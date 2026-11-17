Tiefer Kurs, offenes Ende: Craig-Hallum-Analyst Chase Knickerbocker bestätigt für die Xtant-Medical-Aktie das Rating „Buy“, senkt das Kursziel aber von 0,60 auf 0,50 US-Dollar. Der Kurs lag am 17. November bei 0,21 US-Dollar.
Xtant-Medical-Aktie: Craig-Hallum senkt das Ziel – Verwaltungsrat prüft alle Optionen
Craig-Hallum-Analyst Chase Knickerbocker bleibt bei „Buy“ für die Xtant-Medical-Aktie, senkt das Kursziel aber auf 0,50 US-Dollar. Das Unternehmen hat seine Prognose kassiert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Xtant Medical Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- XTNT (NYSE American)
- Analyst
- Chase Knickerbocker
- Bank
- Craig-Hallum
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 0,50 US-Dollar (zuvor 0,60 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Craig-Hallum zur Xtant-Medical-Aktie
Prognose verfehlt – Knickerbocker bleibt dabei
Chase Knickerbocker reagiert auf enttäuschende Quartalszahlen.
Xtant Medical stellt Implantate und Knochenersatzmaterialien für Eingriffe an der Wirbelsäule her. Im dritten Quartal 2026 lag der Umsatz bei 24,3 Millionen US-Dollar, nach 33,3 Millionen ein Jahr zuvor, als noch verkaufte Geschäftsbereiche und Lizenzerlöse enthalten waren. Gegenüber dem Vorquartal stieg der Umsatz um 5 Prozent.
Unter dem Strich stand ein Verlust von 3,6 Millionen US-Dollar. Xtant erwartet nicht mehr, die Jahresprognose zu erreichen, und nennt vorerst keine neue.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Craig-Hallum-Analyst Chase Knickerbocker zu lesen ist:
Biologics wachsen
Der Umsatz mit Knochenersatzmaterialien stieg um 13 Prozent auf 19,3 Millionen US-Dollar.
Strategische Prüfung
Der Verwaltungsrat prüft Partnerschaften, Finanzierungen, Restrukturierungen oder Verkäufe.
Knappe Mittel
Den 7,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln stehen 22 Millionen US-Dollar Schulden gegenüber.
Deutliche Worte
Der Verwaltungsratschef nannte das zweite verfehlte Quartal in Folge inakzeptabel.
Alles auf dem Prüfstand
Die Bruttomarge sank auf 56,3 Prozent nach 66,1 Prozent. Einen Zeitplan für die strategische Überprüfung hat das Unternehmen nicht genannt, eine Telefonkonferenz zu den Zahlen fand nicht statt.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Craig-Hallum Capital Group LLC, Analyst Chase Knickerbocker. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 0,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.craig-hallum.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT): Kaufen, Kursziel 0,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Chase Knickerbocker, Aktienanalyst, Craig-Hallum Capital Group LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Chase Knickerbocker, Aktienanalyst, Craig-Hallum Capital Group LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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