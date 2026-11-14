Während Anleger in diesem Herbst Geld aus amerikanischen Technologiewerten abziehen, entdecken sie einen europäischen Konsumwert wieder: Zalando. Am Donnerstag war die Aktie größter DAX Gewinner, am Freitagmorgen legte sie nach auf rund 28,63 Euro. Auf Monatssicht steht ein Plus von fast 20 Prozent. Rückenwind geben Rekordkunden und Synergien aus der Übernahme von About You. Doch das dritte Quartal hatte auch eine Schattenseite. Und jetzt beginnt die wichtigste Zeit des Jahres. Besteht die Zalando-Aktie den Härtetest im Weihnachtsgeschäft?
Zalando-Aktie: Fast 20 Prozent in einem Monat, Rekordkunden, About-You-Synergien – jetzt kommt der Härtetest im Weihnachtsgeschäft
Die Zalando-Aktie gehört zu den Gewinnern des Herbstes: fast 20 Prozent Plus in einem Monat, Rekord bei den aktiven Kunden, Synergien aus der About-You-Übernahme. Doch im dritten Quartal stand unter dem Strich ein Verlust, und das Endkundengeschäft verliert an Profitabilität. Die große Zalando Aktienanalyse: Zahlen, Prognose, Cyber Week und alle Chancen und Risiken für die Zalando-Aktie.
Zalando Aktienanalyse
Ein Quartal mit zwei Gesichtern
Operativ lief es ordentlich: Das Bruttowarenvolumen stieg um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro, der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro zu, die Marge stieg auf 3,4 Prozent. Geholfen haben niedrigere Logistikkosten, Synergien aus der About-You-Integration von rund 15 Millionen Euro im Quartal und das stark wachsende Geschäft mit Dienstleistungen für andere Händler.
Die Schattenseite: Unter dem Strich rutschte Zalando mit 18 Millionen Euro unerwartet in die Verlustzone, Analysten hatten einen Gewinn erwartet. Das bereinigte EBIT im Endkundengeschäft schrumpfte, die Bruttomarge lag laut Jefferies leicht unter den Erwartungen. Dagegen verdoppelte sich das Ergebnis im Geschäft mit anderen Händlern auf 42 Millionen Euro – ein Zeichen, dass Zalando zunehmend zur Plattform für den gesamten Modehandel wird.
Das große Bild
Europas Modehandel konsolidiert sich
Mit About You hat Zalando seinen größten deutschen Rivalen übernommen. Ein Jahr später zeigt sich, ob die Rechnung aufgeht.
Zalando betreibt inzwischen drei Apps – Zalando, About You und Lounge by Zalando – und bietet anderen Händlern Logistik, Software und Werbung an. Für 2026 erwartet der Konzern ein Wachstum von Bruttowarenvolumen und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent und ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro, wobei die Mitte erreicht werden soll. Entscheidend sind die Cyber Week und das Weihnachtsgeschäft. Die Jahreszahlen folgen am 11. März 2027.
Für Zalando entscheidet sich das Jahr zwischen Black Friday und Heiligabend.
Häufige Fragen zur Zalando-Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Zalando?
Das Bruttowarenvolumen stieg um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 18 Millionen Euro.
Was erwartet Zalando für 2026?
Wachstum von Bruttowarenvolumen und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent und ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
Warum steigt die Zalando-Aktie?
Anleger schichten aus US-Technologiewerten in europäische Konsumwerte um. Zalando profitiert zudem von Synergien aus der About-You-Übernahme und dem wachsenden Plattformgeschäft.
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