Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker: ZAL) unter die Lupe.
Zalando Aktie: Nettoverlust überrascht
Zalando überrascht trotz operativer Zuwächse mit einem Nettoverlust – die Aktie verliert vorbörslich zeitweise rund 8%.
Zalando habe im dritten Quartal mit einem soliden Umsatzplus sowie einem starken Anstieg des operativen Gewinns überzeugt. Schlussendlich habe sich jedoch auch ein überraschender Nettoverlust ergeben, der aktuell einen vorbörslichen Kursrückgang nach sich ziehe.
Zalando habe im abgelaufenen dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 5,1% auf EUR 3,17 Mrd. gegenüber dem Vorjahr erzielt und damit die Konsensschätzungen in Höhe von EUR 3,15 Mrd. übertroffen. Als starker Umsatztreiber habe sich das Firmenkundengeschäft (B2B) mit einem Wachstum von 28% auf EUR 354 Mio. präsentiert, während das Endkundengeschäft (B2C) um 2,8% auf EUR 2,83 Mrd. habe zulegen können. Hinsichtlich des Bruttowarenvolumens (GMV) habe ein Anstieg von 7,5% auf EUR 4,54 Mrd. verzeichnet werden können. Auch das bereinigte EBIT habe mit einem Wachstum von 10,6% auf EUR 107 Mio. überzeugt, nachdem sich die Erwartungen der Analyst:innen lediglich auf EUR 90,1 Mio. belaufen hätten. Die entsprechende bereinigte EBIT-Marge habe sich zudem um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4% verbessert. Für eine negative Überraschung habe jedoch der Nettoverlust von EUR 18,0 Mio. gesorgt, da Analyst:innen im Vorfeld mit einem Nettogewinn von EUR 54,4 gerechnet hätten.
Die Zahl aktiver Kund:innen sei im Jahresvergleich erneut von 61,4 Mio. auf 63,2 Mio. gestiegen. Außerdem habe sich die Anzahl der Bestellungen deutlich von 68,5 Mio. auf 73,8 Mio. erhöht.
Ausblick: Zalando habe die im August konkretisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt. Folglich rechne das Unternehmen weiterhin mit einem GMV- und Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12% bis 17% sowie einem bereinigten EBIT zwischen EUR 680 Mio. und EUR 720 Mio.
Im vorbörslichen Handel habe die Aktie von Zalando zwischenzeitlich rund 8% verloren.
Die letzte Empfehlung zur Aktie von Zalando lautete KAUF, so Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.11.2026)
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