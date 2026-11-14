Zalando ist zurück im Aufwind. Das Geschäft mit Logistik- und Softwarediensten für andere Händler hat seinen Gewinn mehr als verdoppelt, die Zahl der aktiven Kunden erreichte einen Rekord. Die Zalando-Aktie schloss am Freitag bei 28,47 Euro und hat auf Monatssicht fast ein Fünftel zugelegt. Bis zum Jahreshoch fehlen noch rund 7 Prozent. Diese Zalando Aktienanalyse zeigt, was den Onlinehändler antreibt und was die Zalando Aktienprognose bestimmt.
Zalando Aktienanalyse: B2B verdoppelt den Gewinn, Rekordkunden – nimmt die Aktie jetzt das Jahreshoch ins Visier?
Zalando hat 63 Millionen aktive Kunden, das Geschäft mit Logistik für andere Händler verdoppelt den Gewinn, und die Aktie hat auf Monatssicht fast ein Fünftel zugelegt. Doch das Endkundengeschäft schwächelt, und unter dem Strich stand ein Quartalsverlust. Unsere Zalando Aktienanalyse zeigt, was den Onlinehändler treibt, wo die Risiken liegen und was die Zalando Aktienprognose vor dem Weihnachtsgeschäft bestimmt.
ZALZAL
Steckbrief
- Unternehmen
- Zalando SE
- Sitz
- Berlin
- Ticker
- ZAL (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 28,47 Euro
- Börsenwert
- rund 7,5 Milliarden Euro
- KGV
- rund 39
- 52-Wochen-Spanne
- 18,62 bis 30,43 Euro
- Größter Aktionär
- Anders Holch Povlsen
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Modehändler zur Handelsplattform
Die Zalando Aktie ist heute mehr als eine Wette auf Mode im Netz.
Zalando ist Europas größter Online-Modehändler. Mit der Ende 2025 abgeschlossenen Übernahme von About You hat der Konzern seine Reichweite vergrößert. Strategisch wichtiger wird das B2B-Geschäft: Zalando bietet anderen Händlern Logistik, Lager und Software an und verdient damit an der eigenen Infrastruktur. Zuletzt stockte BlackRock seinen Anteil auf, größter Einzelaktionär bleibt der dänische Milliardär Anders Holch Povlsen.
Die Zahlen
B2B stark, Endkunden schwächer
Für die Zalando Aktienanalyse lohnt die Unterscheidung zwischen den beiden Geschäften.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro. Star des Quartals war das B2B-Geschäft: Dessen bereinigtes EBIT hat sich auf 42,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt, die Marge lag bei 11,9 Prozent. Niedrigere Fulfilment-Kosten und Synergien aus About You halfen zusätzlich. Das Endkundengeschäft verlor dagegen an Profitabilität, und unter dem Strich stand überraschend ein Verlust von 18 Millionen Euro.
Zalando: Wachstum im dritten Quartal 2026
Prozent
Quelle: Zalando, Quartalsmitteilung vom 3. November 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Wachstum
|Bereinigtes EBIT
|10,6
|Umsatz
|5,1
Der Ausblick
Gewinnziel bestätigt, Wachstum am unteren Ende
Für 2026 bestätigte Zalando ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro. Umsatz und Bruttowarenvolumen sollen einschließlich About You allerdings nur in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent wachsen. Entscheidend wird das Weihnachtsgeschäft: Das vierte Quartal ist für Modehändler das wichtigste des Jahres.
Die Bewertung
KGV um 39: teuer auf dem Papier
Auf Basis der berichteten Gewinne kommt die Zalando Aktie auf ein KGV von rund 39. Das wirkt hoch, spiegelt aber auch Sonderkosten der About-You-Integration wider. Gemessen am bereinigten operativen Ergebnis fällt die Bewertung moderater aus. Eine nennenswerte Dividende zahlt Zalando nicht.
Die Analysten
Mehrheit positiv – ein prominenter Skeptiker
Nach den Quartalszahlen hob Metzler das Kursziel auf 39 Euro an und bestätigte „Buy“. Die Deutsche Bank und Jefferies sehen jeweils 35 Euro, JPMorgan bleibt mit „Neutral“ und 32 Euro vorsichtiger. Am skeptischsten ist Bernstein mit „Market-Perform“ und 25 Euro. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 35,70 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Zalando: Ausgewählte Analysten-Kursziele
Euro
Quelle: Analystenstudien, Stand November 2026; Bernstein Stand Juli
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Metzler
|39
|Deutsche Bank
|35
|Jefferies
|35
|JPMorgan
|32
|Bernstein
|25
Die Szenarien
Zalando Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Starkes Weihnachtsgeschäft
Die Nachfrage zieht an, B2B wächst weiter. Dann könnte die Aktie das Jahreshoch bei 30,43 Euro überwinden.
Szenario 2: Konsolidierung
Solide Zahlen, aber Gewinnmitnahmen nach dem Kurslauf. Die Aktie pendelt zwischen 25 und 30 Euro.
Szenario 3: Konsumschwäche
Das Weihnachtsgeschäft enttäuscht, der Wettbewerb verschärft sich. Dann droht ein Rückfall unter 25 Euro.
Häufige Fragen zur Zalando Aktienanalyse
Was erwartet Zalando für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro und ein Wachstum in der unteren Hälfte von 12 bis 17 Prozent.
Was ist das B2B-Geschäft von Zalando?
Zalando bietet anderen Händlern Logistik-, Lager- und Softwaredienste an.
Wie viele Kunden hat Zalando?
63,2 Millionen aktive Kunden, ein Rekord.
Zahlt die Zalando Aktie eine Dividende?
Nein, eine nennenswerte Ausschüttung gibt es nicht.
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