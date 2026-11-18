Am Dienstag brach der DAX um rund 2 Prozent auf 26.045 Punkte ein - doch die Zalando Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, FSE: ZAL) gehörte zu den wenigen Werten, die im Plus schlossen. Mit 28,34 Euro ging das Papier aus dem Xetra-Handel. Auch am Mittwoch zeigt sich der Online-Modehändler robust und pendelt um 28,30 Euro. Was steckt hinter der Stärke? Ein Blick in die Pflichtmeldungen liefert eine Antwort, die viele Anleger aufhorchen lässt: Ganz oben in der Eigentümerstruktur wird kräftig zugekauft.
Zalando Aktie trotzt dem DAX-Ausverkauf: Povlsen-Gesellschaft kauft für 5,2 Millionen Euro - Wird der Black Friday zum nächsten Kurstreiber?
Während der DAX einbricht, hält sich die Zalando Aktie stabil bei rund 28 Euro. Eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Großaktionär Anders Holch Povlsen kauft Aktien für Millionen, BlackRock stockt auf, und diese Woche wirbt das Management auf zwei Investorenkonferenzen. Die große Analyse: was die Zalando Aktie trägt, wo die Schwächen liegen und was Analysten erwarten.
Die Käufer
Povlsen-Umfeld und BlackRock setzen auf Zalando
Am 12. November kaufte die dänische Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017, die in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen steht, Zalando-Aktien für rund 5,2 Millionen Euro. Die Preise lagen zwischen 28,29 und 28,93 Euro. Laut Investing.com war es der größte Insiderkauf, der am Dienstag in Deutschland gemeldet wurde. Povlsen ist mit seiner Holding seit Jahren einer der wichtigsten Aktionäre von Zalando, und die Gesellschaft hatte bereits im August Aktien in Millionenhöhe erworben. Am selben 12. November meldete der Vermögensverwalter BlackRock einen Stimmrechtsanteil von 5,83 Prozent. Für die Zalando Aktie ist das ein doppeltes Vertrauenssignal von großen Investoren.
Die Zahlen
B2B boomt, das Endkundengeschäft schwächelt
Die Quartalszahlen vom 3. November zeigen ein gespaltenes Bild. Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT kletterte auf 106,5 Millionen Euro nach 96,3 Millionen Euro im Vorjahr. Unter dem Strich stand allerdings ein Nettoverlust von 18,0 Millionen Euro. Der Wachstumsmotor ist das Geschäft mit Firmenkunden: Hier wuchs der Umsatz um rund 28 Prozent auf 354 Millionen Euro, das bereinigte EBIT verdoppelte sich etwa auf 42 Millionen Euro. Im deutlich größeren Endkundengeschäft sank das bereinigte EBIT dagegen um 15,9 Prozent auf 64,4 Millionen Euro. Die Zahl der aktiven Kunden stieg auf 63,2 Millionen.
Der Kalender
Drei Termine, die jetzt zählen
Investorenkonferenzen diese Woche
Vom 18. bis 20. November präsentiert Zalando auf der Morgan Stanley TMT Conference in Barcelona, am 18. und 19. November zudem auf der BofA Consumer Retail Conference in Paris.
Black Friday am 27. November
Das Rabattwochenende ist der wichtigste Test für das schwächelnde Endkundengeschäft und gibt einen ersten Eindruck vom Weihnachtsgeschäft.
Jahreszahlen am 11. März 2027
Dann zeigt sich, ob Zalando seine Ziele für 2026 erreicht: Wachstum am unteren Ende der Spanne von 12 bis 17 Prozent und ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
Die Analysten
Kursziele deutlich über dem Kurs
Von zehn Analysten raten acht zum Kauf der Zalando Aktie, zwei zum Halten und keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,50 Euro und damit rund ein Viertel über dem aktuellen Kurs. Metzler sieht 39 Euro, die Deutsche Bank 35 Euro. Vorsichtiger ist JPMorgan mit einer neutralen Einstufung und einem Ziel von 32 Euro. Alle Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Wer hat Zalando-Aktien gekauft?
Die Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017, die in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen steht. Sie kaufte am 12. November Aktien für rund 5,2 Millionen Euro.
Wie waren die Zalando-Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT auf 106,5 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 18,0 Millionen Euro.
Welches Kursziel sehen Analysten für die Zalando Aktie?
Im Durchschnitt 35,50 Euro. Das ist eine Einschätzung der Analysten, keine Prognose der Redaktion.
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