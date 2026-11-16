Das Vertrauen bleibt, die Erwartungen sinken: Citi-Analyst John Godyn senkt das Kursziel für die York-Space-Aktie von 10 auf 8 US-Dollar, bleibt aber bei der Einstufung „Buy“. Zum Schlusskurs von 5,78 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 38 Prozent. Der Satellitenhersteller hat gerade ein Quartal mit einer Abschreibung von fast 750 Millionen US-Dollar hinter sich.
York-Space-Aktie: Citi-Analyst John Godyn senkt das Kursziel auf 8 Dollar – und bleibt trotzdem bei „Buy“
Nach dem Abschreibungsschock senkt Citi-Analyst John Godyn das Kursziel für die York-Space-Aktie von 10 auf 8 US-Dollar, bleibt aber bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 5,78 US-Dollar ergibt sich ein Potenzial von rund 38 Prozent. York hatte im dritten Quartal 749,7 Millionen US-Dollar auf den Firmenwert abgeschrieben.
Steckbrief
- Unternehmen
- York Space Systems Inc.
- Handelssymbol
- YSS (NYSE)
- Analyst
- John Godyn
- Bank
- Citi
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 8 US-Dollar (zuvor 10 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur York-Space-Aktie
Dritte Kurszielsenkung in Folge – Godyn hält am Kauf fest
Für John Godyn ist es eine lange Reihe von Anpassungen: Im Februar war Citi noch mit einem Kursziel von 37 US-Dollar eingestiegen.
Seitdem hat der Analyst das Ziel mehrfach reduziert, zuletzt im September von 33 auf 13 US-Dollar und Anfang November auf 10 US-Dollar. Nun folgt der Schritt auf 8 US-Dollar. Die Einstufung „Buy“ hat Godyn dabei nie aufgegeben.
Auch andere Häuser schrauben die Erwartungen zurück: Needham senkte das Ziel von 18 auf 10 US-Dollar und blieb bei „Buy“, Piper Sandler reduzierte auf 7 US-Dollar bei „Neutral“. Die Aktienanalyse von Citi bleibt damit am optimistischeren Ende.
Die Argumente von John Godyn
Die Zahlen zum dritten Quartal erklären, warum Citi-Analyst John Godyn das Kursziel kappt, die Kaufempfehlung aber hält:
Riesige Abschreibung
York schrieb 749,7 Millionen US-Dollar auf den Firmenwert ab, weil Zeitpunkt und Höhe künftiger Aufträge nach 2026 schwer abschätzbar seien.
Umsatz rückläufig
Die Erlöse fielen im Quartal um 7 Prozent auf 84,2 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei minus 27,6 Millionen US-Dollar.
Prognose bestätigt
York grenzte die Umsatzprognose auf 380 bis 400 Millionen US-Dollar ein und hielt den Mittelwert von 390 Millionen US-Dollar.
Große Aufträge später
Finanzchef Brian Frantz erwartet größere Vertragsvergaben eher Ende 2027 und 2028 – der Kern der langfristigen Wachstumsstory.
Auftragsbestand stabil, Marge unter Druck
Der Auftragsbestand lag Ende September bei 581,0 Millionen US-Dollar und damit nur leicht unter dem Vorquartal. Die Bruttomarge sank auf 18 Prozent. Positiv: Die Deckungsbeitragsmarge stieg um 500 Basispunkte auf 40 Prozent, getragen vom Tranche-2-Programm.
Für Mitte Dezember kündigte York eine Demonstration im Bereich unbemannter autonomer Systeme an. Die Aktie markierte nach den Zahlen ein neues Jahrestief.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst John Godyn. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
York Space Systems Inc. (YSS): Kaufen, Kursziel 8,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Citi (Analyst John Godyn). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:07 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:07 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Citi (Analyst John Godyn).
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