Ein Börsenneuling unter Druck: Citi-Analyst John Godyn bleibt bei „Buy“ für die York-Space-Aktie, senkt das Kursziel aber von 10 auf 8 US-Dollar. Zum Kurs von 5,39 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 48 Prozent. York Space Systems baut Satelliten vor allem für das US-Verteidigungsministerium.
York-Space-Aktie: Citi-Analyst John Godyn bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 8 Dollar
Citi-Analyst John Godyn bleibt bei „Buy“ für die Aktie von York Space Systems, senkt das Kursziel aber von 10 auf 8 US-Dollar. Zum Kurs von 5,39 US-Dollar sind das rund 48 Prozent Potenzial. Der Satellitenbauer hat am 12. November Zahlen vorgelegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- York Space Systems Inc.
- Handelssymbol
- YSS (NYSE)
- Analyst
- John Godyn
- Bank
- Citi
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 8 US-Dollar (zuvor 10 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur York-Space-Aktie
Ziel gesenkt, Kaufempfehlung bleibt – Godyn hält an York fest
John Godyn nimmt sein Kursziel nach den Zahlen zum dritten Quartal vom 12. November zurück, bleibt aber bei der Kaufempfehlung.
York ist Anfang 2026 an die Börse gegangen und hat dabei 582,6 Millionen US-Dollar eingenommen. Im August verfehlte das Unternehmen die Erwartungen und senkte seine Prognose.
Vor den Zahlen zum dritten Quartal notierte die Aktie noch bei knapp 9 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Citi-Analyst John Godyn zu lesen ist:
Staatliche Großkunden
Rund 97 Prozent des Umsatzes stammten 2025 aus Regierungsaufträgen.
Wachstum
2025 stieg der Umsatz um 52 Prozent auf 386,2 Millionen US-Dollar.
Vertikale Integration
Mit den Zukäufen von ATLAS (Bodenstationen) und Orbion (elektrische Antriebe) will York weniger von Zulieferern abhängen.
Lieferengpässe
Verzögerungen bei Zulieferteilen hatten zuletzt Umsätze in die Zukunft verschoben.
Profitabilität noch nicht erreicht
York schreibt bislang Verluste. Das Management hatte die Profitabilität für 2026 in Aussicht gestellt, die Prognose im Sommer aber gesenkt.
Für die Aktie bleibt entscheidend, ob neue Aufträge und Auslieferungen wie geplant kommen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst John Godyn. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
York Space Systems Inc. (YSS): Kaufen, Kursziel 8,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von John Godyn, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: John Godyn, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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