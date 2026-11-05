Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241, WKN: ZEAL24, Ticker: TIMA) weiterhin zu kaufen.
ZEAL Network Aktie: Starkes Underlying-EBITDA in Q3 - Ergebnisguidance für 2026 erscheint wenig ambitioniert
ZEAL übertrifft die Umsatzprognose von Montega – Tim Kruse bestätigt seine Kaufempfehlung mit Kursziel 70,00 EUR.
Die ZEAL Network SE habe gestern die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz habe Kruses Prognose dank des höheren Beitrags von SevenCanyon deutlich übertroffen, während das EBITDA aufgrund hoher Einmalaufwendungen leicht darunter geblieben sei.
Der Umsatz sei im dritten Quartal auf 77,0 Mio. EUR (+26,0% yoy) gestiegen und habe damit Kruses Prognose übertroffen. Dazu habe zum einen das Segment Lotterien beigetragen, das sich besser als erwartet entwickelt und um 8,0% yoy auf 60,3 Mio. EUR zugelegt habe. Trotz eines fehlenden Peak-Eurojackpots (Vj.: zwei) hätten die zahlreichen Maximalausspielungen bei 6aus49 dies mehr als ausgleichen können. Hervorzuheben sei außerdem die sehr erfreuliche Entwicklung der Soziallotterie freiheit+, deren Erlöse laut Unternehmen insbesondere dank eines erfolgreichen Subscription-Managements um mehr als 50% gestiegen seien. Zufrieden habe sich das Management ferner mit der Traumautoverlosung gezeigt und darauf hingewiesen, dass beim Traumhaus im abgelaufenen Quartal nur eine Ausspielung stattgefunden habe. Die größte positive Abweichung von Kruses Erwartungen habe sich beim Beitrag der im Juli übernommenen SevenCanyon ergeben. Diese habe 10,5 Mio. EUR beigesteuert (MONe: 6,0 Mio. EUR) und erkläre den Umsatzsprung im Segment Sonstige.
Das EBITDA sei auf 19,9 Mio. EUR (+6,0% yoy) gestiegen und habe damit leicht unter Kruses Erwartung (MONe: 20,5 Mio. EUR) gelegen. Ursächlich seien die höher als von Kruse prognostizierten Einmalaufwendungen für die SevenCanyon-Akquisition i.H.v. 4,9 Mio. EUR gewesen. Im Verhältnis zum Kaufpreis (Barkomponente: 33,8 Mio. GBP zzgl. Earn-out von max. 4,8 Mio. GBP) erachte Kruse diese als hoch. Bereinigt um diesen Effekt sowie um ca. 0,8 Mio. EUR außerordentliche Personalaufwendungen im Zusammenhang mit dem geplanten Managementwechsel bei SevenCanyon dürfte das Underlying-EBITDA allerdings bei rund 25,5 Mio. EUR gelegen haben (Marge: 33,2%).
Umsatzguidance angehoben, EBITDA-Guidance nach Kruses Erachten konservativ: Der Vorstand habe die Umsatzprognose 2026 von zuvor 250 bis 260 Mio. EUR auf 270 bis 280 Mio. EUR angehoben, was ausschließlich den erwarteten Beitrag von SevenCanyon widerspiegele. Die bestätigte EBITDA-Prognose von 70 bis 75 Mio. EUR impliziere für Q4 ein EBITDA von 11,3 bis 16,3 Mio. EUR. Auch wenn das Unternehmen auf höhere Marketingaufwendungen in Q4 verwiesen habe, erachte Kruse dies angesichts des Underlying-EBITDA im verhältnismäßig normalen dritten Quartal als sehr konservativ und habe seine Prognose entsprechend angehoben.
Fazit: ZEAL habe in Q3 erneut überzeugt und Wachstumsimpulse auf mehreren Feldern unter Beweis gestellt. Zusammen mit den bestätigten Mittelfristzielen eines Umsatzwachstums im Mid-Teens-Bereich und einer EBITDA-Marge über 30% sehe Kruse die zu erwartende Ergebnisdynamik für Q4 und 2027ff. weiterhin nicht eingepreist. Kruse bestätige die Kaufempfehlung und das Kursziel von 70,00 EUR.
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