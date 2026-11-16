Kalte Dusche für die YETI-Aktie: Goldman Sachs hat den Hersteller von Kühlboxen, Thermobechern und Outdoor-Ausrüstung von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft. Zugleich senkt die US-Investmentbank das Kursziel für die YETI-Aktie (Handelssymbol YETI, ISIN US98585X1046) deutlich von 57 auf 41 Dollar – ein Abschlag von rund 28 Prozent. Gemessen am letzten von GuruFocus genannten Kurs von 39,42 Dollar traut Goldman Sachs der Aktie damit nur noch ein Kurspotenzial von etwa 4 Prozent zu.
YETI-Aktie: Goldman Sachs stuft auf „Neutral“ ab – Kursziel sinkt von 57 auf 41 Dollar
Goldman Sachs streicht die Kaufempfehlung für die YETI-Aktie: Das Rating fällt von „Buy“ auf „Neutral“, das Kursziel sinkt von 57 auf 41 Dollar. Die US-Investmentbank verweist auf eine schwächere Nachfrage der US-Verbraucher und steigende Kosten bis ins Jahr 2027. Zum letzten Kurs bleiben nur rund 4 Prozent Potenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- YETI Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- YETI (NYSE)
- ISIN
- US98585X1046
- Analyst
- in den Quellen nicht genannt
- Bank
- Goldman Sachs
- Rating
- Neutral (zuvor Buy)
- Kursziel
- 41 USD (zuvor 57 USD)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut GuruFocus-Meldung vom 16.11.2026, ohne Zeitangabe
Abstufung
Goldman Sachs zieht die Kaufempfehlung zurück – Kursziel minus 28 Prozent
Die Abstufung wiegt doppelt: Goldman Sachs hatte die YETI-Aktie laut GuruFocus erst im Juli 2026 auf seine „Americas Buy List“ gesetzt. Seitdem hat das Papier nach Angaben des Finanzportals rund 24 Prozent an Wert verloren.
Mit dem neuen Rating „Neutral“ und dem Kursziel von 41 Dollar signalisiert Goldman Sachs, dass die Bank bei der YETI-Aktie vorerst keine nennenswerte Überrendite mehr erwartet. Das Kursziel liegt nur knapp über dem letzten Kurs. Den Namen des verantwortlichen Analysten nennen die vorliegenden Berichte nicht.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Buy
|Neutral
|Kursziel
|57 USD
|41 USD
|Abstand zum Kurs (39,42 USD)
|+44,6 %
|+4,0 %
Quelle: GuruFocus, TokenPost, Investing.com
Die Argumente von Goldman Sachs
Wörtliche Zitate der Goldman-Sachs-Analysten liegen nicht vor. Nach den Berichten von GuruFocus und TokenPost stützt die Bank ihre vorsichtigere Haltung zur YETI-Aktie vor allem auf zwei Punkte:
Schwächere Nachfrage in den USA
Goldman Sachs sieht laut den Berichten eine nachlassende Konsumnachfrage auf dem US-Heimatmarkt, der den Großteil des YETI-Umsatzes ausmacht.
Steigende Kosten
Höhere Kosten könnten auf dem Weg ins Jahr 2027 Margen und Wachstumsaussichten belasten, so die Bank laut GuruFocus und TokenPost.
Schwaches Direktgeschäft
GuruFocus verweist zudem auf Schwächen im Direktvertrieb – im dritten Quartal sank der Direktumsatz (DTC) laut YETI um 6 Prozent.
Quartalszahlen: Margen stark, Ausblick gekappt
Der Blick auf die jüngsten Zahlen zeigt, warum das Bild bei der YETI-Aktie gemischt ist. Im dritten Quartal (bis 3. Oktober 2026) stieg der Umsatz laut Mitteilung vom 12. November um 4 Prozent auf 509,4 Millionen Dollar, bereinigt um 6 Prozent auf 517,9 Millionen Dollar. Der Großhandel legte um 19 Prozent zu, das Direktgeschäft schrumpfte dagegen um 6 Prozent. Das US-Geschäft wuchs nur um 1 Prozent, international ging es um 19 Prozent nach oben.
Auf der Ertragsseite überzeugte YETI: Die bereinigte Bruttomarge kletterte um 3,1 Prozentpunkte auf 59,0 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie sprang um 49 Prozent auf 0,91 Dollar. Allerdings kappte das Management die Jahresprognose. Für 2026 rechnet YETI nun mit rund 6 Prozent bereinigtem Umsatzwachstum (zuvor 7 bis 8 Prozent) und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,90 bis 2,95 Dollar (zuvor 2,94 bis 3,00 Dollar).
Eine starke operative Disziplin hat die Margen ausgeweitet – die Gewinne wuchsen deutlich schneller als der Umsatz.
Bewertung und Einordnung
Mit einem Börsenwert von rund 2,87 Milliarden Dollar wird die YETI-Aktie laut GuruFocus mit dem 16,3-Fachen des Gewinns der vergangenen zwölf Monate bewertet – unter dem Fünfjahresmittel von rund 20. Die Bewertung ist also bereits gesunken. Goldman Sachs sieht darin aber offenbar keinen ausreichenden Puffer gegen das schwächere Konsumumfeld. Rückenwind gibt es durch Aktienrückkäufe: Bis Anfang Oktober kaufte YETI eigene Aktien für rund 150 Millionen Dollar zurück, weitere rund 350 Millionen Dollar sind genehmigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Goldman Sachs; der Name des Analysten wird in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine Meldung von GuruFocus vom 16.11.2026, 06:33 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 41 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: gs.com/research/hedge.html sowie goldmansachs.com/disclosures/europeanpolicy. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
YETI Holdings, Inc. (YETI): Halten, Kursziel 41,00 USD. Anlagehorizont 12 Monate.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Analyst nicht genannt) vom 16.11.2026, 12:33 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Analyst nicht genannt).
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