Xtant Medical stellt Implantate und Knochenersatzmaterialien für Eingriffe an der Wirbelsäule her. Im dritten Quartal 2026 lag der Umsatz bei 24,3 Millionen US-Dollar, nach 33,3 Millionen ein Jahr zuvor, als noch verkaufte Geschäftsbereiche und Lizenzerlöse enthalten waren. Gegenüber dem Vorquartal stieg der Umsatz um 5 Prozent.

Unter dem Strich stand ein Verlust von 3,6 Millionen US-Dollar. Xtant erwartet nicht mehr, die Jahresprognose zu erreichen, und nennt vorerst keine neue.