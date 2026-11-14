Zalando Aktienanalyse: B2B verdoppelt den Gewinn, Rekordkunden – nimmt die Aktie jetzt das Jahreshoch ins Visier?

Zalando ist zurück im Aufwind. Das Geschäft mit Logistik- und Softwarediensten für andere Händler hat seinen Gewinn mehr als verdoppelt, die Zahl der aktiven Kunden erreichte einen Rekord. Die Zalando-Aktie schloss am Freitag bei 28,47 Euro und hat auf Monatssicht fast ein Fünftel zugelegt. Bis zum Jahreshoch fehlen noch rund 7 Prozent. Diese Zalando Aktienanalyse zeigt, was den Onlinehändler antreibt und was die Zalando Aktienprognose bestimmt.