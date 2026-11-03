Zalando Aktie: Nettoverlust überrascht

Zalando habe im abgelaufenen dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 5,1% auf EUR 3,17 Mrd. gegenüber dem Vorjahr erzielt und damit die Konsensschätzungen in Höhe von EUR 3,15 Mrd. übertroffen. Als starker Umsatztreiber habe sich das Firmenkundengeschäft (B2B) mit einem Wachstum von 28% auf EUR 354 Mio. präsentiert, während das Endkundengeschäft (B2C) um 2,8% auf EUR 2,83 Mrd. habe zulegen können. Hinsichtlich des Bruttowarenvolumens (GMV) habe ein Anstieg von 7,5% auf EUR 4,54 Mrd. verzeichnet werden können. Auch das bereinigte EBIT habe mit einem Wachstum von 10,6% auf EUR 107 Mio. überzeugt, nachdem sich die Erwartungen der Analyst:innen lediglich auf EUR 90,1 Mio. belaufen hätten. Die entsprechende bereinigte EBIT-Marge habe sich zudem um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4% verbessert. Für eine negative Überraschung habe jedoch der Nettoverlust von EUR 18,0 Mio. gesorgt, da Analyst:innen im Vorfeld mit einem Nettogewinn von EUR 54,4 gerechnet hätten.