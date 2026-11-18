Wer hat Zalando-Aktien gekauft?

Die Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017, die in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen steht. Sie kaufte am 12. November Aktien für rund 5,2 Millionen Euro.

Wie waren die Zalando-Quartalszahlen?

Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT auf 106,5 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 18,0 Millionen Euro.

Welches Kursziel sehen Analysten für die Zalando Aktie?

Im Durchschnitt 35,50 Euro. Das ist eine Einschätzung der Analysten, keine Prognose der Redaktion.