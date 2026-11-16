York-Space-Aktie: Citi-Analyst John Godyn senkt das Kursziel auf 8 Dollar – und bleibt trotzdem bei „Buy“

Seitdem hat der Analyst das Ziel mehrfach reduziert, zuletzt im September von 33 auf 13 US-Dollar und Anfang November auf 10 US-Dollar. Nun folgt der Schritt auf 8 US-Dollar. Die Einstufung „Buy“ hat Godyn dabei nie aufgegeben.

Auch andere Häuser schrauben die Erwartungen zurück: Needham senkte das Ziel von 18 auf 10 US-Dollar und blieb bei „Buy“, Piper Sandler reduzierte auf 7 US-Dollar bei „Neutral“. Die Aktienanalyse von Citi bleibt damit am optimistischeren Ende.