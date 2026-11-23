Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker: ZAL) legt am 23. November 2026 um 0,21 Euro oder 0,74% auf 28,45 Euro zu. Damit fehlen ihr noch 1,55 Euro bis zum Kursziel der kanadischen Bank RBC. In seiner Zalando-Aktienanalyse vom 22. November 2026 bestätigt Richard Chamberlain das Kursziel von 30 Euro und das Rating "outperform". Das entspricht einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 5,45%. Besonders interessant ist, welchen Platz der Analyst Zalando im Branchenvergleich einräumt: Der Online-Modehändler gehört zu seinen Favoriten, während ihm unter anderem die Bewertung von H&M recht hoch erscheint.
Zalando Aktie: Mehr Modekäufe im Netz – wie teuer wird der Kampf um Kunden?
Europas Modekunden kaufen häufiger online – RBC zählt Zalando zu seinen Favoriten und bestätigt das Kursziel von 30 Euro.
Warum der Wechsel ins Netz für Zalando zählt
Richard Chamberlain habe zuletzt beobachtet, dass sich der Modeeinkauf auf dem europäischen Festland schneller ins Internet verlagere. Für Zalando liegt darin auch dann eine Chance, wenn die Verbraucher insgesamt kaum mehr für Kleidung ausgeben. Schon die Entscheidung, ein Paar Schuhe online zu bestellen, statt es im Geschäft zu kaufen, verschiebt Umsatz in den Markt, in dem Zalando um Kunden wirbt.
Wie viel davon bei den Händlern hängen bleibt, ist die zweite Frage der Zalando-Aktienanalyse. Richard Chamberlain hält es für möglich, dass die stärkeren Ketten die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Cashflow übertreffen. Zugleich könnten höhere Kosten und intensivere Werbung die Margen in der Branche belasten. Beides kann im selben Quartal eintreten. Ein Händler kann mehr verkaufen als erwartet und dennoch von jedem Euro Umsatz weniger als Gewinn behalten, wenn er für zusätzliche Bestellungen mehr Werbung schalten muss.
Zalando oder H&M? So fällt die Wahl von RBC aus
Richard Chamberlain zählt Zalando trotz des Kostendrucks zu seinen Top-Empfehlungen. Bei H&M erscheint ihm der Preis, den Anleger auf dem aktuellen Bewertungsniveau zahlen, dagegen bereits anspruchsvoll. Der Vergleich macht verständlich, weshalb RBC bei Zalando am Rating "outperform" festhält, obwohl der Kurs von 28,45 Euro schon recht nah am Ziel liegt. Die Einstufung drückt aus, dass RBC der Aktie im Vergleich eine bessere Entwicklung zutraut. Bis zum Kursziel von 30 Euro bleiben auf Basis des aktuellen Kurses gut 5% Spielraum.
Für Anleger rückt damit bei den nächsten Geschäftszahlen eine konkrete Frage in den Vordergrund: Wie teuer muss sich Zalando das zusätzliche Online-Geschäft erkaufen? Wachsen Umsatz und Cashflow stärker als erwartet und bleibt die Marge dabei stabil, wäre das ein gutes Argument für die positive Einschätzung von Richard Chamberlain. Steigen die Werbeausgaben schneller als die Erlöse, gewinnt das von RBC benannte Branchenrisiko an Gewicht.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 23. November 2026
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