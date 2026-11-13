Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker: ZAL) unter die Lupe.
Zalando Aktie: Bullischer Ausbruch über SMA20
Zalando führt die DAX-Gewinnerliste an und eröffnet laut XTB charttechnisch Potenzial bis 30,41 EUR und perspektivisch 34,10 EUR.
In den aktuellen Aktien News zum deutschen Leitindex richte sich der Blick am Freitagmorgen auf den Online-Modehändler Zalando. Per Xetra-Schluss am Donnerstag (12.11.2026) hätten 23 DAX-Werte den Handelstag im Plus beendet, während 17 Titel Abschläge verzeichnet hätten.
An der Spitze der DAX-40-Gewinnerliste habe die Zalando-Aktie mit einem Tagesgewinn von 2,50 Prozent (Schlusskurs: 28,46 EUR) gestanden. Auf den Plätzen zwei und drei seien Fresenius SE (+2,39 Prozent) sowie die Münchener Rück (+2,30 Prozent) gefolgt.
Chartcheck: Zalando-Aktie im Tageschart (Daily)
Ein Blick auf den Tageschart zeige eine bewegte Jahresbilanz: Nach dem Januar-Hoch hätten Anleger das Niveau für Verkäufe genutzt. Zwar habe das März-Tief neue Käufer in den Markt gelockt, doch der Erholung habe zunächst die Substanz gefehlt – bereits an der 24,00-EUR-Marke hätten erneut Gewinnmitnahmen eingesetzt. Erst nach Ausbildung des Jahrestiefs Mitte Mai sei eine dynamische Aufwärtsbewegung gestartet.
Anfang Juni sei der Zalando-Aktie der nachhaltige Sprung über die viel beachtete 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 23,44 EUR) gelungen. In den Folgewochen habe die SMA20 (aktuell bei 26,65 EUR) mehrfach als verlässliches Sprungbrett für Rücksetzer gedient, bis das Jahreshoch Ende Juli erneut Abgabedruck ausgelöst habe.
Nach einem deutlichen Abwärts-Gap sei der Kurs zeitweise wieder unter die SMA200 gerutscht, habe diese Hürde jedoch Anfang Oktober zurückerobern können. Ein erneuter Test der SMA20 Anfang November – bei dem lediglich die Lunte der Tageskerze kurzzeitig unter die Durchschnittslinie getaucht sei, der Kerzenkörper aber darüber geschlossen habe – habe die Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer bestätigt.
Tagesprognose (Daily): Bullisch
Da die Zalando-Aktie aktuell klar über der SMA20 notiere, bleibe das übergeordnete Tageschart bullisch:
Bullisches Szenario: Werde der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel mit einer weiteren grünen Tageskerze bestätigt, eröffne sich Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 30,41 EUR und perspektivisch 34,10 EUR.
Bärisches Alternativszenario: Bleibe die Bestätigung aus, drohe ein Rücklauf in Richtung der SMA20 (26,65 EUR). Solange das Papier spätestens an dieser Durchschnittslinie wieder nach oben abdrehe, bleibe der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt.
Chartcheck: Zalando-Aktie im 4-Stunden-Chart (4h)
Auf der untergeordneten Zeitebene sei die Aktie im September nach dem Rutsch unter die SMA200 (aktuell bei 24,61 EUR) zunächst seitwärts entlang der SMA20 (27,83 EUR) und SMA50 (27,29 EUR) gependelt. Diese beiden gleitenden Durchschnitte hätten eine solide Unterstützungszone gebildet.
Nach der erfolgreichen Rückeroberung der SMA200 habe sich der Aufwärtstrend gefestigt. Zwar sei der Kurs vor wenigen Handelstagen dynamisch unter die SMA20/SMA50-Kombination abgetaucht, habe sich jedoch rasch stabilisiert und sei mit Schwung über beide Linien zurückgekehrt.
Kurzfristige Prognose (4h): Bullisch
Solange die Zalando-Aktie im 4-Stunden-Chart oberhalb der SMA20 (27,83 EUR) notiere, stünden die Zeichen auf eine Fortsetzung der Erholung. Selbst bei kleineren Rücksetzern biete die knapp darunter verlaufende SMA50 (27,29 EUR) zusätzlichen Halt. Ein deutliches Unterschreiten der SMA50 sollte aus Sicht der Bullen allerdings vermieden werden.
Tagesprognose für heute (13.11.2026): Aufwärts
Wichtige Kursmarken für die Zalando-Aktie im Überblick
Widerstände (Kursziele oben):
34,10 EUR
32,42 EUR
30,41 EUR
30,18 EUR
Unterstützungen (Supports unten):
28,17 EUR
27,92 EUR
27,88 EUR
27,09 EUR
26,65 EUR (SMA20 Daily)
24,61 EUR (SMA200 4h)
24,22 EUR
23,44 EUR (SMA200 Daily)
22,83 EUR
20,67 EUR (Offenes GAP)
(Analyse vom 13.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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