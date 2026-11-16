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York-Space-Aktie: Citi-Analyst John Godyn senkt das Kursziel auf 8 Dollar – und bleibt trotzdem bei „Buy“

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Nach dem Abschreibungsschock senkt Citi-Analyst John Godyn das Kursziel für die York-Space-Aktie von 10 auf 8 US-Dollar, bleibt aber bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 5,78 US-Dollar ergibt sich ein Potenzial von rund 38 Prozent. York hatte im dritten Quartal 749,7 Millionen US-Dollar auf den Firmenwert abgeschrieben.

Blick aus dem Orbit auf Küste, Meer und Wolken, darüber Aktiencheck-Logo, Titel zur Citi-Einstufung und Kennzahlen Buy, 8 Dollar, 5,78 Dollar
Bild: Foto: NASA Johnson Space Center, via Wikimedia Commons (gemeinfrei, Medium 3158); Grafik: aktiencheck.de
Rating Citi (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 10 $)
8 $
Schlusskurs 13.11.2026
5,78 $
Abstand zum Kursziel
+38,4 %

Steckbrief

Unternehmen
York Space Systems Inc.
Handelssymbol
YSS (NYSE)
Analyst
John Godyn
Bank
Citi
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
8 US-Dollar (zuvor 10 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Das Vertrauen bleibt, die Erwartungen sinken: Citi-Analyst John Godyn senkt das Kursziel für die York-Space-Aktie von 10 auf 8 US-Dollar, bleibt aber bei der Einstufung „Buy“. Zum Schlusskurs von 5,78 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 38 Prozent. Der Satellitenhersteller hat gerade ein Quartal mit einer Abschreibung von fast 750 Millionen US-Dollar hinter sich.

Citi zur York-Space-Aktie

Dritte Kurszielsenkung in Folge – Godyn hält am Kauf fest

Für John Godyn ist es eine lange Reihe von Anpassungen: Im Februar war Citi noch mit einem Kursziel von 37 US-Dollar eingestiegen.

Seitdem hat der Analyst das Ziel mehrfach reduziert, zuletzt im September von 33 auf 13 US-Dollar und Anfang November auf 10 US-Dollar. Nun folgt der Schritt auf 8 US-Dollar. Die Einstufung „Buy“ hat Godyn dabei nie aufgegeben.

Auch andere Häuser schrauben die Erwartungen zurück: Needham senkte das Ziel von 18 auf 10 US-Dollar und blieb bei „Buy“, Piper Sandler reduzierte auf 7 US-Dollar bei „Neutral“. Die Aktienanalyse von Citi bleibt damit am optimistischeren Ende.

Die Argumente von John Godyn

Die Zahlen zum dritten Quartal erklären, warum Citi-Analyst John Godyn das Kursziel kappt, die Kaufempfehlung aber hält:

  1. Riesige Abschreibung

    York schrieb 749,7 Millionen US-Dollar auf den Firmenwert ab, weil Zeitpunkt und Höhe künftiger Aufträge nach 2026 schwer abschätzbar seien.

  2. Umsatz rückläufig

    Die Erlöse fielen im Quartal um 7 Prozent auf 84,2 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei minus 27,6 Millionen US-Dollar.

  3. Prognose bestätigt

    York grenzte die Umsatzprognose auf 380 bis 400 Millionen US-Dollar ein und hielt den Mittelwert von 390 Millionen US-Dollar.

  4. Große Aufträge später

    Finanzchef Brian Frantz erwartet größere Vertragsvergaben eher Ende 2027 und 2028 – der Kern der langfristigen Wachstumsstory.

Auftragsbestand stabil, Marge unter Druck

Der Auftragsbestand lag Ende September bei 581,0 Millionen US-Dollar und damit nur leicht unter dem Vorquartal. Die Bruttomarge sank auf 18 Prozent. Positiv: Die Deckungsbeitragsmarge stieg um 500 Basispunkte auf 40 Prozent, getragen vom Tranche-2-Programm.

Für Mitte Dezember kündigte York eine Demonstration im Bereich unbemannter autonomer Systeme an. Die Aktie markierte nach den Zahlen ein neues Jahrestief.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst John Godyn. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

York Space Systems Inc. (YSS): Kaufen, Kursziel 8,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Citi (Analyst John Godyn). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 13:07 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 13:07 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Citi (Analyst John Godyn).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.