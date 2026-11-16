YETI-Aktie: Goldman Sachs stuft auf „Neutral“ ab – Kursziel sinkt von 57 auf 41 Dollar

Der Blick auf die jüngsten Zahlen zeigt, warum das Bild bei der YETI-Aktie gemischt ist. Im dritten Quartal (bis 3. Oktober 2026) stieg der Umsatz laut Mitteilung vom 12. November um 4 Prozent auf 509,4 Millionen Dollar, bereinigt um 6 Prozent auf 517,9 Millionen Dollar. Der Großhandel legte um 19 Prozent zu, das Direktgeschäft schrumpfte dagegen um 6 Prozent. Das US-Geschäft wuchs nur um 1 Prozent, international ging es um 19 Prozent nach oben.

Auf der Ertragsseite überzeugte YETI: Die bereinigte Bruttomarge kletterte um 3,1 Prozentpunkte auf 59,0 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie sprang um 49 Prozent auf 0,91 Dollar. Allerdings kappte das Management die Jahresprognose. Für 2026 rechnet YETI nun mit rund 6 Prozent bereinigtem Umsatzwachstum (zuvor 7 bis 8 Prozent) und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,90 bis 2,95 Dollar (zuvor 2,94 bis 3,00 Dollar).