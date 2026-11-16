Abstufung am Tag der Zahlen: Maxim-Analyst Naz Rahman stuft die Xtant-Medical-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ ab. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Die Aktie kostet laut Übersicht nur noch 0,21 US-Dollar.
Xtant-Medical-Aktie: Am Zahlentag kommt die Abstufung – Maxim zieht die Kaufempfehlung zurück
Xtant Medical hat am 16. November Quartalszahlen mit deutlich weniger Umsatz vorgelegt. Maxim-Analyst Naz Rahman stuft die Xtant-Medical-Aktie auf „Hold“ ab und nennt kein Kursziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Xtant Medical Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- XTNT (NYSE American)
- Analyst
- Naz Rahman
- Bank
- Maxim Group
- Rating
- Hold (abgestuft)
- Kursziel
- laut Übersicht nicht angegeben
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Maxim zur Xtant-Medical-Aktie
Nach dem Verkauf von Geschäftsteilen fehlt der Umsatz
Naz Rahman nimmt seine Kaufempfehlung zurück. Der Spezialist für Wirbelsäulenchirurgie ist deutlich kleiner geworden.
Xtant Medical stellt Implantate und Knochenersatzmaterialien für Eingriffe an der Wirbelsäule her. Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz auf 24,3 Millionen US-Dollar nach 33,3 Millionen ein Jahr zuvor.
Im Vorjahresquartal waren noch Lizenzerlöse von 5,5 Millionen US-Dollar enthalten, die diesmal ganz fehlten.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Maxim-Analyst Naz Rahman zu lesen ist:
Kleineres Unternehmen
Xtant hat Geschäftsteile wie Coflex und das Auslandsgeschäft an Companion Spine verkauft.
Schwaches zweites Quartal
Schon im zweiten Quartal war der Umsatz auf 23,0 Millionen US-Dollar gefallen, nach 35,4 Millionen im Vorjahr.
Neue Produkte
Mit Trivium Shaped brachte Xtant eine neue Variante seines Knochenersatzmaterials auf den Markt.
Pennystock
Der Aktienkurs liegt deutlich unter einem US-Dollar.
Kein Kursziel mehr
Mit der Abstufung entfällt laut Ratingübersicht auch ein Kursziel. Bei einem Kurs von rund 20 Cent schwankt die Aktie zudem besonders stark.
Ein dauerhafter Kurs unter einem US-Dollar kann Fragen zur Börsennotierung aufwerfen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Maxim Group LLC, Analyst Naz Rahman. Die Abstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.maximgrp.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Naz Rahman, Aktienanalyst, Maxim Group LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Naz Rahman, Aktienanalyst, Maxim Group LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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