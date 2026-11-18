Der Zcash Kurs (ZEC) steht am Mittwoch, 18. November 2026, bei rund 953,62 US-Dollar und führt damit die Top 10 der Kryptowährungen an: ein Plus von 3,41 Prozent in 24 Stunden laut Analytics Insight (06:24 Uhr), CoinGape sprach gegen 10:15 Uhr MEZ sogar von 4,9 Prozent. Der Bitcoin Kurs legte im gleichen Zeitraum nur um 0,34 Prozent zu. Auf Sicht von sieben Tagen verlor Zcash 5,5 Prozent und hielt sich damit deutlich besser als Bitcoin mit minus 12,35 Prozent. Die Frage, die viele Anleger googeln: Ist der Zcash Kurs wirklich stark, oder erklärt ein Short-Squeeze die Bewegung?
Zcash Kurs: ZEC steigt auf 954 Dollar und führt die Top 10 an, doch die ETFs bleiben leer - Short-Squeeze oder Trendwende?
Der Zcash Kurs legt am 18. November um rund 3 bis 5 Prozent zu und ist der stärkste Wert der Top 10. Auslöser sind laut CoinGape Short-Liquidationen, frische ETF-Zuflüsse fehlen. Zahlen, Marken und was Anleger beobachten.
Warum steigt der Zcash Kurs, wenn der Bitcoin Kurs kaum vom Fleck kommt?
Einen eigenen Auslöser nennt die Quelle nicht. Der Anstieg wird mit zwei Dingen erklärt: Short-Liquidationen und besserer Stimmung an den Börsen.
CoinGape führt den Kursanstieg auf Zwangsschließungen von Wetten auf fallende Kurse zurück. In 24 Stunden wurden laut CoinGlass bei Zcash Short-Positionen im Wert von 7,8 Millionen Dollar liquidiert. Im Hintergrund stützt die Nvidia-Zahlenrunde die Risikobereitschaft: Der Chipkonzern lag mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz über den erwarteten 109 Milliarden, die Nasdaq-100-Futures stiegen um 242 Punkte.
Dazu passt, dass das Kaufinteresse über ETFs nicht angekommen ist. Die Zcash-ETFs verzeichnen laut SoSoValue seit rund zwei Wochen keine Zuflüsse, und auch Spot-Zuflüsse bleiben aus. Das ist ein Gegenargument zur These vom neuen Aufwärtstrend: Ein Kurs, der von Liquidationen getrieben ist, kann ebenso schnell zurückkommen.
Welche Marken sind beim Zcash Kurs wichtig?
CoinGape nennt als Widerstand 968 Dollar und als Unterstützung rund 910 Dollar. Ein Ausbruch über 968 Dollar würde nach Lesart der Quelle den Weg Richtung 1.000 Dollar öffnen. Das sind Marken Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. Zcash liegt mit rund 954 Dollar damit gut 1,5 Prozent unter der Widerstandslinie und rund 5 Prozent über der Unterstützung.
|Kryptowährung
|Kurs
|24 Stunden
|7 Tage
|Zcash
|953,62 USD
|+3,41%
|-5,50%
|Bitcoin
|64.688,02 USD
|+0,34%
|-12,35%
|Ether
|1.813,69 USD
|+1,37%
|-12,24%
|Solana
|75,23 USD
|+3,07%
|-9,26%
|XRP
|0,9836 USD
|+1,95%
|-6,80%
Kurse in US-Dollar. Marken zu Zcash laut CoinGape.
Quelle: Analytics Insight, 18.11.2026, 06:24 Uhr; CoinGape, 18.11.2026, 09:15 Uhr UTC
Was ist Zcash und warum gilt der Coin als Privacy Coin?
Zcash ist eine Kryptowährung, die neben offenen auch abgeschirmte Transaktionen erlaubt. Dabei werden Absender, Empfänger und Betrag mithilfe von Zero-Knowledge-Beweisen verborgen. Genau das macht den Coin für Anleger interessant, die Privatsphäre schätzen, und für Aufsichtsbehörden heikel. Die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) untersagt Krypto-Dienstleistern ab Juli 2027 den Umgang mit Konten, die Anonymität ermöglichen, einschließlich sogenannter Privacy Coins. Für den Zcash Kurs ist die Regulierung deshalb ein zentrales Risiko, auch wenn der Coin aktuell stärker läuft als der Markt.
Wer Zcash über börsengehandelte Produkte verfolgt: Die Wertpapiersuche des CMS führt Zcash-ETPs von 21Shares und CoinShares an der Euronext. Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie bilden den Coin dagegen nur über das Handelsgeschäft ab, die Strategy Aktie hängt allein am Bitcoin Kurs.
Eine mögliche Erklärung für das gestiegene Interesse liefern Überschriften von CoinGape aus dem November: Sie drehen sich um das Netzwerk-Upgrade NU7 (4. und 6. November) und einen Vorschlag der Entwickler für 20-Sekunden-Blockzeiten (9. November). Ob und wie weit diese Entwicklungen den Kurs treiben, lässt sich aus den Quellen nicht belegen.
Was Anleger beim Zcash Kurs jetzt beobachten
Die Marken bei 968 und 910 Dollar sowie die runde Marke von 1.000 Dollar
Ob die ETF-Zuflüsse bei Zcash zurückkehren (SoSoValue)
Das Fed-Protokoll heute um 20:00 Uhr MEZ und die Reaktion des Bitcoin Kurs
Weitere Liquidationsdaten von CoinGlass
FAQ zum Zcash Kurs
Wie hoch ist der Zcash Kurs aktuell? Am Morgen des 18. November 2026 lag er laut Analytics Insight bei 953,62 US-Dollar.
Warum steigt der Zcash Kurs? Laut CoinGape vor allem wegen Short-Liquidationen von 7,8 Millionen Dollar und besserer Marktstimmung nach den Nvidia-Zahlen. Einen eigenen Auslöser nennt die Quelle nicht.
Gibt es Zcash-ETFs mit Zuflüssen? Laut SoSoValue verzeichnen Zcash-ETFs seit rund zwei Wochen keine Zuflüsse.
Gibt es eine Zcash Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
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