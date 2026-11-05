ZEAL Network Aktie: Starkes Underlying-EBITDA in Q3 - Ergebnisguidance für 2026 erscheint wenig ambitioniert

Der Umsatz sei im dritten Quartal auf 77,0 Mio. EUR (+26,0% yoy) gestiegen und habe damit Kruses Prognose übertroffen. Dazu habe zum einen das Segment Lotterien beigetragen, das sich besser als erwartet entwickelt und um 8,0% yoy auf 60,3 Mio. EUR zugelegt habe. Trotz eines fehlenden Peak-Eurojackpots (Vj.: zwei) hätten die zahlreichen Maximalausspielungen bei 6aus49 dies mehr als ausgleichen können. Hervorzuheben sei außerdem die sehr erfreuliche Entwicklung der Soziallotterie freiheit+, deren Erlöse laut Unternehmen insbesondere dank eines erfolgreichen Subscription-Managements um mehr als 50% gestiegen seien. Zufrieden habe sich das Management ferner mit der Traumautoverlosung gezeigt und darauf hingewiesen, dass beim Traumhaus im abgelaufenen Quartal nur eine Ausspielung stattgefunden habe. Die größte positive Abweichung von Kruses Erwartungen habe sich beim Beitrag der im Juli übernommenen SevenCanyon ergeben. Diese habe 10,5 Mio. EUR beigesteuert (MONe: 6,0 Mio. EUR) und erkläre den Umsatzsprung im Segment Sonstige.