf 18 Dollar – „Buy“ mit fast 100 Prozent Potenzial
Guggenheim-Analyst Eddie Hickman senkt das Kursziel für die Zevra-Aktie von 23 auf 18 US-Dollar, bleibt aber bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 9,08 US-Dollar sind das fast 100 Prozent Potenzial. Das Seltene-Krankheiten-Unternehmen ist dank Miplyffa inzwischen profitabel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zevra Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- ZVRA (Nasdaq)
- Analyst
- Eddie Hickman
- Bank
- Guggenheim
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 18 US-Dollar (zuvor 23 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Guggenheim zur Zevra-Aktie
Ziel gekappt – Kaufempfehlung bleibt
Eddie Hickman zählt zu den Befürwortern der Zevra-Aktie. Die Senkung um 5 US-Dollar folgt auf einen spürbaren Kursrückgang.
Kurz nach den Quartalszahlen Anfang November notierte die Aktie noch um 11 US-Dollar, am Freitag schloss sie bei 9,08 US-Dollar. Mit 18 US-Dollar sieht die Aktienanalyse von Guggenheim dennoch erhebliches Aufwärtspotenzial.
Ein offener Punkt ist Europa: Zevra wartet auf das Ergebnis der Neuprüfung seines Zulassungsantrags für Arimoclomol bei der europäischen Arzneimittelbehörde.
Die Argumente von Eddie Hickman
Diese Punkte stützen die Einschätzung von Guggenheim-Analyst Eddie Hickman:
Miplyffa wächst
Der Umsatz mit Miplyffa erreichte im dritten Quartal einen Rekord von 34,0 Millionen US-Dollar.
Profitabel
Zevra verdiente netto 19,2 Millionen US-Dollar und übertraf zum vierten Mal in Folge die Gewinnerwartungen.
Mehr Patienten
Im Quartal kamen 13 neue Verschreibungsanträge hinzu, seit dem Start sind es 197.
Solide Kasse
Zevra verfügte Ende September über 270,9 Millionen US-Dollar und hat keine langfristigen Schulden mehr.
Nächste Schritte: Kinder und Europa
Für Anfang 2027 plant Zevra einen Antrag, Miplyffa auch für Kinder unter zwei Jahren zuzulassen. Parallel entwickelt das Unternehmen Celiprolol gegen das vaskuläre Ehlers-Danlos-Syndrom.
Kritisch sehen Beobachter die starke Abhängigkeit: Miplyffa steht für rund 90 Prozent des Umsatzes, und die Erstattungen aus dem Härtefallprogramm gehen zurück.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Guggenheim Securities, LLC, Analyst Eddie Hickman. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 18 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.guggenheimsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Zevra Therapeutics, Inc. (ZVRA): Kaufen, Kursziel 18,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Guggenheim (Analyst Eddie Hickman). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Guggenheim (Analyst Eddie Hickman).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.