YETI verkauft hochwertige Kühlboxen, Trinkbecher und Outdoor-Ausrüstung. Im dritten Quartal übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie mit 0,91 US-Dollar die Erwartungen, der Umsatz blieb jedoch dahinter zurück.

Für 2026 rechnet YETI nur noch mit rund 6 Prozent Umsatzwachstum nach zuvor 7 bis 8 Prozent.