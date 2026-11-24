Laut einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften hat die Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017, die eng mit Zalando-Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen verbunden ist, am 19. November Zalando-Aktien für insgesamt rund 1,19 Millionen Euro gekauft. Der Durchschnittspreis lag bei 28,88 Euro, gehandelt wurde über die Plattform Cboe Europe. Der dänische Milliardär hatte bereits in den Vorwochen nachgekauft. Hinzu kommt die Erholung am Gesamtmarkt nach dem schwachen Vortag: Konsumwerte, die nicht vom KI-Zyklus abhängen, sind gefragt. Nach Einschätzung der Redaktion setzen Anleger zudem auf ein starkes Geschäft rund um den Black Friday am 27. November.