Der XRP Kurs notierte am Dienstag um 15:33 Uhr MEZ bei rund 0,92 US-Dollar, nach CoinGecko 8,6 Prozent weniger als vor 24 Stunden. Am Montag hatte XRP kurz 1,008 Dollar erreicht. Parallel erschien ein Bericht des Unternehmens Evernorth, der zeigt, was auf dem XRP Ledger tatsächlich passiert: Das Handelsvolumen steigt, aber getragen von wenigen großen Konten.
XRP Ledger: Zehn Konten erzeugen 65 Prozent des DEX-Volumens, 4,51 Millionen XRP pro Tag, ETF-Zuflüsse von 308 Millionen Dollar im Quartal – wer treibt XRP, wenn der Kurs bei 92 Cent steht?
Neue Zahlen von Evernorth zeigen, wer im dritten Quartal auf dem XRP Ledger handelte: Große Konten dominieren, tokenisierte Werte stiegen auf rund 5 Milliarden Dollar. Der XRP Kurs fiel am Dienstag auf rund 92 Cent. Was die Nutzungsdaten für XRP, Ripple und Krypto-Aktien bedeuten.
Die Zahlen stammen aus einem exklusiven Bericht von The Block vom 24. November und beruhen auf Evernorth-Analysen mit Daten von Dune. Evernorth hat laut The Block im Herbst eine SPAC-Fusion abgeschlossen und hält rund 473 Millionen XRP; das Unternehmen ist also selbst Interessent. Die Daten sind deshalb als Herstellerangaben einzuordnen.
Die Zahlen
Wie viel wird auf dem XRP Ledger gehandelt?
Im dritten Quartal 2026 lag das Orderbuch-Volumen der dezentralen Börse des XRP Ledger bei durchschnittlich 4,51 Millionen XRP pro Tag, 26 Prozent mehr als im Vorquartal und das 2,8-Fache des Vorjahres. Zugleich fiel die Zahl der täglichen Swaps um 37 Prozent, während die durchschnittliche Swap-Größe auf etwa 35 XRP stieg, fast doppelt so viel wie im Vorquartal. Die zehn größten Konten erzeugen 65 Prozent des Orderbuch-Volumens. Automatisierte Pools machen nur noch 13 Prozent des Börsenvolumens aus, vor einem Jahr waren es 38 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|DEX-Volumen im Orderbuch pro Tag
|4,51 Mio. XRP
|+26 %
|Anteil der zehn größten Konten
|65 %
|–
|Durchschnittliche Swap-Größe
|rund 35 XRP
|fast verdoppelt
|Tägliche Swaps
|–
|–37 %
|Anteil automatisierter Pools
|13 %
|Vorjahr: 38 %
|Tokenisierte Werte ohne Stablecoins
|rund 5 Mrd. USD
|+34 %
|RLUSD-Umlauf im Schnitt
|937 Mio. USD
|+74 %
|US-Spot-XRP-ETFs, Nettozuflüsse
|308 Mio. USD
|im Quartal
Veränderungen zum zweiten Quartal 2026, sofern nicht anders angegeben.
Quelle: Evernorth über The Block
Das große Bild
Was heißt das für den XRP Kurs, Ripples RLUSD und die ETFs?
Die Nutzungsdaten zeigen einen Markt, der professioneller wird. Weniger, dafür größere Geschäfte und der Rückgang automatisierter Pools sprechen für Handel durch Institutionen. Der RLUSD, der Stablecoin von Ripple, wuchs auf durchschnittlich 937 Millionen Dollar. Die US-Spot-XRP-ETFs nahmen im Quartal 308 Millionen Dollar netto ein.
Der Kurs erzählt gerade eine andere Geschichte: Am Montag flossen laut SoSoValue 2,5 Millionen Dollar aus den XRP-ETFs, der XRP Kurs liegt 74,7 Prozent unter dem Rekord von 3,65 Dollar vom Juli 2025. Der Kryptomarkt verlor binnen 24 Stunden 7,1 Prozent, Bitcoin fiel auf rund 60.200 Dollar. Dass Nutzung und Preis auseinanderlaufen, ist ein Merkmal von Phasen, in denen Anleger Risiko abbauen, und kein Beleg für künftige Kurse.
Für Krypto-Aktien heißt das: Die Coinbase Aktie, die XRP handelt, lag am Dienstag bei rund 106 Dollar, die Strategy Aktie bei rund 82 Dollar. Ob Nutzungsdaten des XRP Ledger Umsätze von Börsen oder Verwahrern erhöhen, geht aus dem Bericht nicht hervor.
Termine
Was beobachten Anleger beim XRP Kurs jetzt?
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: US-PCE-Daten und BIP-Revision.
Tägliche ETF-Flüsse der XRP-Fonds bei SoSoValue.
Die Marke von 0,90 Dollar und die Dollar-Marke von 1,00 Dollar, die XRP am Montag kurz überschritt.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zum XRP Kurs
Wie hoch ist der XRP Kurs aktuell? Um 15:33 Uhr MEZ lag XRP bei rund 0,92 US-Dollar.
Was ist der XRP Ledger? Eine Blockchain mit eingebauter dezentraler Börse, auf der XRP, Stablecoins wie RLUSD und tokenisierte Werte gehandelt werden.
Wer handelt auf dem XRP Ledger? Laut Evernorth stammen 65 Prozent des Orderbuch-Volumens von den zehn größten Konten.
Was bedeutet das für Krypto-Aktien? Der Bericht nennt keine Auswirkungen auf Coinbase Aktie oder andere Börsen.
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