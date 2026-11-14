Zalando-Aktie: Fast 20 Prozent in einem Monat, Rekordkunden, About-You-Synergien – jetzt kommt der Härtetest im Weihnachtsgeschäft

Wie lief das dritte Quartal bei Zalando?

Das Bruttowarenvolumen stieg um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 18 Millionen Euro.

Was erwartet Zalando für 2026?

Wachstum von Bruttowarenvolumen und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent und ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.

Warum steigt die Zalando-Aktie?

Anleger schichten aus US-Technologiewerten in europäische Konsumwerte um. Zalando profitiert zudem von Synergien aus der About-You-Übernahme und dem wachsenden Plattformgeschäft.