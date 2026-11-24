Die Nutzungsdaten zeigen einen Markt, der professioneller wird. Weniger, dafür größere Geschäfte und der Rückgang automatisierter Pools sprechen für Handel durch Institutionen. Der RLUSD, der Stablecoin von Ripple, wuchs auf durchschnittlich 937 Millionen Dollar. Die US-Spot-XRP-ETFs nahmen im Quartal 308 Millionen Dollar netto ein.

Der Kurs erzählt gerade eine andere Geschichte: Am Montag flossen laut SoSoValue 2,5 Millionen Dollar aus den XRP-ETFs, der XRP Kurs liegt 74,7 Prozent unter dem Rekord von 3,65 Dollar vom Juli 2025. Der Kryptomarkt verlor binnen 24 Stunden 7,1 Prozent, Bitcoin fiel auf rund 60.200 Dollar. Dass Nutzung und Preis auseinanderlaufen, ist ein Merkmal von Phasen, in denen Anleger Risiko abbauen, und kein Beleg für künftige Kurse.

Für Krypto-Aktien heißt das: Die Coinbase Aktie, die XRP handelt, lag am Dienstag bei rund 106 Dollar, die Strategy Aktie bei rund 82 Dollar. Ob Nutzungsdaten des XRP Ledger Umsätze von Börsen oder Verwahrern erhöhen, geht aus dem Bericht nicht hervor.