Zalando Aktie fällt 4,4%: Margen und KI-Risiken im Fokus

Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker: ZAL) gerät nach den Quartalszahlen unter Druck: Beim angegebenen Kursstand von 25,80 Euro verliert das Papier 1,19 Euro beziehungsweise 4,41% und zählt damit aktuell zu den größten Verlierern im DAX. JPMorgan bleibt unterdessen bei seiner vorsichtigen Einschätzung. In ihrer Zalando-Aktienanalyse vom 03.11.2026 bestätigt Georgina Johanan das Kursziel 32 Euro und das Rating "neutral". Im Mittelpunkt stehen eine bewusste Belastung der Bruttomarge und strukturelle Risiken durch autonome KI-Einkaufsagenten.