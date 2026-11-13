Zalando Aktie: Bullischer Ausbruch über SMA20

Ein Blick auf den Tageschart zeige eine bewegte Jahresbilanz: Nach dem Januar-Hoch hätten Anleger das Niveau für Verkäufe genutzt. Zwar habe das März-Tief neue Käufer in den Markt gelockt, doch der Erholung habe zunächst die Substanz gefehlt – bereits an der 24,00-EUR-Marke hätten erneut Gewinnmitnahmen eingesetzt. Erst nach Ausbildung des Jahrestiefs Mitte Mai sei eine dynamische Aufwärtsbewegung gestartet.