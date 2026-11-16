Zevra-Aktie: Guggenheim-Analyst Eddie Hickman senkt das Kursziel auf 18 Dollar – „Buy“ mit fast 100 Prozent Potenzial

Kurz nach den Quartalszahlen Anfang November notierte die Aktie noch um 11 US-Dollar, am Freitag schloss sie bei 9,08 US-Dollar. Mit 18 US-Dollar sieht die Aktienanalyse von Guggenheim dennoch erhebliches Aufwärtspotenzial.

Ein offener Punkt ist Europa: Zevra wartet auf das Ergebnis der Neuprüfung seines Zulassungsantrags für Arimoclomol bei der europäischen Arzneimittelbehörde.