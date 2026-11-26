Yaskawa-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Roboterbauer gibt nach

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:19 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Yaskawa-Electric-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Der Roboter- und Antriebshersteller fällt in einem insgesamt erholten Markt.

Die Yaskawa-Aktie (Yaskawa Electric) zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 18,40 Euro, ein Minus von 2,65 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Nikkei 225 schloss dagegen 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Die Gründe Kein eigener Auslöser Eine Unternehmensmeldung zu Yaskawa liegt nach den vorliegenden Berichten nicht vor. Das Unternehmen baut Industrieroboter, Frequenzumrichter und Servoantriebe und gilt als Zykliker. Am Donnerstag drehte der Markt zugunsten von KI- und Chipwerten, während Industrietitel nachgaben. Laut Reuters stiegen 185 der 225 Nikkei-Werte, 38 fielen. Yaskawa-Aktie in Frankfurt am Morgen -2,65 % Kurs (26.11.2026) 18,40 € Quelle : comdirect, Reuters Was die Anleger beschäftigt Neue US-Zollpläne gegen 14 Handelspartner, auch Japan, belasten exportstarke Industrie.

Zykliker reagieren empfindlich auf Konjunkturnachrichten. Der Nikkei 225 Verlierer Yaskawa verliert damit im Windschatten einer Marktrotation. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 6506, Frankfurter Symbol YEC.

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