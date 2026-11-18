CoinGape führt den Kursanstieg auf Zwangsschließungen von Wetten auf fallende Kurse zurück. In 24 Stunden wurden laut CoinGlass bei Zcash Short-Positionen im Wert von 7,8 Millionen Dollar liquidiert. Im Hintergrund stützt die Nvidia-Zahlenrunde die Risikobereitschaft: Der Chipkonzern lag mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz über den erwarteten 109 Milliarden, die Nasdaq-100-Futures stiegen um 242 Punkte.

Dazu passt, dass das Kaufinteresse über ETFs nicht angekommen ist. Die Zcash-ETFs verzeichnen laut SoSoValue seit rund zwei Wochen keine Zuflüsse, und auch Spot-Zuflüsse bleiben aus. Das ist ein Gegenargument zur These vom neuen Aufwärtstrend: Ein Kurs, der von Liquidationen getrieben ist, kann ebenso schnell zurückkommen.