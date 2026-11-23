Wie viel davon bei den Händlern hängen bleibt, ist die zweite Frage der Zalando-Aktienanalyse. Richard Chamberlain hält es für möglich, dass die stärkeren Ketten die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Cashflow übertreffen. Zugleich könnten höhere Kosten und intensivere Werbung die Margen in der Branche belasten. Beides kann im selben Quartal eintreten. Ein Händler kann mehr verkaufen als erwartet und dennoch von jedem Euro Umsatz weniger als Gewinn behalten, wenn er für zusätzliche Bestellungen mehr Werbung schalten muss.