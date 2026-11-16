Xtant Medical stellt Implantate und Knochenersatzmaterialien für Eingriffe an der Wirbelsäule her. Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz auf 24,3 Millionen US-Dollar nach 33,3 Millionen ein Jahr zuvor.

Im Vorjahresquartal waren noch Lizenzerlöse von 5,5 Millionen US-Dollar enthalten, die diesmal ganz fehlten.