Weniger Wachstum als geplant: Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach stuft die YETI-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ (bei Goldman „Neutral“) ab und senkt das Kursziel von 57 auf 41 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 38,53 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 6 Prozent.
YETI-Aktie: Der Kult-Kühlbox fehlt der Schwung – Goldman Sachs zieht die Kaufempfehlung zurück
YETI hat nach dem dritten Quartal die Wachstumsprognose gesenkt. Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach stuft die YETI-Aktie auf „Hold“ ab und kappt das Kursziel deutlich.
Steckbrief
- Unternehmen
- YETI Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- YETI (NYSE)
- Analystin
- Brooke Roach
- Bank
- Goldman Sachs
- Rating
- Hold (abgestuft)
- Kursziel
- 41 US-Dollar (zuvor 57 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Goldman Sachs zur YETI-Aktie
Prognose gesenkt – Roach steigt aus
Brooke Roach nimmt ihre Kaufempfehlung zurück. Die Wachstumsaussichten haben sich eingetrübt.
YETI verkauft hochwertige Kühlboxen, Trinkbecher und Outdoor-Ausrüstung. Im dritten Quartal übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie mit 0,91 US-Dollar die Erwartungen, der Umsatz blieb jedoch dahinter zurück.
Für 2026 rechnet YETI nur noch mit rund 6 Prozent Umsatzwachstum nach zuvor 7 bis 8 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach zu lesen ist:
Langsameres Wachstum
Die Umsatzprognose für 2026 wurde gesenkt.
Gewinn über Erwartung
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal über den Schätzungen.
Starke Marke
YETI bleibt eine bekannte Premium-Marke im Outdoor-Bereich.
Weitere Abstufungen
Auch Piper Sandler stufte die Aktie nach den Zahlen auf „Neutral“ ab.
Kaum noch Luft nach oben
Mit dem neuen Kursziel von 41 US-Dollar sieht Goldman nur noch begrenztes Potenzial. Die Aktie notiert deutlich unter früheren Niveaus.
Hochwertige Konsumgüter leiden unter vorsichtigen Verbrauchern.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Goldman Sachs & Co. LLC, Analystin Brooke Roach. Die Abstufung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 41 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.gs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
YETI Holdings, Inc. (YETI): Halten, Kursziel 41,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brooke Roach, Aktienanalystin, Goldman Sachs & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brooke Roach, Aktienanalystin, Goldman Sachs & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.