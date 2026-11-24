Die Zalando Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Handelssymbol: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) bleibt auf Erholungskurs. Um 12:34 Uhr notiert das Papier des Berliner Onlinemodehändlers bei 29,30 Euro, ein Plus von 1,14 Prozent. Damit gehört Zalando zu den größten DAX Gewinnern am Mittag, während der Gesamtmarkt nachgibt. Schon am Montag war die Zalando-Aktie um 3,98 Prozent gestiegen. Rückenwind kommt von einer Pflichtmitteilung, die am Vormittag veröffentlicht wurde: Großaktionär Anders Holch Povlsen hat erneut zugekauft.
Zalando Aktie: DAX Gewinner am Mittag – Povlsen kauft vor dem Black Friday nach, knackt die Aktie jetzt das Jahreshoch?
Die Zalando Aktie gehört am Dienstagmittag zu den größten DAX Gewinnern: Plus 1,14 Prozent auf 29,30 Euro. Großaktionär Anders Holch Povlsen hat über seine Beteiligungsgesellschaft für knapp 1,2 Millionen Euro nachgekauft, und drei Tage vor dem Black Friday rückt das wichtigste Geschäft des Jahres in den Fokus. Was hinter dem Anstieg der Zalando Aktie steckt.
Der Auslöser
Der Großaktionär kauft: warum die Zalando Aktie steigt
Wenn ein Großaktionär mit Sitz im Aufsichtsrat nachkauft, sendet das ein Signal. Bei Zalando kommt es zur richtigen Zeit – kurz vor dem Black Friday.
Laut einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften hat die Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017, die eng mit Zalando-Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen verbunden ist, am 19. November Zalando-Aktien für insgesamt rund 1,19 Millionen Euro gekauft. Der Durchschnittspreis lag bei 28,88 Euro, gehandelt wurde über die Plattform Cboe Europe. Der dänische Milliardär hatte bereits in den Vorwochen nachgekauft. Hinzu kommt die Erholung am Gesamtmarkt nach dem schwachen Vortag: Konsumwerte, die nicht vom KI-Zyklus abhängen, sind gefragt. Nach Einschätzung der Redaktion setzen Anleger zudem auf ein starkes Geschäft rund um den Black Friday am 27. November.
Insiderkauf als Vertrauenssignal
Povlsen erhöht seinen Anteil weiter – ein Zeichen, dass er den Kurs für attraktiv hält.
Black Friday als Härtetest
Der Handelsverband HDE erwartet an Black Friday und Cyber Monday 6,2 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland.
Aktionen laufen bereits
Zalando Lounge fährt seit dem 15. November eine Cyber Week mit bis zu 75 Prozent Rabatt.
Fern vom KI-Ausverkauf
Als Onlinehändler hängt Zalando nicht am Bau von Rechenzentren.
Die Fundamentaldaten
B2B glänzt, B2C muss liefern
Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Zalando um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Wachstumstreiber ist das Geschäft mit Geschäftskunden. Das Privatkundengeschäft verdiente dagegen weniger: Das bereinigte EBIT sank dort von 76,6 auf 64,4 Millionen Euro. Nach den Zahlen war die Aktie zunächst auf 25,29 Euro gefallen, seither hat sie sich deutlich erholt. Die Jahresprognose verlangt ein starkes viertes Quartal – genau deshalb ist das Weihnachtsgeschäft so wichtig. Analysten sahen das Kursziel Mitte November im Schnitt bei rund 35,50 Euro.
Die Marken
Zalando Aktie: 30 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch nähert sich die Zalando Aktie der runden Marke von 30 Euro. Ein Sprung darüber würde den Weg in Richtung Jahreshoch öffnen. Nach unten bildet die Zone um 28,75 bis 29 Euro eine erste Unterstützung – hier hat Povlsen zuletzt gekauft. Darunter liegt der Bereich um 28 Euro. Das Tief nach den Quartalszahlen bei 25,29 Euro ist inzwischen weit entfernt.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Warum ist die Zalando Aktie heute DAX Gewinner?
Eine Beteiligungsgesellschaft von Großaktionär Anders Holch Povlsen hat für rund 1,19 Millionen Euro nachgekauft. Zudem rückt das Geschäft rund um den Black Friday in den Fokus.
Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?
Die ISIN lautet DE000ZAL1111, die WKN ZAL111, das Handelssymbol ZAL. In den USA wird ein ADR unter ZLNDY gehandelt.
Wann ist der Black Friday 2026?
Am 27. November 2026, der Cyber Monday folgt am 30. November.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.